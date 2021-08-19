«Славия» Прага – «Легия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Славия» Прага — «Легия», который состоится 19 августа 2021 года

«Славия» Прага

Пражская «Славия» достаточно неожиданно покинула квалификацию Лиги Чемпионов и теперь команде предстоит одно противостояние, результат которого позволит победителю принять участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. В чемпионате Чехии у «Славии» все отлично, так как команда выиграла все три стартовых матча.

14 августа «Славия» обыграла в чемпионате «Младу-Болеслав» (2:0), а 10 числа команда обыграла в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов «Ференцварош» (1:0).

«Легия»

Польский коллектив провел две очень хорошие игры с «Динамо» Загреб, однако команде немного не хватило удачи, чтобы пройти в следующий этап Лиги Чемпионов. Клуб обладает хорошим подбором игроков, которые постараются приложить все усилия, чтобы выйти победителем из матчей со «Славией». В чемпионате Польши «Легия» занимает восьмое место с шестью очками, при этом сыграв на один матч меньше.

14 августа «Легия» выиграла в чемпионате Польши на выезде у «Варты» (2:0), а 10 числа команда уступила на своем поле «Динамо» Загреб (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» Прага – 1.51

Ничья – 4.03

Победит «Легия» – 7.17

Статистика

«Славия» Прага проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Легия» забила в восьми из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей «Славии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из десяти выездных матчей польского коллектива закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.757. Команды будут играть аккуратно, и никто не захочет рисковать в первом матче. Вероятнее всего, это приведет к закрытому футболу, который не порадует болельщиков большим количеством забитых мячей.