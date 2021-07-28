Влашич снова заинтересовал «Зенит». Также Семак рассчитывает на пятерку бразильцев

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вчера, 13:20

Нужны новички, ведь Дриусси и Азмун на пороге к уходу.

Появится минимум два места для легионеров

Ракицкий не получил новый контракт. И хотя его длинный пас левой по-прежнему остается смертельным оружием команды Семака – Ярослав благодаря победному ассисту в символической сборной первого тура РПЛ , попробуют наиграть Чистякова в центре с Ловреном. Или с другим центральным защитником, но уже иностранным. Оборону ведь тоже надо как-то усиливать, раз Сафонов не рвется в «Зенит».

Дриусси уже вырвался – выкупил свой контракт, готовится к переезду в США . Одним легионером меньше. Хотя также ждем развязки по Азмуну. Очевидно, что когда остается оспорить разницу в предложении и ценнике в 2 млн евро, как в случае с «Байером» и переговорами с «Зенитом», то Сердару пора паковать чемоданы. Если не новый клуб Лунева, то «Рома» его обязательно завербует.

Иранцу с самой высокой средней результативностью среди успешных снайперов петербуржцев желаем успехов. Но новый сезон в ЛЧ ближе, чем кажется – Семаку, который сейчас работает в клубе без поддержки, срочно нужно усиление состава. Как минимум – замена для двух атакующих футболистов-иностранцев.

Влашич хочет в топ-5, а ЦСКА важнее деньги

Арустамян, который об «армейских» делах знает из первых рук, сообщил, что срыв переговоров ЦСКА и «Милана» по Влашичу вернул Медведева к идее с подписанием лидера «армейцев». Для «Зенита» это не просто попытка найти адаптированного к РПЛ футболиста, который по возрасту и характеристикам точно в списке «молодых и перспективных», но и мощный психологический ход, о котором подумывали давно.

Был негласный пакт о ненападении. Но раз Гинер сейчас не главный в ЦСКА , что мешает клубу одной государственной компании забрать себе за хорошие деньги важного игрока клуба другой государственной компании? Тут ведь вопрос влияния и иерархии. Понятно, что Максим Орешкин, который отбил атаку агентов Черчесова на «армейцев», неожиданно назначив Алексея Березуцкого постоянным главным тренером, не хочет уступать.

Но Миллеру, поскольку его позиции в силу проблем «Газпрома» последних лет слабели, может отыграться и на политическом поле – продавил «Северный поток 2», благо немецкие чиновники тоже жадные, и на футбольном, где «Зенит» становится вечным чемпионом. От Влашича не откажутся, а Николу поставят перед фактом.

Огорчает отсутствие спортивного директора

Аршавина не спешили назначать, а чемпионом «Зенит» сделал не только тренерский талант Семака. Скорее пригодилось умение Сергея Богдановича уходить от личных конфликтов. Непростые персонажи, вроде Ракицкого, Оздоева, Дзюбы и Ловрена, друг другу глотки не перегрызли, как в Санкт-Петербурге бывало со старыми звездами. Вряд ли там все идеально, ведь руководство клуба не дружит с Дзюбой и Ракицким, но главная беда в отсутствии еще одного работника.

Спортивный директор Рибалта сбежал в «Парму». Роль исполняющего директора в клубе Серии В интереснее работы на команду из Лиги чемпионов. У Хавьера не было вопросов к тем, с кем непосредственно работал. Разумеется, среди удачных трансферов были и его, вряд ли Барриоса высмотрели Тимощук и Семак. Но спортивный директор не понимал свою роль, когда есть Медведев и тень Миллера над всеми главными головами клуба.

С грамотной иерархией проблемы – вспомните, как Семак продлевал контракт. Но одновременно есть существенный козырь. Стабильный заход в группы ЛЧ позволяет много зарабатывать, иногда в районе 35 млн евро за сезон. Причем поражения премиальные от УЕФА не сильно снижают. Так что на новичков есть деньги, и это важно.

В Лиге чемпионов ставка на новых иностранцев

У селекционного отдела «Зенита» хватало блестящих идей. Своевременно поверили в Азмуна, правильно убедили Дзюбу, круто подметили сильные стороны Кузяева, Оздоева, не говоря о Барриосе и Дугласе Сантосе. Кстати, Вильмар еще может уйти, поэтому травма Оздоева заставит искать российского центрального хавбека. Возможно, заберут Баринова, если его выставят на продажу, или Фомина, сделав «Динамо» предложение, от которого нельзя отказаться.

Но в центре достаточно вариантов. Например, 19-летний Кирилл Кравцов, в котором при желании можно разглядеть петербургский ответ на Мухина, только без такого же таланта отбирать мяч именно один в один. Также есть универсальные Кузяев и Дуглас Сантос. И Вендела тренерский штаб очевидно не рассматривает как левого атакующего хавбека. Там не закрепился Дриусси – не нравится эта позиция, но налево активно ищут игрока. Хорошо, что одного спорного кандидата забраковали.

Зато есть два более интересных футболиста. Клаудиньо – лучший снайпер бразильской Серии А прошлого сезона, а также человек с феноменально высокими оценками по прошлому сезону в Бундеслиге из «Герты» — Кунья. Этих футболистов сейчас может «обработать» на предмет трансфера в «Зенит» Малком, ведь все они сейчас на Олимпиаде.

Усиление бразильцами опасно, но перспективно

Видя орду бразильцев, привычно упоминают «Шахтер». Но забывают, что парни из «селесао» бывают капризными и не все хороши без мяча. Тот же Малком обошелся дорого, получал травмы, забирал огромную зарплату и пока скорее намекнул на перспективу стать лидером команды, нежели ведет игру в сложный момент. С другой стороны, в истории «Зенита» были классные бразильцы, вроде Жулиано. Пока их немного, всего семь.

Также примечательно, что на днях Дюков снова заговорил об изменении лимита. Клубы ждут решения правительства. Хотя с какой радости те должны определять судьбу коммерческого сектора? Редчайшие сторонники лимита забывают, что никто в клетке на скамейке местных держать не будет. Проиграют конкуренцию бразильцам в «Зените» — пойдут за рубеж, или в другие клубы РПЛ . Вот Лунев уступил Кержакову и нашел себе «Байер».

Не будет в основе, если Градецки останется, зато окунется в мир большой лиги. Слуцкому жизнь в Англии и Нидерландах помогла в тренерском смысле. Вот и футболистов пора пускать в свободное плаванье, как это сделали с Головиным. А что в «Зените» будут легионеры, так задача клуба обязывает. Если бы местные легко проходили в плей-офф ЛЧ , то Кунью и Клаудиньо оставили бы в покое. Без трансферов с «Химками» мучились, а Ерохин и Сутормин далеко не всегда так спасают.

Семак больше года требует усиления, но не получает его из-за лимита. Пока Дриусси и Азмун не сменили команды, то нет мест для бразильцев, что доведут их общее количество в команде до пяти. Но если выйдут на Клаудиньо и Матеуса Кунью, то получите интересный «Зенит». Первый игрок – это пас и хитрый удар, а второй – школа Бундеслиги и тонкая техника. Кордоба в первом же матче за «Краснодар» показал, что в «Герте» водятся мощные футболисты.