«Спарта» Прага – «Рапид»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Спарта» Прага — «Рапид», который состоится 28 июля 2021 года

«Спарта» Прага

Чешский клуб спустя несколько лет снова борется в квалификации Лиги Чемпионов и надеется на успешный исход. Команда уступила в первом матче, однако, всего в один мяч. Такой счет оставляет хорошие шансы коллективу на реванш. Клуб обладает хорошим подбором игроков и рассчитывает на свои шансы сделать еще один шаг к групповому этапу.

24 июля «Спарта» Прага минимально обыграла на своем поле «Сигму Олоуц» (1:0) в чемпионате, а 20 числа минимально уступила в первом матче «Рапиду» (1:2).

«Рапид»

Одна из сильнейших команд Австрии также рассчитывает на участие в Лиге Чемпионов, однако до этой цели необходимо сделать еще несколько шагов. Клуб обеспечил себя преимуществом в один мяч и теперь может выбирать стиль игры, ведь обязательно забивать нужно сопернику. Только на этих выходных команда начала участие в чемпионате Австрии с победы, поэтому команды находятся примерно в одинаковом положении, что касается количества проведенных официальных матчей.

24 июля «Рапид» проиграл на своем поле «Хартбергу» (0:2), а 20 числа команда оказалась сильнее «Спарты» из Праги

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спарта» Прага – 2.03

Ничья – 3.8

Победит «Рапид» – 3.4

Статистика

Шесть последних матчей «Спарты» закончились исходом «обе забьют»

В семи из десяти последних матчей «Рапида», хотя бы одна команда не смогла забить гол

«Спарта» Прага выиграла семь матчей из десяти последних встреч во всех турнирах

За пять последних матчей между коллективами три раза одержал победу «Рапид», а дважды сильнее оказалась «Спарта» Прага

Прогноз

Поставить на победу «Спарты» Праги компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Чешская команда неплохо смотрелась в первом матче, и на своем стадионе будут выглядеть гораздо увереннее. Предполагаем, что дальше пройдет именно «Спарта» Прага.