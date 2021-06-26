Бельгия – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:00

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия, который пройдет 27 июня 2021 года в Севилье.

Бельгия

Бельгия завершила групповой раунд Чемпионата Европы со стопроцентным показателем. Команда выиграла все три матча квартета с общим счетом 7:1, поочередно победив Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).

Серия без поражений сборной Бельгии достигла 12 поединков во всех турнирах – 10 побед и две ничьи. При этом, в восьми прошлых играх команда не пропускала больше одного гола.

Португалия

Португалия в трех играх группы смогла набрать четыре очка. Победы над Венгрией (3:0) и ничья с Францией (2:2) позволил команде квалифицироваться в 1/8 финала с третьей строчки, а поражение португальцы потерпели в игре против Германии (2:4).

В 10 последних играх во всех соревнованиях Португалия проиграла только два матча – пять побед и три ничьи. Также отметим, что в четырех прошлых матчах с участием этой сборной выигрывала ставка ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 2.500

Ничья – 3.230

Победит Португалия – 3.210

Статистика

Бельгия побеждала в 13 последних матчах Евро

Португалия не проигрывала в 23 из 25 прошлых матчах Евро

Бельгия не побеждала Португалию в 6 прошлых поединках во всех турнирах

Прогноз

Бельгия показала результативную игру в атаке на групповой стадии, а Португалия отличалась голами в двух из трех поединках турнира. Разместить ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.723. Также отметим, что этот исход выиграл в трех из пяти прошлых встречах соперников.