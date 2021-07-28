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«Байер» предложил Азмуну 5-летний контракт

вчера, 01:23

«Байер» сделал предложение форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

Как сообщает итальянский журналист Николо Шира, леверкузенский клуб предложил иранскому форварду пятилетний контракт с зарплатой 2,8 млн евро в год.

Ранее стало известно о том, что «Байер» готов заплатить за Азмуна € 18 млн, но «Зенит» настаивает на 20 млн.

В услугах 26-летнего футболиста также заинтересована «Рома». Итальянский клуб не может предложить «Зениту» больше 18 млн и поэтому намерен сбить цену, включив в сделку одного из трёх футболистов.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:16
Пора уже делать шаг вперёд, с Зенитом выиграл большое количество трофеев, но пора уже покорять топ-5, тем более Байер достаточно хороший и известный клуб + там есть "свой" - Лунев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:38
Давайте продадим Азмуна..Крыховяка...Влашича...
И уже без сомнений (смотреть футбол или нет) будем даже не включать телевизоры....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:37
Сердару нужно уходить. Он перерос уровень РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 06:38
Раньше был Сочи...
Теперь Байер...
Лунёв...Азмун...кто следующий...??
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 06:36
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 05:33
    В Байере только один плюс, топ-чемпионат. В Питере у Азмуна и зарплата выше и возможность играть в Еврокубках(ЛЧ) почти всегда гарантирована.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 04:53
    В Зените платят побольше.
    swed27
    swed27
    вчера в 03:00
    Такого игрока и за 20 жалко отдавать
    Gahi
    Gahi
    вчера в 02:08
    Настойчивые господа, да и зарплата по европейским меркам неплохая и 5 лет гарантий. Байер знает что через 2 года продаст той же Баварии за 50 млн или ещё дальше, так что немцы редко ошибаются. Посмотрим чем Зенит ответит, но что самое главное нравиться в Азмуне, как бы он не хотел поменять чемпионат, но он продолжает выходить играть и отрабатывать свой контракт за Зенит и не ставит ультиматум клубу. Молодец, Удачи.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 01:50
    Рано или поздно уйдёт. А за сколько и как мы всё равно точно не узнаем .
    протон1
    протон1
    вчера в 01:39
    да уступите уже. если хочет уйти. что держать человека. из-за 2 лямов газпром не обеднеет
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