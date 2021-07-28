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Роман Ерёменко собирается возобновить карьеру

вчера, 09:41

Алексей Ерёменко, брат экс-футболиста «Ростова» Романа Ерёменко, заявил, что полузащитник собирается возобновить игровую карьеру.

Рома поддерживает форму в ФК «Викингит» у тренера Баранова, он наш хороший знакомый. Рома с семьёй сейчас в Хельсинки, и когда «Викингит» бывает в столице, тренируется с ними, помогает на играх. А когда гостит у родителей — это 460 км от Хельсинки — тренируется с «Яро». Но это всё неофициально. Брат просто поддерживает форму, пока мы не найдём хороший вариант для него.

Ранее были слухи, что Ерёменко может вернуться в РПЛ.

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Все комментарии
mtoc57
mtoc57
вчера в 18:15
что все закладки кончились?!?
протон1
протон1
вчера в 16:55
Весьма неоднозначный персонаж.
Tostao
Tostao
вчера в 15:50
Если только в ФНЛ и то на 15-20 минут.
1bear
1bear
вчера в 14:50
да ну - на фиг,завязывай
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:51
- Ну вот, ещё один возвращенец...

- Не так давно он клялся Ростову, что уходит из команды "чисто по семейным причинам" и с продолжением карьеры это никак не связано...

- И тут - на тебе!!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:36
Квалифицированный, но очень ненадёжный товарищ. В хороший клуб уже точно не попадёт.
протон1
протон1
вчера в 13:34
гений! тренируется сразу в двух командах,а играть будет в трёх!
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:24
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:01
или Рубин или ЦСКА или Спартак и везде по справедливости.
Сп62
Сп62
вчера в 12:44
Рома уже не выдержит современных нагрузок. Если кто и возьмёт, то только на подмену.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:19
Если в РПЛ, то в Ростов, так будет по справедливости.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 11:25
О! А когда он успел из Ростова уйти? Что-то я пропустил. Качественный футболист, жаль 2 года потерял из-за наркоты
112910415
112910415
вчера в 11:19
прощальная гастроль ещё возможна
альсато
альсато
вчера в 10:53
а почему нет?..Играй Роман, на зависть всем!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:50
Роме надо завязывать с футболом.
Gahi
Gahi
вчера в 10:44
Роман хочет закончить последнюю главу своего футбольного романа. Удачи
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:37
На мой взгляд, был одним из лучших в нашем чемпионате, в "Ростове" - однозначно. В Россию не вернётся: возраст мужа, а не мальчика и слишком большие нагрузки. Останется в Финляндии, но играть не будет, так как там очень "трепетно" относятся к футболистам, употреблявшим допинг, т.е. к своему реноме. Боюсь, что футбольная карьера Романа закончилась, но рад буду ошибиться.
particular
particular
вчера в 10:36
Уровень подпольных тренировок, вряд ли сильно уступает нагрузкам команд РПЛ..:)) Выжигать уже не потянет, но на несколько винтажных действий сгодится..:)
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 10:34
Ну да катёнок, там всё дооррого.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
Хороший грамотный был игрок.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:26
Видно не все так просто
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:16
Удачи Еременко!
makkie
makkie
вчера в 10:10
Ушла и ушла (С)

Может не надо? Или на этот раз Ерёменко в Локо/Динамо/Краснодар собрался?)
Cat01
Cat01
вчера в 10:06
Видно деньги кончились
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:57
Игра Р.Ерёменко всегда нравилась, хороший игрок!
Если хочет возобновить карьеру, тогда удачи ему!
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:56
Зачем приостанавливал карьеру? Столько время потерял, а главное, форму теперь трудно будет набрать оптимальную в таком возрасте, если вообще возможно. Ну решил так решил, если он теперь кому-то ещё в РПЛ нужен. Остаётся пожелать удачи.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:51
в приоритете Колумбия)
ДСА
ДСА
вчера в 09:49
В командах уровня второго-третьего дивизиона может еще поиграть.
YVG
YVG
вчера в 09:46
Это серьезный шаг, наверное, деньги на наркоту требуются.
dok66
dok66
вчера в 09:45
Удачи Роману . Может в самом деле еще поиграет
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