ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» предложил 15 млн евро за защитника «Порту»

вчера, 12:05

Правый защитник «Порту» Уилсон Манафа попал в сферу интересов «Спартака».

Как сообщается, московский клуб сделал «драконам» предложение в размере 15 млн евро, однако получил отказ. В ближайшее время «Спартак» намерен снова вступить в переговоры по трансферу игрока.

В прошлом сезоне Манафа провёл 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи.

Ранее стало известно об интересе «Спартака» к защитнику «Легии».

Все новости
Слухи«Сочи» не заинтересован в возвращении Кокорина
Сегодня, 14:43 Комментарии44
Слухи«Рома» сделает «Зениту» последнее предложение по трансферу Азмуна
Сегодня, 14:09 Комментарии28
СлухиПедро Роша перейдёт в «Гремио»
Сегодня, 09:47 Комментарии23
СлухиБразильские клубы поспорят за форварда «Спартака» Педро Рошу
Сегодня, 05:50 Комментарии14
Слухи«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Крыховяка
Вчера, 23:09 Комментарии34
Семак: «Азмуном интересуются многие клубы»
Вчера, 14:05 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
war4ar
war4ar
сегодня в 08:26
Помню, как Краснодар играл в отборе лч с порту. Болелы порту в соц сетях все время просили руководство продать этого манафу. Сомнительный игрок , как и трансфер за такие деньги. Продолжаю считать , что если вкладывать 15лям , то лучше взять за эти деньги качественного опорника типа барриоса в зените. Крайнего за можно дать шанс рассказову, с рубином он был весьма неплох. А вот зобнин + умяров/крал далеко не топ даже на уровне рфпл.зобнин вообще судя по всему переоценен , в последнее время напоминает обычного физкультурника.
Makao
Makao
сегодня в 01:55, ред.
Цена его на трансфермаркте - 7 лимонов. Не хотят 15 - как хотят :)
протон1
протон1
вчера в 17:42
Даже Манафа к нам не едет, ёпт
номер 12
номер 12
вчера в 15:14
Зря вы, игрок то качественный
mars6791
mars6791
вчера в 15:07
Надоело уже это все, нехватка классных российских футболистов . КПД российских школ очень мал. Кто то здесь нахваливал Тюкавина, Захаряна , как результат работы ДЮСШ, но таких футболистов надо выпускать десятками , а единицы это исключение из правил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:58
В Португалии ещё остались 8976 футболистов которых Руй по тем или иным причинам пока ещё не успел попросить купить.....
Но из Порту и Бенфики попросит в ближайшее время купить всех...)))
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:38
Цорн и Газизов вроде уже не в спартаке, откуда такие новости?
протон1
протон1
вчера в 13:32
А этот персонаж стоит пятнашку ?
Юрий Чернов
Юрий Чернов
вчера в 13:29
15 миллионов народных денег за очередного кривоногого инвалида от футбола, а на лечение детей деньги смс-ками собирайте.
makkie
makkie
вчера в 13:18
Больше поверю, что Порту запросил 15 млн за Манафу, а Спартак отказался.
berda2003
berda2003
вчера в 13:13
ищут игроков со знанием португальского языка.
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
вчера в 12:58
Интересный защитник. Вроде как уверенно чувствует себя и в атаке. Но цена уж слишком завышена.
STVA 1
STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:40
Двадцатку дадут и согласятся!Развод
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:40
При цене 7млн и дав 15 получил отказ! Развести по полной хотят)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:36
Слишком много для защитника.
particular
particular
вчера в 12:34, ред.
Рост цен на игроков различных амплуа и неспособность клубов РПЛ в финансовом плане соперничать на рынке футбольных услуг снижает привлекательность наших клубов... В результате чего многие переговоры заканчиваются "интересами" и извинительными реверансами...
А поднимать планку интереса могут себе позволить, вообще, единицы... Хотя, с Легией посоперничать можно... Пока тузы не подключились..:)))
oFANATo
oFANATo ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 12:33
Ответ уже дали.........
Cat01
Cat01
вчера в 12:21
Цена хорошая ждём ответ
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:07, ред.
А Порту уже отказал....по последним слухам

Согласно данным источника, московский клуб обратился к "Порту" с намерением приобрести игрока. "Красно-белые" предложили за Манафу 15 миллионов евро, но получили отказ.

Основной причиной отказа называется ограниченное количество крайних защитников в "Порту". Продажа игрока повлекла бы за собой потерю в вариативности на правом фланге защиты.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100