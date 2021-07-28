«Спартак» предложил 15 млн евро за защитника «Порту»

Правый защитник «Порту» Уилсон Манафа попал в сферу интересов «Спартака».
Как сообщается, московский клуб сделал «драконам» предложение в размере 15 млн евро, однако получил отказ. В ближайшее время «Спартак» намерен снова вступить в переговоры по трансферу игрока.
В прошлом сезоне Манафа провёл 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи.
Ранее стало известно об интересе «Спартака» к защитнику «Легии».
А поднимать планку интереса могут себе позволить, вообще, единицы... Хотя, с Легией посоперничать можно... Пока тузы не подключились..:)))
А поднимать планку интереса могут себе позволить, вообще, единицы... Хотя, с Легией посоперничать можно... Пока тузы не подключились..:)))