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«Арсенал» Тула – «Рубин»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Рубин», который состоится 30 июля 2021 года

«Арсенал» Тула

Команда из Тулы неудачно начала сезон, однако проиграла одному из лидеров российского футбола. Коллектив не делает из этого поражения трагедии и готовится к следующим поединкам. Команда хочет забраться по турнирной таблице как можно выше, а для этого важно набирать очки с равными соперниками.

24 июля «Арсенал» Тула проиграл на выезде «Локомотиву» (1:3) в чемпионате, а 15 числа в товарищеском поединке уступил «Виктории Пльзень» (0:1).

«Рубин»

Коллектив Леонида Слуцкого мощно начал чемпионат, обыграв довольно сильную команду. Казанцы очень хотят выстрелить в этом сезона, а для этого в первую очередь требуется стабильность. Матч с клубом из Тулы станет настоящей проверкой на прочность для «Рубина», а от этого результата можно будет частично отталкиваться, и судить о готовности команды на стартовые матчи РПЛ.

24 июля «Рубин» минимально обыграл «Спартак» (1:0) в чемпионате, а 17 числа уступил в товарищеском матче «Сочи» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» Тула – 3.43
  • Ничья – 3.19
  • Победит «Рубин» – 2.36

Статистика

  • «Арсенал» Тула проиграл восемь из последних десяти матчей (включая товарищеские встречи)
  • Пять из семи последних поединков «Рубина» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Рубин» выиграл четыре последних встречи а «Арсенала» Тула
  • Последние две встречи команд между собой завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Клуб из Казани имеет высокие амбиции и намерен вернуться в элиту российского футбола. Предполагаем, что коллектив Леонида Слуцкого сможет увезти три очка из Тулы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
ba36d378y5ns
ba36d378y5ns
вчера в 15:36
Футбольный клуб «Рубин» выиграет матч.
hxvsrgaxx9va
hxvsrgaxx9va
вчера в 14:34
Футбольный клуб «Рубин» одержит победу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:32
Очень большая вероятность что в этом противостоянии будет ничейный исход.
shlomo
shlomo
вчера в 11:24
Рубин хоть и с трудом но выиграет
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