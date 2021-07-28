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«Спартак» и «Фиорентина» поспорят за хорватского защитника

вчера, 02:12

«Спартак» проявляет интерес к правому защитнику «Легии» Йосипу Юрановичу.

По информации источника, на 25-летнего хорвата также претендуют «Фиорентина» и «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что состав «Спартака» может пополнить полузащитник «Бенфики».

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 09:54
Новости сто лет в обед!
В Спартаке вроде опровергали интерес к Юрановичу.
Паренёк из Порту поинтереснее выглядит.
YVG
YVG
вчера в 08:48
Что об этом думает Зарема?
альсато
альсато
вчера в 05:12
Федунчика на дыбу))))).....сделал из "народной"-купи, продай)))))
swed27
swed27
вчера в 04:32
Федун может себе позволить
протон1
протон1
вчера в 02:52
Опорник. Можно поверить.
Скажем , продают Крала и берут поляка. Вполне вероятно.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 02:21
Спартак и Фиорентина поспорят за возвращение Кокорина
sv_1969
sv_1969
вчера в 02:20
А я уж подумал что кокорин возвращается)))
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