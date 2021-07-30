Кто первый?

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вчера, 13:01

Пандемия коронавируса внесла некое разнообразие в футбольную жизнь планеты. Появились новые правила, изменились регламенты крупных соревнований.

Значительные региональные турниры для сборных команд в 2020 году ни на одном континенте не проводились. В этом году два турнира уже проведены, третий завершится через несколько дней. Не забываем и про турнир Олимпиады в Токио.

Завершились чемпионат Европы и Кубок Америки, осталось сыграть финал Золотого Кубка КОНКАКАФ . В Азии и в Африке региональные турниры (финальные стадии) ещё впереди.

То, что теперь разрешено больше замен в матчах — широко известно, и широко используется тренерами. Правило 5 замен ФИФА узаконила до конца декабря 2022 года, т.е. и на чемпионате мира 2022 года оно будет в силе.

Но изменения коснулись и заявок команд. На Евро-2021 в заявке на турнир могло быть 26 игроков, трое из них вратари. На Копа Америки заявку и вовсе расширили до 28 футболистов. На завершающемся Золотом Кубке заявку оставили, как и раньше, в 23 игрока, но разрешены дозаявки вместо уже сыгравших, но травмированных. Поэтому в нескольких сборных появились игроки под номером 24. А у Гондураса и под №25. Кстати, на олимпийском футбольном турнире в Токио в заявках только 22 игрока.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня. На Кубке Америки первые два матча были сыграны 13 июня. Золотой Кубок КОНКАКАФ начался 11 июля. В июне с 3-го по 6-е число в зоне КОНКАКАФ прошла финальная стадия Лиги наций КОНКАКАФ («финал четырёх») — там строго только 23 игрока были в заявках.

Как известно, на чемпионатах мира в заявках с 2002 года значатся 23 игрока. И никогда ещё на чемпионатах мира не было игроков с номером более 23.

Получается, что в июне 2021 г. впервые на крупном футбольном турнире появились такие игроки.

В матче открытия Евро-2021 11 июня в сборной Италии в стартовом составе вышел защитник Алессандро Флоренци под №24. К несчастью, он получил травму и в перерыве был заменён.

12 июня в матче Дания — Финляндия в сборной Финляндии вышел на замену на 84 мин нападающий Маркус Форс с номером 26 на футболке.

13 июня в матче Англия — Хорватия в основе у хорватов играл защитник Йошко Гвардиол под №25. Это перечень первых по времени.

В тот же день, но в Бразилии по времени гораздо позже, на Копа Америки в матче Бразилия — Венесуэла у венесуэльцев вышли в основе и сыграли весь матч два игрока под №27 и №28 — защитники Йохан Кумана и Луис Адриан Мартинес соответственно. Играл в основе и №24, но его заменили, вышел №25. С 84 минуты у Венесуэлы были на поле одновременно номера 25, 26, 27 и 28. Получается, что впервые в истории крупных турниров эти номера были на поле одновременно в одной сборной команде. Под №25 вышел на замену нападающий Ричард Селис, а под №26 с 84 минуты играл полузащитник Эдсон Кастильо.

Если на чемпионатах мира игроков под №24 не было, то на чемпионатах Европы были. Вернее, был.

Финальный турнир 1972 г. проводился в Бельгии. В финальную четвёрку вышли команды СССР , Венгрии, Германии и Бельгии. Именно в таком порядке они и составили полуфинальные пары.

14 июня 1972 г. в Брюсселе на стадионе им. Емиля Версе при почти 17 тыс. зрителей играли сборные СССР и Венгрии. На 53 мин Анатолий Коньков открыл счёт в матче после подачи с углового. На 60-й минуте тренер венгерской команды провёл сразу двойную замену. Вместо 24-летнего Лайоша Кочиша, игравшего в середине поля, вышел 30-летний Флориан Альберт, супер-нападающий венгерской команды 60-х годов. А вместо 27-летнего капитана команды Ференца Бене вышел 29-летний Антал Дунаи, оба нападающие.

Так вот Флориан Альберт вышел под совсем необычным номером — под №24. Его участие в турнире не предполагалось. Но внезапно выбыл из строя из-за болезни Ласло Фазекаш. Ф.Альберт больше года не играл в сборной. Но обстоятельства сложились так, что тренер включил его в заявку на Евро, но игроку достался необычный по тем временам номер 24.

Это был его 73-й матч за сборную Венгрии. Следующий матч — игра за 3-е место на ЧЕ -72 с Бельгией — он отыграл полностью. Это и был его последний полный официальный матч за свою национальную команду. Почти через 2 года, 29 мая 1974 г. 32-летний игрок вышел на свой прощальный матч с капитанской повязкой в матче с Югославией. Это были его последние 15 минут на футбольном поле в качестве игрока.

Так обладатель Золотого мяча 1967 г., один из лучших бомбардиров чемпионата мира 1962 г., владелец многих титулов и призов — стал ещё и первым европейским футболистом, сыгравшим на крупных турнирах под номером 24 за сборную почти полвека тому назад.

Осторожно скажем пока, что это европейский рекорд. Были ли прецеденты на других континентах — вопрос для дальнейших изысканий.

Стоп-кадр видеозаписи матча 1972 г.: Ф.Альберт в тёмной форме под №24, а справа от него убегает с поля №8, которого он заменил.

А то, что Ф.Альберт действительно супер-нападающий не приходится сомневаться — за всю карьеру в клубе «Ференцварош» и в различных сборных он сыграл почти в 700 матчах (698) и забил почти 500 голов (494). Не зря его называли Императором венгерского футбола.

В 2007 г. его именем был назван стадион клуба «Ференцварош», стадион снесли в 2013 году. Только за этот клуб играл Ф.Альберт. В 2014 г. на месте старого построен новый стадион «Групама Арена», перед главным входом которого установлен памятник футболисту.