Уругвай – Чили: прогноз и ставки БК Pinnacle

1624268423

вчера, 12:40

Букмекер Pinnacle предложил выгодные ставки на матч Кубка Южной Америки Уругвай – Чили, который состоится 22 июня 2021 года.

Уругвай

Уругвай сыграл один матч в группе Кубка Южной Америки, уступив Аргентине с минимальным счетом (0:1). Этим поражением сборная продлила серию без побед до четырех игр во всех соревнованиях – два поражения и две ничьи.

Сборная Уругвая очень пассивно провела последние матчи в атаке, не забивая голов в четырех поединках подряд. Также в этих встречах выигрывала ставка на тотал меньше (2,5) голов.

Чили

Национальная команда Чили сыграла два поединка в группе, набрав четыре очка. После стартовой ничьи в игре против Аргентины (1:1) чилийцы добились минимальной победой над Боливией (1:0), поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице.

Сборная Чили идет на серии из пяти встреч без поражений – две победы и три ничьи. Также отметим, что в пяти из шести предыдущих матчах команды выигрывала ставка на «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

Победит Уругвай – 1.917

Ничья – 3.340

Победит Чили – 4.790

Статистика

Уругвай побеждал Чили в 2 прошлых очных встречах

В 3 из 4 предыдущих поединках между Уругваем и Чили выигрывала ставка ТБ (2,5)

(2,5) Уругвай не побеждал в 7 из 10 предыдущих играх во всех соревнованиях

Прогноз

Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.140. Этот исход регулярно проходит в очных встречах команд. Кроме того, сборной Уругвая нужно побеждать, а команда Чили забивала минимум один гол 10 последних играх.