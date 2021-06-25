Уэльс – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания, который пройдет 26 июня 2021 года в Амстердаме.
Уэльс
Уэльс занял второе место в квартете A. В первом матче Евро-2020 валлийцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1). Затем сборная добилась уверенной победы над Турцией (2:0), которая и гарантировала ей проход в стадию плей-офф.
В уже ничего не решающем матче против Италии сборная уступила с минимальным счетом (0:1). Отметим, четыре последних поединка во всех соревнованиях эта команда завершила выигрышем ставки ТМ(2,5) голов.
Дания
Дания пробилась в плей-офф Евро-2020 с третьей строчки группы B. Сборная начала турнир с последовательных поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), но минимальная разница забитых и пропущенных голов оставляла датчанам неплохие шансы на третью строчку.
Своей цели Дания добилась по итогам заключительного противостояния в квартете против России, которая была разбита со счетом 4:1. К вышесказанному добавим, что датчане пропускали минимум один гол в четырех из пяти последних играх во всех турнирах.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Уэльс – 5.350
- Ничья – 3.340
- Победит Дания – 1.862
Статистика
- В 7 прошлых матчах Уэльса на Евро сыграла ставка ТМ(2,5)
- В 3 из 4 последних играх между Уэльсом и Данией выиграл исход ТМ(2,5)
- Дания побеждала Уэльс в 2 предыдущих встречах
Прогноз
Сыграть комбинированную ставку на победу Дании и ТМ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.478. Дания побеждала Уэльс в двух последних противостояниях, при этом, команды часто завершают поединки без большого количества забитых мячей.