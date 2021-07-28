«Спартак» предложил 15 млн евро за защитника «Порту»

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вчера, 12:05

Правый защитник «Порту» попал в сферу интересов «Спартака».

Как сообщается, московский клуб сделал «драконам» предложение в размере 15 млн евро, однако получил отказ. В ближайшее время «Спартак» намерен снова вступить в переговоры по трансферу игрока.

В прошлом сезоне Манафа провёл 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи.

Ранее стало известно об интересе «Спартака» к защитнику «Легии».