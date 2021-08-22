Прах дедушки и Обамеянг у выхода. «Арсенал» безумствует на трансферном рынке, потратили 150 млн евро

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вчера, 13:28

Подписывают молодых ребят за огромные деньги.

Рамсдейл – один из самых дорогих вратарей мира

В трансферном рейтинге Аарон на 9-м и 18-м местах среди голкиперов. Кроме него, в первой тридцатке только за трансферы Перуцци платили неприлично много дважды. Стоимость голкиперов выросла. «Челси» отдал 80 млн евро за Кепу — запасного у Тухеля, который выручил в серии пенальти в Суперкубке. А основного вратаря Менди, который недавно подрабатывал на стройке, подписали за 24 млн евро. Но испанец и сенегалец хотя бы в больших финалах бывали и побеждали.

«Арсенал» же отдал «Шеффилд Юнайтед» 28 млн евро, не считая бонусов, за голкипера, который два сезона подряд вылетал из АПЛ . До этого подписали талантливого Лено за 25 млн евро, а затем отпустили основного вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в «Астон Виллу» за 17.4 млн евро, хотя могли сделать ставку на помощника Месси и сэкономить немало денег. Но стратегический расчет и «Арсенал» не братья навек. Приходится латать дыры в составе, ведь Лено нуждался в конкуренте.

Крутого немецкого голкипера морально сломала система защиты «канониров». Пока новичок светится от счастья, но с Рамсдейлом, чередующим великолепные игры с провальными, может произойти аналогичная деградация. Аарон вообще странный парень. На подписание контракта с новым клубом 23-летний вратарь принес прах дедушки. Часть пепла отец игрока сохранил и ходит с ним на матчи клубов, за которые выступает Аарон. Странный ритуал, но дедушка, как говорят, сам был вратарем.

Аарон его не знает, умер в день, когда мама будущего стража ворот «Арсенала» узнала о беременности. Вот такая необычная семейная история простых рабочих из центральной Англии.

Уайт – седьмой по стоимость центрбек планеты

Рамсдейла многие знали, по ходу сезона то хвалили, то ругали. Но Уайт из «Брайтона» находился в таком глубоком резерве сборной Англии и так далеко в списке звезд чемпионата, что разглядеть в нем футболиста за 58.5 млн евро смогли только гениальные скауты «Арсенала». Верные поклонники клуба приписали Уайту все мыслимые и немыслимые плюсы, но это однозначная переплата за молодого парня.

23-летний игрок одаренный, но в АПЛ с ума сошли в поисках своего ван Дейка. «Манчестер Юнайтед» отвалил 87 млн евро за Магуайра. А если бы де Лигт не запорол стартовый отрезок в «Ювентусе», то вместо Варана легко могли подписать и голландца за похожие деньги. «Манчестер Сити» переплачивал за Ляпорта, которого теперь готовы отпустить, и Стоунза. Да и Диаш, хотя первый сезон провел шикарно, не был защитником, за которого стоило бы платить 68 млн евро.

«Арсенал» тоже решил покуражиться – на Уайта никто особо не претендовал, но его определили в десятку самых дорогих центральных защитников в истории. Рио Фердинанд, Бонуччи, Тиаго Силва и Варан остались позади. И давайте не забывать, что «Арсенал» уже переплачивал за центрбека – Мустафи. Немец не заиграл. Уайт тоньше работает, но помним печальный результат первого тура и странные действия команды Артеты в защите.

«Арсенал» сгорел 0:2 интересному новичку «Брентфорду», и Бен дебютировал бледно. Хайзенбергом от футбола этот Уайт пока не стал, хотя мечтает о мировой славе, как у выдуманного учителя химии.

У «Арсенала» трансферная тактика трофейного клуба

Залить рынок деньгами, когда остальные их считают. Но это «Челси» может позволить себе ошибки, ведь там миллиарды Абрамовича. И большие трофеи, которые добавляют морального превосходства игрокам. Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта, Силва и Лукаку готовы к любым сражениям. Сегодня они проверят как раз «Арсенал», который летом потратил целых 147 млн евро, не считая бонусов, а заработал всего 29.4. Ушли в глубокий минус.

Кроме Уайта и Рамсдейла, взяли также Эдегора – долго думали, платить ли за молодого норвежца 35 млн евро «Реалу», но в итоге забрали плеймейкера, который в аренде не заработал репутацию будущего Касорлы. Но в первую очередь Артета отчаянно пытается усилить безалаберную линию обороны, ведь нужна свежая кровь. А со старыми модниками, вроде Бельерина, как говорят, молодой тренер в ссоре. Возможно, со временем на фланге заиграет Нуну Тавареш – новичок из «Бенфики», левый защитник в команду, где уже есть Тирни.

Артете нужно научить «Арсенал» отражать схемы элитных соперников, поэтому рискуем увидеть три центральных защитника. Тогда шотландец Киран сыграет в сердце обороны, оставив фланг или Сака, или новичку из Португалии. Также подписали за немалые деньги – 17.5 млн евро, центрального хавбека «Андерлехта» Локонга. Очередная попытка перехватить одаренного мальчишку с помощью переплаты. Хотя разве Альберт был на прицеле у самых известных клубов мира? Играй тот же Эдегор роскошно, никто бы его Артете не отдал.

Еще одна проблема, кроме отказа самых интересных потенциальных новичков — доходы «Арсенала». Потеряли 57 млн евро от года к году с начала пандемии. Не играют в ЛЧ , чтобы получать огромные премиальные УЕФА . Не выигрывают АПЛ – там большие призовые, но не за восьмое место в таблице. Это ведет нас к разговору о продажах. Эль-Нени, Торрейра и Виллиан могут покинуть команду в ближайшее время, но на таких расставаниях много не заработать.

А вот форварды – ценные лоты на торгах. За Обамеянга и Ляказетта немало заплатили, а оба сейчас не на пике формы и трансферной стоимости. Артете важно сделать правильный выбор и перестраивать команду на фоне привычного фанатского давления. Продажи неизбежны, чтобы свести дебет и кредит, а на поле до баланса далеко. Если соперник уровня «Челси» задаст высокие частоты, то «канониры» автоматически превратятся в аутсайдера дерби и похожих матчей. Но, хотя класса самим не хватает, придется продать одну из звезд известному клубу.

Талантливые ребята у Артеты останутся, сам испанец не бездарь. Но клуб, где переплачивали за Пепе, а теперь за Рамсдейла и Уайта, не набрал состав для верной борьбы за первую четверку. И даже если навредят фаворитам, вроде «Челси», позже легко уступят очередному «Брентфорду».