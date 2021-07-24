«Нижний Новгород» – «Сочи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи», который состоится 26 июля 2021 года
«Нижний Новгород»
Команда по счастливой случайности смогла квалифицироваться в РПЛ и судить о готовности коллектива выступать в главном чемпионате страны довольно сложно. Клуб сделал все возможное, чтобы укрепить и подготовить игроков к такому испытанию, а качество игры можно будет увидеть уже в ближайших поединках.
19 июля «Нижний Новгород» уступил ЦСКА (1:2), а второго числа крупно проиграл «Рубину» (0:3). Оба матча носили товарищеский характер.
«Сочи»
«Сочи» первый раз в своей истории несколько дней назад принял участие в еврокубках и начал свой путь с победы. Команда немного форсировала подготовку к сезону, поэтому находится в неплохой форме. Коллектив также пребывает в хорошем настроении благодаря результату первого матча Лиги Конференций, поэтом «Нижнему Новгороду» придется очень непросто.
22 июля «Сочи» уверенно обыграл «Кешлю» (3:0) в Лиге Конференций, а 17 числа в товарищеском поединке оказался сильнее «Рубина» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нижний Новгород» – 4.21
- Ничья – 3.41
- Победит «Сочи» – 1.917
Статистика
- «Сочи» выиграл три последних матча, а «Нижний Новгород» наоборот, потерпел поражения
- Четыре из пяти последних матчей каждой команды закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мячей
- «Нижний Новгород» выиграл три из пяти последних домашних матчей (включая товарищеские матчи)
Прогноз
Поставить на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. «Сочи» находятся в хорошей форме и выглядят явными фаворитами этого матча. Предполагаем, что гости смогут одержать победу в этой встрече.