Бельгия – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия, который пройдет 27 июня 2021 года в Севилье.
Бельгия
Бельгия завершила групповой раунд Чемпионата Европы со стопроцентным показателем. Команда выиграла все три матча квартета с общим счетом 7:1, поочередно победив Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).
Серия без поражений сборной Бельгии достигла 12 поединков во всех турнирах – 10 побед и две ничьи. При этом, в восьми прошлых играх команда не пропускала больше одного гола.
Португалия
Португалия в трех играх группы смогла набрать четыре очка. Победы над Венгрией (3:0) и ничья с Францией (2:2) позволил команде квалифицироваться в 1/8 финала с третьей строчки, а поражение португальцы потерпели в игре против Германии (2:4).
В 10 последних играх во всех соревнованиях Португалия проиграла только два матча – пять побед и три ничьи. Также отметим, что в четырех прошлых матчах с участием этой сборной выигрывала ставка ТБ(2,5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бельгия – 2.500
- Ничья – 3.230
- Победит Португалия – 3.210
Статистика
- Бельгия побеждала в 13 последних матчах Евро
- Португалия не проигрывала в 23 из 25 прошлых матчах Евро
- Бельгия не побеждала Португалию в 6 прошлых поединках во всех турнирах
Прогноз
Бельгия показала результативную игру в атаке на групповой стадии, а Португалия отличалась голами в двух из трех поединках турнира. Разместить ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.723. Также отметим, что этот исход выиграл в трех из пяти прошлых встречах соперников.