«Байер» предложил Азмуну 5-летний контракт

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вчера, 01:23

«Байер» сделал предложение форварду «Зенита» .

Как сообщает итальянский журналист Николо Шира, леверкузенский клуб предложил иранскому форварду пятилетний контракт с зарплатой 2,8 млн евро в год.

Ранее стало известно о том, что «Байер» готов заплатить за Азмуна € 18 млн, но «Зенит» настаивает на 20 млн.

В услугах 26-летнего футболиста также заинтересована «Рома». Итальянский клуб не может предложить «Зениту» больше 18 млн и поэтому намерен сбить цену, включив в сделку одного из трёх футболистов.