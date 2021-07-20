«Мура» – «Лудогорец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Мура» — «Лудогорец», который состоится 21 июля 2021 года

«Мура»

«Мура» — представитель словенского футбола, который пытается зайти как можно дальше в Лиге Чемпионов. На прошлом этапе квалификации команда уверенно прошла «Шкендию 79», однако нынешний соперник будет гораздо сложнее. Команда не очень удачно стартовала в чемпионате, поэтому матч с «Лудогорцем» станет очень важным не только для коллектива, но и для болельщиков с руководством.

17 июля «Мура» крупно проиграла на своем поле «Табор Сежана» (0:3) в чемпионате Словении, а 13 числа разгромила в ответном матче Лиги Чемпионов «Шкендию 79» (5:0).

«Лудогорец»

Болгарский «Лудогорец» прошел один раунд квалификации и в этом матче попытается сделать еще один шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов. Команда очень хорошо играет в обороне и за последние несколько матчей практически не пропускала. В матче с «Мурой» команда вероятнее всего попытается сыграть первым номером и сделать хороший задел перед ответным поединком.

17 июля «Лудогорец» крупно обыграл « ЦСКА » София в матче ща Суперкубок Болгарии (4:0), а 13 числа выиграл ответный матч с «Шахтером» Солигорск (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мура» – 4.46

Ничья – 3.49

Победит «Лудогорец» – 1.884

Статистика

«Лудогорец» не пропускает уже четыре матча (включая товарищеские поединки)

Четыре последних матча «Муры» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Мура» одержала четыре победы из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Лудогорец» одержал шесть побед

Три из пяти последних матчей «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.884. Болгары показывают более качественный и стабильный футбол и отличаются хорошей игрой в обороне. Предполагаем, что команда сможет одержать минимальную победу в первом матче.