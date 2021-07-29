«Арсенал» Тула – «Рубин»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Рубин», который состоится 30 июля 2021 года

«Арсенал» Тула

Команда из Тулы неудачно начала сезон, однако проиграла одному из лидеров российского футбола. Коллектив не делает из этого поражения трагедии и готовится к следующим поединкам. Команда хочет забраться по турнирной таблице как можно выше, а для этого важно набирать очки с равными соперниками.

24 июля «Арсенал» Тула проиграл на выезде «Локомотиву» (1:3) в чемпионате, а 15 числа в товарищеском поединке уступил «Виктории Пльзень» (0:1).

«Рубин»

Коллектив Леонида Слуцкого мощно начал чемпионат, обыграв довольно сильную команду. Казанцы очень хотят выстрелить в этом сезона, а для этого в первую очередь требуется стабильность. Матч с клубом из Тулы станет настоящей проверкой на прочность для «Рубина», а от этого результата можно будет частично отталкиваться, и судить о готовности команды на стартовые матчи РПЛ .

24 июля «Рубин» минимально обыграл «Спартак» (1:0) в чемпионате, а 17 числа уступил в товарищеском матче «Сочи» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Тула – 3.43

Ничья – 3.19

Победит «Рубин» – 2.36

Статистика

«Арсенал» Тула проиграл восемь из последних десяти матчей (включая товарищеские встречи)

Пять из семи последних поединков «Рубина» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Рубин» выиграл четыре последних встречи а «Арсенала» Тула

Последние две встречи команд между собой завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Клуб из Казани имеет высокие амбиции и намерен вернуться в элиту российского футбола. Предполагаем, что коллектив Леонида Слуцкого сможет увезти три очка из Тулы.