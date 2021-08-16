«Зальцбург» – «Брондбю»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Брондбю», который состоится 17 августа 2021 года

«Зальцбург»

Команда из Австрии всегда оставляла о себе хорошее впечатление, когда участвовала в групповом этапе Лиги Чемпионов. Коллектив играет в открытый и интересный футбол, который нравится болельщикам. «Зальцбург» имеет длинную серию побед и выглядит явным фаворитом в этой встрече, однако это придется подтвердить и на футбольном поле. За последние пять матчей команда пропустила всего пять мячей.

14 августа «Зальцбург» минимально выиграл в чемпионате у «Адмиры» (1:0), а восьмого числа команда оказалась сильнее «Аустрии» (0:1).

«Брондбю»

Датский клуб очень плохо стартовал в своем национальном чемпионате. Команда еще не одержала ни одной победы, что серьезно беспокоит болельщиков перед решающими матчами квалификации Лиги Чемпионов. В предстоящем поединке с австрийцами, эксперты не верят в успех «Брондбю», однако игроки постараются доказать, что неудачи в чемпионате Дании не могут помешать клубу пройти в групповой турнир.

13 августа «Брондбю» минимально уступил «Нордшелланду» в чемпионате (0:1), а восьмого числа команда проиграла и «Копенгагену» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 1.21

Ничья – 6.8

Победит «Брондбю» – 12.5

Статистика

«Зальцбург» выиграл семь последних матчей (включая товарищеские поединки)

Клуб из Австрии забивает на своем поле уже 17 матчей подряд во всех турнирах

«Брондбю» не выигрывает уже семь поединков во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матча «Брондбю» закончились ничейным результатом.

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Клуб из Австрии имеет более качественный подбор игроков и находится в лучшей физической форме. «Зальцбург» одержит уверенную победу.