«Спарта» Прага – «Рапид»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Спарта» Прага — «Рапид», который состоится 28 июля 2021 года
«Спарта» Прага
Чешский клуб спустя несколько лет снова борется в квалификации Лиги Чемпионов и надеется на успешный исход. Команда уступила в первом матче, однако, всего в один мяч. Такой счет оставляет хорошие шансы коллективу на реванш. Клуб обладает хорошим подбором игроков и рассчитывает на свои шансы сделать еще один шаг к групповому этапу.
24 июля «Спарта» Прага минимально обыграла на своем поле «Сигму Олоуц» (1:0) в чемпионате, а 20 числа минимально уступила в первом матче «Рапиду» (1:2).
«Рапид»
Одна из сильнейших команд Австрии также рассчитывает на участие в Лиге Чемпионов, однако до этой цели необходимо сделать еще несколько шагов. Клуб обеспечил себя преимуществом в один мяч и теперь может выбирать стиль игры, ведь обязательно забивать нужно сопернику. Только на этих выходных команда начала участие в чемпионате Австрии с победы, поэтому команды находятся примерно в одинаковом положении, что касается количества проведенных официальных матчей.
24 июля «Рапид» проиграл на своем поле «Хартбергу» (0:2), а 20 числа команда оказалась сильнее «Спарты» из Праги
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спарта» Прага – 2.03
- Ничья – 3.8
- Победит «Рапид» – 3.4
Статистика
- Шесть последних матчей «Спарты» закончились исходом «обе забьют»
- В семи из десяти последних матчей «Рапида», хотя бы одна команда не смогла забить гол
- «Спарта» Прага выиграла семь матчей из десяти последних встреч во всех турнирах
- За пять последних матчей между коллективами три раза одержал победу «Рапид», а дважды сильнее оказалась «Спарта» Прага
Прогноз
Поставить на победу «Спарты» Праги компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Чешская команда неплохо смотрелась в первом матче, и на своем стадионе будут выглядеть гораздо увереннее. Предполагаем, что дальше пройдет именно «Спарта» Прага.