«Зальцбург» – «Брондбю»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Брондбю», который состоится 17 августа 2021 года
«Зальцбург»
Команда из Австрии всегда оставляла о себе хорошее впечатление, когда участвовала в групповом этапе Лиги Чемпионов. Коллектив играет в открытый и интересный футбол, который нравится болельщикам. «Зальцбург» имеет длинную серию побед и выглядит явным фаворитом в этой встрече, однако это придется подтвердить и на футбольном поле. За последние пять матчей команда пропустила всего пять мячей.
14 августа «Зальцбург» минимально выиграл в чемпионате у «Адмиры» (1:0), а восьмого числа команда оказалась сильнее «Аустрии» (0:1).
«Брондбю»
Датский клуб очень плохо стартовал в своем национальном чемпионате. Команда еще не одержала ни одной победы, что серьезно беспокоит болельщиков перед решающими матчами квалификации Лиги Чемпионов. В предстоящем поединке с австрийцами, эксперты не верят в успех «Брондбю», однако игроки постараются доказать, что неудачи в чемпионате Дании не могут помешать клубу пройти в групповой турнир.
13 августа «Брондбю» минимально уступил «Нордшелланду» в чемпионате (0:1), а восьмого числа команда проиграла и «Копенгагену» (2:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зальцбург» – 1.21
- Ничья – 6.8
- Победит «Брондбю» – 12.5
Статистика
- «Зальцбург» выиграл семь последних матчей (включая товарищеские поединки)
- Клуб из Австрии забивает на своем поле уже 17 матчей подряд во всех турнирах
- «Брондбю» не выигрывает уже семь поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матча «Брондбю» закончились ничейным результатом.
Прогноз
Поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Клуб из Австрии имеет более качественный подбор игроков и находится в лучшей физической форме. «Зальцбург» одержит уверенную победу.