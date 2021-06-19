Швейцария – Турция: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Швейцария – Турция, который состоится 20 июня 2021 года.
Швейцария
Сборная Швейцарии не может сейчас похвастаться хорошими результатами в группе, однако шансы команды на выход из группы далеко не маленькие. Последний матч группы швейцарцы сыграют с аутсайдером квартета, и в случае победы будут претендовать на участие в плей-офф. Вероятнее всего, Швейцария попытается с первых минут оказывать серьезное давление на Турцию и забить быстрый гол.
16 июня сборная Швейцарии крупно проиграла Италии (0:3), а 12 числа закончила матч ничейным результатом с Уэльсом (1:1).
Турция
Сборная Турции на данный момент стала одним из самых больших разочарований этого турнира. Команда не набрала ни одного очка и шансы на выход из группы остаются только теоретические. Коллектив не смог показать свою игру, которая принесла бы результат, и в некоторых моментах игрокам просто не хватало везения. В последнем матче групповой стадии Турция постарается красиво закончить этот этап турнира.
16 июня Турция проиграла Уэльсу (0:2), а 11 числа в матче-открытии Евро 2020 крупно уступила Италии (0:3)
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 1.729
- Ничья – 4.05
- Победит Турция – 5.02
Статистика
- Швейцария выиграла шесть матчей из последних десяти, а Турция одержала победы в пяти поединках
- Турция выиграла три из последних четырех матчей со Швейцарией
- Шесть из семи последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей сборной Швейцарии закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на Швейцарию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Турция находится не в лучшем эмоциональном состоянии и Швейцария попытается воспользоваться этим, ведь только победа оставляет команде шансы на выход в плей-офф турнира.