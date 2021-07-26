«Шериф» — «Алашкерт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Шериф» — «Алашкерт», который пройдет 28 июля 2021 года в Тирасполе.
«Шериф»
«Шериф» добился минимальной победы над «Алашкертом» в гостях, тем самым повысив шанс на проход в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Прежде чемпион Молдавии прошел в отборочном цикле «Теуту», одержав над соперником две победы – 4:0 в гостях и 1:0 дома.
В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Молдовы «Шериф» уступил на домашней арене «Балти» (0:1). Также команда проиграла матч за Суперкубок страны «Сфынтулу», уступив в серии пенальти (2:3).
«Алашкерт»
«Алашкерт» не смог добиться положительного результата в домашней встрече против «Шерифа». Теперь команде из Армении нужно брать реванш на поле соперника, чтобы претендовать на проход в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов.
На прошлой стадии отборочного цикла «Алашкерт» справился с «Коннах Куэй». После гостевой ничьи (2:2) чемпион Армении победил соперника дома по итогам дополнительных таймов (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шериф» — 1.409
- Ничья – 4.350
- Победит «Алашкерт» — 9.470
Статистика
- «Шериф» не пропускал голы в 3 последних матчах Лиги Чемпионов
- «Шериф» побеждал в 5 предыдущих поединках турнира
- «Алашкерт» не побеждал в 8 прошлых поединках Лиги Чемпионов
Прогноз
Поставить на фору «Шерифа» (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Чемпион Молдавии надежно оборонялся в последних матчах квалификации Лиги Чемпионов, а «Алашкерт» заметно уступает сопернику в классе.