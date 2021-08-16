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«Зальцбург» – «Брондбю»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Брондбю», который состоится 17 августа 2021 года

«Зальцбург»

Команда из Австрии всегда оставляла о себе хорошее впечатление, когда участвовала в групповом этапе Лиги Чемпионов. Коллектив играет в открытый и интересный футбол, который нравится болельщикам. «Зальцбург» имеет длинную серию побед и выглядит явным фаворитом в этой встрече, однако это придется подтвердить и на футбольном поле. За последние пять матчей команда пропустила всего пять мячей.

14 августа «Зальцбург» минимально выиграл в чемпионате у «Адмиры» (1:0), а восьмого числа команда оказалась сильнее «Аустрии» (0:1).

«Брондбю»

Датский клуб очень плохо стартовал в своем национальном чемпионате. Команда еще не одержала ни одной победы, что серьезно беспокоит болельщиков перед решающими матчами квалификации Лиги Чемпионов. В предстоящем поединке с австрийцами, эксперты не верят в успех «Брондбю», однако игроки постараются доказать, что неудачи в чемпионате Дании не могут помешать клубу пройти в групповой турнир.

13 августа «Брондбю» минимально уступил «Нордшелланду» в чемпионате (0:1), а восьмого числа команда проиграла и «Копенгагену» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зальцбург» – 1.21
  • Ничья – 6.8
  • Победит «Брондбю» – 12.5

Статистика

  • «Зальцбург» выиграл семь последних матчей (включая товарищеские поединки)
  • Клуб из Австрии забивает на своем поле уже 17 матчей подряд во всех турнирах
  • «Брондбю» не выигрывает уже семь поединков во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матча «Брондбю» закончились ничейным результатом.

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Клуб из Австрии имеет более качественный подбор игроков и находится в лучшей физической форме. «Зальцбург» одержит уверенную победу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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8vq68bq47j5r
вчера в 20:10
Футбольный клуб Ред Булл Зальцбург выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:53
Хозяева не проиграют
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