«Шериф» — «Алашкерт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:25

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Шериф» — «Алашкерт», который пройдет 28 июля 2021 года в Тирасполе.

«Шериф»

«Шериф» добился минимальной победы над «Алашкертом» в гостях, тем самым повысив шанс на проход в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Прежде чемпион Молдавии прошел в отборочном цикле «Теуту», одержав над соперником две победы – 4:0 в гостях и 1:0 дома.

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Молдовы «Шериф» уступил на домашней арене «Балти» (0:1). Также команда проиграла матч за Суперкубок страны «Сфынтулу», уступив в серии пенальти (2:3).

«Алашкерт»

«Алашкерт» не смог добиться положительного результата в домашней встрече против «Шерифа». Теперь команде из Армении нужно брать реванш на поле соперника, чтобы претендовать на проход в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов.

На прошлой стадии отборочного цикла «Алашкерт» справился с «Коннах Куэй». После гостевой ничьи (2:2) чемпион Армении победил соперника дома по итогам дополнительных таймов (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» — 1.409

Ничья – 4.350

Победит «Алашкерт» — 9.470

Статистика

«Шериф» не пропускал голы в 3 последних матчах Лиги Чемпионов

«Шериф» побеждал в 5 предыдущих поединках турнира

«Алашкерт» не побеждал в 8 прошлых поединках Лиги Чемпионов

Прогноз

Поставить на фору «Шерифа» (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Чемпион Молдавии надежно оборонялся в последних матчах квалификации Лиги Чемпионов, а «Алашкерт» заметно уступает сопернику в классе.