«Олимпиакос» — «Нефтчи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1626759198

вчера, 08:33

«Олимпиакос»

В прошлом сезоне «Олимпиакос» в очередной раз стал победителем греческой Суперлиги, получив право вновь сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Рейтинг УЕФА позволяет греческому гранду стартовать в отборочной кампании с четвертьфинальной стадии.

Последние контрольные поединки «Олимпиакос» провел удачно, обыграв «Университатю» (2:0) и «Арис» (3:0). Отметим, что в шести прошлых официальных матчах на своем поле хозяева побеждали соперников.

«Нефтчи»

«Нефтчи» — это действующий чемпион Азербайджана, который уже преодолел одну стадию квалификации Лиги Чемпионов. В противостоянии против «Динамо» Тбилиси команда дважды обыграла соперника с одинаковым счетом 2:1.

Борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги прошлого розыгрыша «Нефтчи» выиграл у «Карабаха», опередив конкурента на два балла с такими показателями: 18 побед, пять ничьих и пять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпиакос» — 1.173

Ничья – 7.380

Победит «Нефтчи» — 16.700

Статистика

В 3 из 4 последних матчах на своем поле «Олимпиакос» не пропускал голы

В 2 прошлых матчах «Нефтчи» в квалификации ЛЧ прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В прошлом сезоне «Олимпиакос» прошел квалификацию Лиги Чемпионов и сыграл на групповой стадии турнира, где команда заняла третье место и отправилась в Лигу Европы. Сегодняшние хозяева заметно превосходят в классе «Нефтчи», чья защита пропустила дважды в поединках с «Динамо» Тбилиси. В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку на фору «Олимпиакоса» (-1,5) гола можно по коэффициенту 1.573.