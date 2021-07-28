Кверквелия: «Без команды я не останусь. Хочу выбрать вариант получше»

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о планах на будущее.
Где проводил отпуск? В Грузии, с семьей. Каждый день тренируюсь, поддерживаю форму, но пока остаюсь без команды. Жду определенности в этом вопросе. Варианты есть, но конкретно пока ничего не могу сказать.
Без команды я не останусь. Куда-то рано или поздно поеду. Просто хочу выбрать вариант получше. Скоро всё увидите. Не буду предсказывать — а то не сбудется.
Ранее стало известно, какой клуб является главным претендентом на трансфер Кверквелии.
Удачи ему в новом клубе.
Удачи ему в новом клубе.