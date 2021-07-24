«Нижний Новгород» – «Сочи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи», который состоится 26 июля 2021 года

«Нижний Новгород»

Команда по счастливой случайности смогла квалифицироваться в РПЛ и судить о готовности коллектива выступать в главном чемпионате страны довольно сложно. Клуб сделал все возможное, чтобы укрепить и подготовить игроков к такому испытанию, а качество игры можно будет увидеть уже в ближайших поединках.

19 июля «Нижний Новгород» уступил ЦСКА (1:2), а второго числа крупно проиграл «Рубину» (0:3). Оба матча носили товарищеский характер.

«Сочи»

«Сочи» первый раз в своей истории несколько дней назад принял участие в еврокубках и начал свой путь с победы. Команда немного форсировала подготовку к сезону, поэтому находится в неплохой форме. Коллектив также пребывает в хорошем настроении благодаря результату первого матча Лиги Конференций, поэтом «Нижнему Новгороду» придется очень непросто.

22 июля «Сочи» уверенно обыграл «Кешлю» (3:0) в Лиге Конференций, а 17 числа в товарищеском поединке оказался сильнее «Рубина» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нижний Новгород» – 4.21

Ничья – 3.41

Победит «Сочи» – 1.917

Статистика

«Сочи» выиграл три последних матча, а «Нижний Новгород» наоборот, потерпел поражения

Четыре из пяти последних матчей каждой команды закончились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мячей

«Нижний Новгород» выиграл три из пяти последних домашних матчей (включая товарищеские матчи)

Прогноз

Поставить на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. «Сочи» находятся в хорошей форме и выглядят явными фаворитами этого матча. Предполагаем, что гости смогут одержать победу в этой встрече.