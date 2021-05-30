Тухель – герой евросезона. Фанат Гвардиолы, бывший бармен и тактический гик

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вчера, 10:32

Тренеры из «Майнца» сыграли в четырех финалах подряд.

Томас не наигрался в футбол

Отец Тухеля – Рудольф, работал футбольным тренером. Жили в Крумбахе, баварском городке на 13 тысяч человек, так что скорее речь об учителе физкультуры. Мама Габриэле забирала сына Томаса с тренировок, которые проводил отец. Парень неплохо смотрелся в защите, но построить серьезную карьеру не сумел.

Как и Венгер с Моуриньо, Тухель не стал великим игроком. В принципе, как и Клопп, хотя тут разные истории, ведь Юрген был героем немецкой футбольной провинции, а Томас завершил карьеру в 25 лет в скромном клубе «Ульм». И, что обидно – закончил за сезон до дебюта команды в Бундеслиге.

Хронические проблемы с суставами не позволили рослому и худому парню стать стабильным защитником. Но поскольку раньше играл за второй состав «Штутгарта», то получил работу тренером юношей в клубе. Когда Моуриньо выигрывал с «Порту» ЛЧ и отдыхал на яхте Абрамовича перед заходом в «Челси», Томас работал с детьми.

И с взрослыми тоже. После финала ЛЧ Тухель сознался, что напьется, причем со знанием дела – два года был официантом, а после этого встал за стойку бара. Хотя пару лет назад Томас бросил пить на время, а также изменил рацион, исключив из него хлебные изделия, после победы в Лиге чемпионов можно расслабиться.

Жена Сисси и дочери – Ким и Эмма, прилетели в Порту из Парижа, и им есть что отпраздновать:

Но вернемся немного назад. После «Штутгарта» — там Тухель тренировал Бека, Хедиру и Марио Гомеса, тренер вернулся в «Аугсбург», где сам играл в детстве. И уже в 2007 году поднялся до управления вторым составом. Но этого показалось мало, поэтому Томас продолжил путешествие, возглавил юношей «Майнца».

А в 2009-м после неудачной попытки заменить Клоппа на Йорна Андерсена, руководство поверило в Тухеля. Томас с «Майнцом» отработал еще лучше, чем Юрген, бывал в еврокубках. По работе в клубе они не пересекались, и хотя позже все сравнивали Тухеля с Клоппом, у них мало общего. Они знакомы, но не друзья.

Слишком разные, хотя одинаково заведенные на бровке. Томас немножко завидует обаятельности Юргена – ему сложнее располагать к себе, хотя и прокачал навыки общения с людьми в баре Штутгарта. А еще научился обыгрывать крутых тренеров, ведь в этом сезоне побеждал Моуриньо, Симеоне, Зидана, Клоппа и Гвардиолу.

Грановскую в январе ругали зря

Тухеля не все в Лондоне встретили приветливо. Тренер ушел из ПСЖ после ссор с Леонардо, директором парижан, и на поле не все после финала ЛЧ было гладко. А поскольку дорогие Зиеш, Хаверц и Вернер дебютировали со скрипом, то Грановскую, которая вместе с Лэмпардом и Чехом набирала состав, ругали.

Потратили много денег Абрамовича, а в АПЛ ничего не клеится. Но ведь была еще Лига чемпионов. Поражение в Кубке Англии помним – «Лестер» получил сатисфакцию от судьбы, но Тухель соединил игроков, в которых в их карьере далеко не всегда верили. Где не справился дорогущий Кепа – помог новичок Менди.

Эдуар не так давно играл в Лиге 2, а чуть раньше был вратарем второго состава «Марселя». Трудолюбивый вратарь, без звездной болезни, посмотрите на его классические черные бутсы. Историю Канте все знают. Маунт не так давно проходил крещение арендами. Джеймса недавно не все знали, Чилуэлла привычно недооценивали.

Аспиликуэта не в числе величайших испанских игроков, но мастер. В «Челси» попал уже после прошлого победного финала ЛЧ , девять лет ждал этот момент. Добавьте Вернера, которого до сих пор ругают за промахи больше, чем отмечают за количество созданных голов, или нестабильного Хаверца – получите непростые вводные данные.

Это не ПСЖ , где звезда на звезде и звездой погоняет. «Челси» снова попал в финал, когда Абрамович одобрил смену тренера по ходу сезона, но в этот раз все сделала Грановская. Марина Владимировна сделала себе подарок на день рождения в январе – сменила Лэмпарда, что занял позицию тренера старой школы, на Тухеля.

Его вели с 2016-го, когда у Томаса получилось с «Боруссией». Дортмунд тренер покинул, поскольку разругался с тамошними боссами – Цорном и Ватцке. Менеджеры раздали ключевых игроков, вроде Хуммельса, Гюндогана и Мхитаряна, а требовали угнаться за «Баварией», как сделал до этого Клопп.

В АПЛ Тухель уступил Юргену в таблице чемпионата на пару пунктов, но ведь работал с наследием предыдущего наставника. Посмотрим, будут ли у него конфликты с Чехом и Грановской в будущем сезоне, а пока у них миг триумфа. Кстати, Марину Владимировну выделяем не потому, что она из России.

Абрамович и Тухель лично познакомились вчера, ведь Роману Аркадьевичу не рады британские власти. Так что к непосредственной работе нового тренера «Челси» владелец имеет слабое отношение, смотрел на расстоянии. Грановская с 2013-го – босс клуба. Выиграли достаточно финалов, чтобы доверять ее чутью и классу.

Заставляет оппонентов мудрить

У Тухеля есть суперсила – вытаскивает худшее из соперников. Например, Симеоне запутался в прессинге, хотя его команда умеет отбирать мяч. Опытный состав «Реала» был беззубым, а «Челси» с молодежью справился с давлением и мгновенно перестроился под соперника. В финале та же история.

На лице игроков «Манчестер Сити» была растерянность. Конечно, это реакция и на гол Хаверца. Без него финал мог дойти с нулями до пенальти. Но согласитесь, что Тухель морально и физически подготовил команду верно. Как и тактически. Если бы «Манчестер Сити» нанес 20 ударов, из которых семь в створ, то могли ругать немца.

А так четко использовал умение разрушать чужое. И учился этому, что важно, у Гвардиолы. Многие не понимают, но «Барселона» Хосепа сначала была удавом, а уже потом – атакующей машиной. Тухель восхищается той командой, был рад встречи с Гвардиолой в баре в Германии, где они говорили четыре часа о футболе.

Петер Херманн – ассистент Хайнкеса, оказался при разговоре Гвардиолы и Тухеля, и был разочарован. Опытного тренера удивило погружение в детали со стороны Пепа и Томаса, оба одержимы футболом и тактическими нюансами. У Тухеля сложные тренировки, но уже в ПСЖ он научился не загонять игроков морально.

Что Гюндоган после Дортмунда, что Мбаппе после Парижа благодарили Томаса за работу. Даже дети в «Штутгарте», вроде Хедиры, сразу поняли разницу, когда их возглавил Тухель – у него был подход скрупулезного наставника. Гвардиола называет немца другом и вчера после финала искренне поздравлял соперника, что трижды его обыграл.

Ученик превзошел учителя. И финал в первую очередь выиграл «Челси» Рюдигера, Аспиликуэты, Джеймса, Канте и Маунта, а не проиграл формальный фаворит «Манчестер Сити». Это у лондонцев было два-три хороших момента, а соперник мудрил, пробовал сыграть без опорника, перекрыть Канте и Жоржиньо при выходе в атаку.

Но не сумели закрыть Маунта в решающий момент, Уокер недоработал в отборе, а Диаш не покрутил головой и не поймал Хаверца в офсайд, который читался по эпизоду. Гвардиола не дождался великой игры от своих подопечных, а Тухель настроил на добротную, и теперь радуется:

Немцы трижды взяли кубок чемпионов

После матча обливал в раздевалке игроков шампанским и снял кроссовки. Похоже, метафора, что надо стать камнем в ботинке «Манчестер Сити», применялась им до финала для мотивации игроков – «Челси» знал, как надо сыграть для победы. Пример безошибочной работы главного тренера.

Тухель прошел путь от небесталанного юноши, что в детстве выиграл кубок на главном стадионе Германии в Берлине до разоренного человека. У него не было страховки, поэтому все средства, заработанные в футболе, потратил на лечение. В 25 лет обходил более десятка баров в Штутгарте, напрашиваясь на работу.

Пошел учиться на экономиста, чтобы мама не доставала, а сам решил стать тренером. Прошел от юношеского футбола до «Майнца», создал интересную атакующую «Боруссию» Д, вывел ПСЖ в их первый финал Лиги чемпионов, а теперь переиграл фаворита в новом решающем поединке с командой, которую возглавил несколько месяцев назад.

Сказка немецких тренеров в ЛЧ продолжается – Клопп, Флик и Тухель взяли главный кубок. Самое время напомнить, что в прошлом в «Аугсбурге» Томас увидел себя в Нагельсманне? Тот тоже мучился с травмами и рано завершил карьеру, и именно Тухель предложил ему новую работу.

Теперь Юлиан – тренер «Баварии», через год Лигу чемпионов снова может выиграть немец. Хотя Клоппа и Тухеля не списываем, у них тоже замечательные команды, что умеют удивить в Лиге чемпионов.