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«Галатасарай» — ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:56

Букмекерская контора Pinnacle открыла выгодную линию на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Галатасарай» — ПСВ, который состоится 28 июля 2020 года в Стамбуле.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уступил ПСВ на выезде со счетом 1:5, тем самым снизив свои шансы на проход в следующий тур квалификации Лиги Чемпионов до минимума. На финише прошлого сезона чемпионата Турции команда одержала шесть побед подряд, но все равно уступила «Бешикташу» титул.

К вышесказанному добавим, что на своем поле «Галатасарай» не проигрывал в пяти матчах подряд. При этом, в четырех этих встречах сыграла ставка на «обе забьют – да».

ПСВ

Домашний матч против соперника оказался легкой прогулкой для ПСВ. Победа со счетом 5:1 максимально приблизила клуб из Эйндховена к выходу в полуфинал квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.

В отборочной кампании к турниру ПСВ выступает на правах серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата Нидерландов, где команда не смогла навязать борьбу «Аяксу» за золотые медали.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Галатасарай» — 2.950
  • Ничья – 3.930
  • Победит ПСВ – 2.240

Статистика

  • ПСВ побеждал «Галатасарай» в 4 прошлых очных встречах
  • В 3 из 4 предыдущих дуэлях соперников забивали обе команды
  • ПСВ не проигрывал в 3 последних гостевых поединках – две победы и одна ничья

Прогноз

Сыграть ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.567. На своем поле «Галатасарай» стабильно вскрывает защиту соперников, ну а ПСВ продемонстрировал атакующую мощь в первой встрече против оппонента.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
4n47tuf9643r
4n47tuf9643r
вчера в 15:48
«Галатасарай» одержит победу.
e9nte8jah559
e9nte8jah559
вчера в 13:43
ПСВ выиграет матч.
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