Швейцария – Турция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Швейцария – Турция, который состоится 20 июня 2021 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии не может сейчас похвастаться хорошими результатами в группе, однако шансы команды на выход из группы далеко не маленькие. Последний матч группы швейцарцы сыграют с аутсайдером квартета, и в случае победы будут претендовать на участие в плей-офф. Вероятнее всего, Швейцария попытается с первых минут оказывать серьезное давление на Турцию и забить быстрый гол.

16 июня сборная Швейцарии крупно проиграла Италии (0:3), а 12 числа закончила матч ничейным результатом с Уэльсом (1:1).

Турция

Сборная Турции на данный момент стала одним из самых больших разочарований этого турнира. Команда не набрала ни одного очка и шансы на выход из группы остаются только теоретические. Коллектив не смог показать свою игру, которая принесла бы результат, и в некоторых моментах игрокам просто не хватало везения. В последнем матче групповой стадии Турция постарается красиво закончить этот этап турнира.

16 июня Турция проиграла Уэльсу (0:2), а 11 числа в матче-открытии Евро 2020 крупно уступила Италии (0:3)

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 1.729

Ничья – 4.05

Победит Турция – 5.02

Статистика

Швейцария выиграла шесть матчей из последних десяти, а Турция одержала победы в пяти поединках

Турция выиграла три из последних четырех матчей со Швейцарией

Шесть из семи последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей сборной Швейцарии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Швейцарию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Турция находится не в лучшем эмоциональном состоянии и Швейцария попытается воспользоваться этим, ведь только победа оставляет команде шансы на выход в плей-офф турнира.