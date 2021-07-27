«Галатасарай» — ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:56

Букмекерская контора Pinnacle открыла выгодную линию на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Галатасарай» — ПСВ , который состоится 28 июля 2020 года в Стамбуле.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уступил ПСВ на выезде со счетом 1:5, тем самым снизив свои шансы на проход в следующий тур квалификации Лиги Чемпионов до минимума. На финише прошлого сезона чемпионата Турции команда одержала шесть побед подряд, но все равно уступила «Бешикташу» титул.

К вышесказанному добавим, что на своем поле «Галатасарай» не проигрывал в пяти матчах подряд. При этом, в четырех этих встречах сыграла ставка на «обе забьют – да».

ПСВ

Домашний матч против соперника оказался легкой прогулкой для ПСВ . Победа со счетом 5:1 максимально приблизила клуб из Эйндховена к выходу в полуфинал квалификации Лиги Чемпионов УЕФА .

В отборочной кампании к турниру ПСВ выступает на правах серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата Нидерландов, где команда не смогла навязать борьбу «Аяксу» за золотые медали.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Галатасарай» — 2.950

Ничья – 3.930

Победит ПСВ – 2.240

Статистика

ПСВ побеждал «Галатасарай» в 4 прошлых очных встречах

побеждал «Галатасарай» в 4 прошлых очных встречах В 3 из 4 предыдущих дуэлях соперников забивали обе команды

ПСВ не проигрывал в 3 последних гостевых поединках – две победы и одна ничья

Прогноз