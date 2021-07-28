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Кверквелия: «Без команды я не останусь. Хочу выбрать вариант получше»

вчера, 09:22

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о планах на будущее.

Где проводил отпуск? В Грузии, с семьей. Каждый день тренируюсь, поддерживаю форму, но пока остаюсь без команды. Жду определенности в этом вопросе. Варианты есть, но конкретно пока ничего не могу сказать.

Без команды я не останусь. Куда-то рано или поздно поеду. Просто хочу выбрать вариант получше. Скоро всё увидите. Не буду предсказывать — а то не сбудется.

Ранее стало известно, какой клуб является главным претендентом на трансфер Кверквелии.

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протон1
протон1
вчера в 16:42
Нижний Новгород или Химки, ну может Арсенал..
альсато
альсато
вчера в 11:20
Соломон!...да не ты выбираешь, тебя выбирают!))))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:50
В России 100% вариант ищет.
Gahi
Gahi
вчера в 09:37
Молодец Кверквелия правильно делаешь что принимаешь Соломоново решение — мудрое решение. Удачи
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 09:32
Верно, суммирования результатов за месяцы нет, так что название команды это скорее личный бренд принадлежащий участникам, кто-то предпочитает играть одними и теми же командами или только одной командой, кто-то предпочитает создавать новые.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:30
Парню всего то 29 лет, так что еще лет пять может принести пользу какому либо клубу. Остается только подождать и тогда узнаем , какой выбор сделает Соломон. Защитник он опытный , кому нибудь наверняка сгодится.
Удачи ему в новом клубе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:26
Выбирай.. Только не прогадай
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:24
Ну и правильно, куда торопиться. Всё у тебя ещё впереди.
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