Уругвай – Чили: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle предложил выгодные ставки на матч Кубка Южной Америки Уругвай – Чили, который состоится 22 июня 2021 года.
Уругвай
Уругвай сыграл один матч в группе Кубка Южной Америки, уступив Аргентине с минимальным счетом (0:1). Этим поражением сборная продлила серию без побед до четырех игр во всех соревнованиях – два поражения и две ничьи.
Сборная Уругвая очень пассивно провела последние матчи в атаке, не забивая голов в четырех поединках подряд. Также в этих встречах выигрывала ставка на тотал меньше (2,5) голов.
Чили
Национальная команда Чили сыграла два поединка в группе, набрав четыре очка. После стартовой ничьи в игре против Аргентины (1:1) чилийцы добились минимальной победой над Боливией (1:0), поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице.
Сборная Чили идет на серии из пяти встреч без поражений – две победы и три ничьи. Также отметим, что в пяти из шести предыдущих матчах команды выигрывала ставка на «обе забьют – да».
Котировки БК Pinnacle
- Победит Уругвай – 1.917
- Ничья – 3.340
- Победит Чили – 4.790
Статистика
- Уругвай побеждал Чили в 2 прошлых очных встречах
- В 3 из 4 предыдущих поединках между Уругваем и Чили выигрывала ставка ТБ(2,5)
- Уругвай не побеждал в 7 из 10 предыдущих играх во всех соревнованиях
Прогноз
Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.140. Этот исход регулярно проходит в очных встречах команд. Кроме того, сборной Уругвая нужно побеждать, а команда Чили забивала минимум один гол 10 последних играх.