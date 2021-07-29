«Уфа» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо» Москва, который состоится 31 июля 2021 года

«Уфа»

«Уфа» неплохо защищалась в первом матче чемпионата, но все же не смогла добыть одно очко на выезде. Команда с трудом сохранила своем место в чемпионате России и в этом сезоне ей легко точно не будет. Многие команды серьезно усилились, и набирать очки будет еще сложнее. Матч против «Динамо» очень важен с точки зрения уверенности в своих силах. Хозяевам очень желательно не проиграть этот матч, чтобы не начать серию поражений, которая повлияет на моральное состояние игроков.

25 июля «Уфа» минимально уступила ЦСКА (0:1) в чемпионате России, а 12 июля в товарищеском матче проиграла «Виктории Пльзень» (0:2).

«Динамо» Москва

Столичное «Динамо» делает большие надежды на этот сезон. Команда усилилась несколькими опытными игроками и под руководством перспективного иностранного тренера команда вполне может выстрелить в этом футбольном году. Коллектив начал чемпионат с победы и наверняка постарается добыть три очка и в этом матче, хотя недооценивать соперника динамовцам не стоит.

23 июля «Динамо» Москва на выезде оказалось сильнее «Ростова» (0:2), а 17 июля команда крупно переиграла «Будафоки» (3:0) в товарищеском матче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уфа» – 3.84

Ничья – 3.33

Победит «Динамо» Москва – 2.11

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Динамо» закончились исходом «обе забьют — нет»

Шесть из восьми последних матчей «Уфы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Динамо» Москва выиграло четыре из шести последних встреч с «Уфой»

Семь из десяти последних матча между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Исходя из статистики, клубы играют между собой без большого количества забитых мячей. Предполагаем, что и этот поединок не будет богат на голы и закончится с низовым исходом.