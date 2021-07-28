Роман Ерёменко собирается возобновить карьеру

, брат экс-футболиста «Ростова» , заявил, что полузащитник собирается возобновить игровую карьеру.

Рома поддерживает форму в ФК «Викингит» у тренера Баранова, он наш хороший знакомый. Рома с семьёй сейчас в Хельсинки, и когда «Викингит» бывает в столице, тренируется с ними, помогает на играх. А когда гостит у родителей — это 460 км от Хельсинки — тренируется с «Яро». Но это всё неофициально. Брат просто поддерживает форму, пока мы не найдём хороший вариант для него.