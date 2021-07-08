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«Жувентуде» — «Атлетико» Гойаниенсе: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:51

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 11-го тура бразильской Серии A «Жувентуде» — «Атлетико» Гойаниенсе, который состоится 11 июля 2021 года.

«Жувентуде»

По итогам 10 сыгранных туров в чемпионате Бразилии футболисты «Жувентуде» смогли набрать 12 очков, которые располагают их на 12-м месте в турнирной таблице. Два последних поединка в Серии A команда проиграла, уступив «Сеаре» (0:2) и «Баия» (0:1) без забитых голов. Прежде у «Жувентуде» было две победы кряду, которые команда оформила во встречах с «Гремио» (2:0) и «Фламенго» (1:0). Также отметим, что шесть последних игр в чемпионате команда завершала на ТМ(2,5) голов.

«Атлетико» Гойаниенсе

«Атлетико» Гойаниенсе занимает восьмую позицию в общем зачете бразильской Серии A, пополнив свой счет на 14 очков. В активе команды четыре победы и две ничьи, при трех поражениях в лиге. В прошлом туре чемпионата «Атлетико» разделил баллы со «Спорт Ресифи» (1:1), а перед этим гости предстоящей встречи добились минимальной победы над «Гремио» (1:0). К вышесказанному добавим, что в семи прошлых гостевых поединках во всех турнирах «Атлетико» отличался минимум одним забитым голом.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Жувентуде» — 2.730
  • Ничья – 3.030
  • Победит – «Атлетико» Гойаниенсе – 2.930

Статистика

  • «Жувентуде» выиграл 3 прошлых домашних матча в чемпионате
  • В 3 последних домашних поединка лиги «Жувентуде» не пропускал голы
  • В 3 из 4 играх между «Жувентуде» и «Атлетико» голы забивали обе команды

Прогноз

Ставка на тотал больше (1,5) голов в этом матче в букмекерской конторе Pinnacle предлагается с коэффициентом 1.609. В двух встречах команд на поле «Жувентуде» выигрывал этот исход. Кроме того, гостевые матчи «Атлетико» зачастую завершаются минимум двумя забитыми мячами.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 14:58
Хозяева не проиграют
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