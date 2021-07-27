«Галатасарай» — ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла выгодную линию на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Галатасарай» — ПСВ, который состоится 28 июля 2020 года в Стамбуле.
«Галатасарай»
«Галатасарай» уступил ПСВ на выезде со счетом 1:5, тем самым снизив свои шансы на проход в следующий тур квалификации Лиги Чемпионов до минимума. На финише прошлого сезона чемпионата Турции команда одержала шесть побед подряд, но все равно уступила «Бешикташу» титул.
К вышесказанному добавим, что на своем поле «Галатасарай» не проигрывал в пяти матчах подряд. При этом, в четырех этих встречах сыграла ставка на «обе забьют – да».
ПСВ
Домашний матч против соперника оказался легкой прогулкой для ПСВ. Победа со счетом 5:1 максимально приблизила клуб из Эйндховена к выходу в полуфинал квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.
В отборочной кампании к турниру ПСВ выступает на правах серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата Нидерландов, где команда не смогла навязать борьбу «Аяксу» за золотые медали.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Галатасарай» — 2.950
- Ничья – 3.930
- Победит ПСВ – 2.240
Статистика
- ПСВ побеждал «Галатасарай» в 4 прошлых очных встречах
- В 3 из 4 предыдущих дуэлях соперников забивали обе команды
- ПСВ не проигрывал в 3 последних гостевых поединках – две победы и одна ничья
Прогноз
Сыграть ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.567. На своем поле «Галатасарай» стабильно вскрывает защиту соперников, ну а ПСВ продемонстрировал атакующую мощь в первой встрече против оппонента.