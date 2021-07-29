«Эйпен» — «Андерлехт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:52

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч второго тура чемпионата Бельгии «Эйпен» — «Андерлехт», который состоится 31 июля 2021 года.

«Эйпен»

В первом туре нового сезона Высшей лиги «Эйпен» играл в гостях против действующего чемпиона Бельгии «Брюгге». Несмотря на статус очевидного аутсайдера в данном противостоянии, команда смогла заработать очки благодаря двум забитым голам – ничья 2:2.

К вышесказанному добавим, что в прошлом сезоне бельгийского первенства «Эйпен» не решал глобальных задач. К финишу команда пришла на 12-м месте в турнирной таблице с такими результатами: 10 побед, 13 ничьих и 11 поражений.

«Андерлехт»

«Андерлехт» не может занести себе в актив начало нового чемпионата Бельгии. В стартовом туре команда принимала на домашнем поле дебютанта Высшей лиги Сен-Жулиаз и, несмотря на статус очевидного фаворита, уступила сопернику со счетом 1:3.

Финиш прошлого розыгрыша Высшей лиги для «Андерлехта» тоже получился неудачным. В чемпионской группе клуб не одержал ни одной победы (четыре ничьи и два поражения), завершив кампанию на четвертом месте рейтинга.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйпен» — 3.870

Ничья – 3.520

Победит «Андерлехт» — 2.010

Статистика

«Андерлехт» не побеждал в 7 последних матчах чемпионата

«Эйпен» забивал минимум 1 гола в 5 из 7 предыдущих домашних поединках

В 3 из 5 прошлых встречах соперников голы забивали обе команды

Прогноз

Сыграть ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.745. «Андерлехт» ненадежно действует в защите, стабильно пропуская голы от соперников разного уровня. «Эйпен», в свою очередь, дважды забил «Брюгге» в стартовом туре, но и пропускают хозяева с завидной регулярностью.