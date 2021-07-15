«Брюгге» — «Генк»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1626342011

вчера, 12:40

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч за Суперкубок Бельгии «Брюгге» — «Генк», который состоится 17 июля 2021 года.

«Брюгге»

«Брюгге» завоевал золотые медали прошлого сезона чемпионата Бельгии. В чемпионском турнире команде провела шесть матчей, оформив одну победу и три ничьи, при двух поражениях. Этих результатов оказалось достаточно для того, чтобы опередить «Генк» по дополнительным показателям. В контрольных играх перед стартом сезона «Брюгге» победил «Зюльте-Варегем» и АЕК (2:1), а также проиграл «Утрехту» (2:4).

«Генк»

«Генк» не смог догнать «Брюгге» в чемпионской гонке Высшей лиги. Но команда стала победителем Кубка Бельгии, обыграв в финале «Стандард» со счетом 2:1. На финише прошлого сезона «Генк» выдал серию из семи матчей без поражений – шесть побед и одна ничья. Также отметим, что в трех последних официальных играх команды сыграла ставка на ТБ (2,5) голов. В двух последних контрольных поединках «Генк» сыграл вничью с «Гронингеном» и АЗ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» — 1.731

Ничья – 4.103

Победит «Генк» — 4.467

Статистика

В 5 последних встречах «Брюгге» и «Генка» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Брюгге» забивал и пропускал голы в 3 предыдущих официальных играх

«Генк» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых официальных матчах

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.702. «Брюгге» и «Генк» обладают достаточным атакующим потенциалом, и часто результативно ошибаются в защите. Кроме того, в очных противостояниях соперники стабильно превышают заявленный показатель забитых мячей.