«Флуминенсе» — «Сеара»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:43

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Сеара», который состоится 8 июля 2021 года.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» одержал три победы в девяти сыгранных турах чемпионата Бразилии. В последнем матче Серии A команда обыграла в гостях «Фламенго» (1:0), тем самым прервав череду без побед, которая длилась четыре игры. К вышесказанному добавим, что в пяти из шести предыдущих играх «Флуминенсе» выигрывала ставка на тотал меньше (2,5) голов.

«Сеара»

«Сеара» идет на серии без поражений из пяти матчей в бразильском чемпионате. В этот период команда дважды победила и трижды сыграла вничью. В предыдущем туре лиги «Сеара» добилась домашней виктории в противостоянии с «Жувентуде» (2:0). Помимо этого, в шести из семи предыдущих играх «Сеары» на выезде больше двух мячей не забивалось.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» — 2.300

Ничья – 3.070

Победит «Сеара» — 3.660

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) мячей букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.576. «Флуминенсе» в последних играх не отличался высокой результативностью, а «Сеара» не пропускала больше одного гола в пяти матчах кряду.