«Бавария» – «Кельн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Бундеслигу «Бавария» — «Кельн», который состоится 22 августа 2021 года

«Бавария»

Юлиан Нагельсман совсем недавно выиграл первый трофей с «Баварией», которым стал Суперкубок Германии. Коллектив не выиграл ни одного контрольного поединка в межсезонье, а также не смог взять три очка в матче первого тура Бундеслиги, что вызывало беспокойство у болельщиков. Однако, сейчас складывается впечатление, что команда возвращается в свои кондиции и будет стабильно брать очки.

17 августа «Бавария» выиграла Суперкубок Германии у «Боруссии» Д (3:1), а 13 числа разошлась миром с «Боруссией» М (1:1).

«Кельн»

«Кельн» не очень успешно выступал в прошлом сезоне Бундеслиги, поэтому руководство на данный момент поставило цель – занять место в середине турнирной таблицы. Коллектив с первого матча настроен на победы, чего он и достиг в стартовом туре. Матч с чемпионом Германии будет очень сложным, где рассчитывать на очки достаточно проблематично, однако игроки приложат все усилия для успешного результата.

15 августа «Кельн» уверенно обыграл «Герту» в Бундеслиге (3:1), а восьмого числа в серии пенальти обыграл скромный «Карл-Цейс Йена» в кубке Германии (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.134

Ничья – 9.74

Победит «Кельн» – 22.98

Статистика

«Бавария» одержала победы только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла у «Кельна» восемь последних официальных матчей в чемпионате Германии и кубке

«Кельн» не проигрывает уже девять матчей подряд (включая товарищеские матчи)

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Мюнхенский гранд уже с первых минут постарается захватить центр поля и забить быстрый гол, который поможет играть более раскованно, а также закончить матч уверенной победой.