Италия – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:39

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на полуфинальный поединок Евро-2020 Италия – Испания, который пройдет 6 июля 2020 года в Лондоне.

Италия

В полуфинал Евро-2020 сборная Италии пробилась после победы над Бельгией (2:1). Пропущенный гол в этой встрече, стал первым для итальянцев на турнире в основное время.

Прежде команда выбила Австрию (2:1) в дополнительных таймах, а на групповой стадии она победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). К вышесказанному добавим, что серия без поражений Италии достигла 36 матчей во всех соревнованиях.

Испания

На Евро-2020 Испания одержала только одну победу в формате основного времени – в заключительном туре групповой стадии над Словакией (5:0). В 1/8 финала сборная прошла Хорватию за счет победы в дополнительных таймах (5:3), а в четвертьфинале ей удалось победить Швейцарию в серии пенальти (2:1).

Последнее поражение Испания потерпела в 2020 году от Украины в Лиге Наций УЕФА . С тех пор команда не уступала в 14 поединках подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 2.520

Ничья – 3.250

Победит Испания – 3.150

Статистика

Италия побеждала в 14 из 15 прошлых матчах Евро

Испания не проигрывала в 14 предыдущих играх Евро

В 4 из 5 прошлых встречах Италии и Испании выигрывала ставка ТМ(2,5)

Прогноз

У Италии только один пропущенный мяч в основное время на Евро-2020 – команда очень надежно действует в защите. Испания, в свою очередь, больше одного гола пропустила только в игре с Хорватией. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на тотал меньше (2,5) голов можно разместить по коэффициенту 1.666.