Роман Ерёменко собирается возобновить карьеру

Алексей Ерёменко, брат экс-футболиста «Ростова» Романа Ерёменко, заявил, что полузащитник собирается возобновить игровую карьеру.
Рома поддерживает форму в ФК «Викингит» у тренера Баранова, он наш хороший знакомый. Рома с семьёй сейчас в Хельсинки, и когда «Викингит» бывает в столице, тренируется с ними, помогает на играх. А когда гостит у родителей — это 460 км от Хельсинки — тренируется с «Яро». Но это всё неофициально. Брат просто поддерживает форму, пока мы не найдём хороший вариант для него.
Ранее были слухи, что Ерёменко может вернуться в РПЛ.
- Не так давно он клялся Ростову, что уходит из команды "чисто по семейным причинам" и с продолжением карьеры это никак не связано...
- И тут - на тебе!!!
- Не так давно он клялся Ростову, что уходит из команды "чисто по семейным причинам" и с продолжением карьеры это никак не связано...
- И тут - на тебе!!!
Может не надо? Или на этот раз Ерёменко в Локо/Динамо/Краснодар собрался?)
Может не надо? Или на этот раз Ерёменко в Локо/Динамо/Краснодар собрался?)
Если хочет возобновить карьеру, тогда удачи ему!
Если хочет возобновить карьеру, тогда удачи ему!