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«Спарта» Прага – «Рапид»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 17:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Спарта» Прага — «Рапид», который состоится 28 июля 2021 года

«Спарта» Прага

Чешский клуб спустя несколько лет снова борется в квалификации Лиги Чемпионов и надеется на успешный исход. Команда уступила в первом матче, однако, всего в один мяч. Такой счет оставляет хорошие шансы коллективу на реванш. Клуб обладает хорошим подбором игроков и рассчитывает на свои шансы сделать еще один шаг к групповому этапу.

24 июля «Спарта» Прага минимально обыграла на своем поле «Сигму Олоуц» (1:0) в чемпионате, а 20 числа минимально уступила в первом матче «Рапиду» (1:2).

«Рапид»

Одна из сильнейших команд Австрии также рассчитывает на участие в Лиге Чемпионов, однако до этой цели необходимо сделать еще несколько шагов. Клуб обеспечил себя преимуществом в один мяч и теперь может выбирать стиль игры, ведь обязательно забивать нужно сопернику. Только на этих выходных команда начала участие в чемпионате Австрии с победы, поэтому команды находятся примерно в одинаковом положении, что касается количества проведенных официальных матчей.

24 июля «Рапид» проиграл на своем поле «Хартбергу» (0:2), а 20 числа команда оказалась сильнее «Спарты» из Праги

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спарта» Прага – 2.03
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Рапид» – 3.4

Статистика

  • Шесть последних матчей «Спарты» закончились исходом «обе забьют»
  • В семи из десяти последних матчей «Рапида», хотя бы одна команда не смогла забить гол
  • «Спарта» Прага выиграла семь матчей из десяти последних встреч во всех турнирах
  • За пять последних матчей между коллективами три раза одержал победу «Рапид», а дважды сильнее оказалась «Спарта» Прага

Прогноз

Поставить на победу «Спарты» Праги компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Чешская команда неплохо смотрелась в первом матче, и на своем стадионе будут выглядеть гораздо увереннее. Предполагаем, что дальше пройдет именно «Спарта» Прага.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
wjsq49pd628x
wjsq49pd628x
вчера в 21:58
«Спарта» Прага выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
Хозяева не проиграют
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