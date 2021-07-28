«Спартак» и «Фиорентина» поспорят за хорватского защитника

«Спартак» проявляет интерес к правому защитнику «Легии» Йосипу Юрановичу.
По информации источника, на 25-летнего хорвата также претендуют «Фиорентина» и «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.
Ранее сообщалось о том, что состав «Спартака» может пополнить полузащитник «Бенфики».
В Спартаке вроде опровергали интерес к Юрановичу.
Паренёк из Порту поинтереснее выглядит.
В Спартаке вроде опровергали интерес к Юрановичу.
Паренёк из Порту поинтереснее выглядит.
Скажем , продают Крала и берут поляка. Вполне вероятно.
Скажем , продают Крала и берут поляка. Вполне вероятно.