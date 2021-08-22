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Прах дедушки и Обамеянг у выхода. «Арсенал» безумствует на трансферном рынке, потратили 150 млн евро

вчера, 13:28
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нападающий
Эдегор Мартин
Эдегор Мартин
Полузащитник
Уайт Бен
Уайт Бен
Защитник
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Подписывают молодых ребят за огромные деньги.

Рамсдейл – один из самых дорогих вратарей мира

В трансферном рейтинге Аарон на 9-м и 18-м местах среди голкиперов. Кроме него, в первой тридцатке только за трансферы Перуцци платили неприлично много дважды. Стоимость голкиперов выросла. «Челси» отдал 80 млн евро за Кепу — запасного у Тухеля, который выручил в серии пенальти в Суперкубке. А основного вратаря Менди, который недавно подрабатывал на стройке, подписали за 24 млн евро. Но испанец и сенегалец хотя бы в больших финалах бывали и побеждали.

«Арсенал» же отдал «Шеффилд Юнайтед» 28 млн евро, не считая бонусов, за голкипера, который два сезона подряд вылетал из АПЛ. До этого подписали талантливого Лено за 25 млн евро, а затем отпустили основного вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в «Астон Виллу» за 17.4 млн евро, хотя могли сделать ставку на помощника Месси и сэкономить немало денег. Но стратегический расчет и «Арсенал» не братья навек. Приходится латать дыры в составе, ведь Лено нуждался в конкуренте.

Крутого немецкого голкипера морально сломала система защиты «канониров». Пока новичок светится от счастья, но с Рамсдейлом, чередующим великолепные игры с провальными, может произойти аналогичная деградация. Аарон вообще странный парень. На подписание контракта с новым клубом 23-летний вратарь принес прах дедушки. Часть пепла отец игрока сохранил и ходит с ним на матчи клубов, за которые выступает Аарон. Странный ритуал, но дедушка, как говорят, сам был вратарем.

Аарон его не знает, умер в день, когда мама будущего стража ворот «Арсенала» узнала о беременности. Вот такая необычная семейная история простых рабочих из центральной Англии.

Уайт – седьмой по стоимость центрбек планеты

Рамсдейла многие знали, по ходу сезона то хвалили, то ругали. Но Уайт из «Брайтона» находился в таком глубоком резерве сборной Англии и так далеко в списке звезд чемпионата, что разглядеть в нем футболиста за 58.5 млн евро смогли только гениальные скауты «Арсенала». Верные поклонники клуба приписали Уайту все мыслимые и немыслимые плюсы, но это однозначная переплата за молодого парня.

23-летний игрок одаренный, но в АПЛ с ума сошли в поисках своего ван Дейка. «Манчестер Юнайтед» отвалил 87 млн евро за Магуайра. А если бы де Лигт не запорол стартовый отрезок в «Ювентусе», то вместо Варана легко могли подписать и голландца за похожие деньги. «Манчестер Сити» переплачивал за Ляпорта, которого теперь готовы отпустить, и Стоунза. Да и Диаш, хотя первый сезон провел шикарно, не был защитником, за которого стоило бы платить 68 млн евро.

«Арсенал» тоже решил покуражиться – на Уайта никто особо не претендовал, но его определили в десятку самых дорогих центральных защитников в истории. Рио Фердинанд, Бонуччи, Тиаго Силва и Варан остались позади. И давайте не забывать, что «Арсенал» уже переплачивал за центрбека – Мустафи. Немец не заиграл. Уайт тоньше работает, но помним печальный результат первого тура и странные действия команды Артеты в защите.

«Арсенал» сгорел 0:2 интересному новичку «Брентфорду», и Бен дебютировал бледно. Хайзенбергом от футбола этот Уайт пока не стал, хотя мечтает о мировой славе, как у выдуманного учителя химии.

У «Арсенала» трансферная тактика трофейного клуба

Залить рынок деньгами, когда остальные их считают. Но это «Челси» может позволить себе ошибки, ведь там миллиарды Абрамовича. И большие трофеи, которые добавляют морального превосходства игрокам. Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта, Силва и Лукаку готовы к любым сражениям. Сегодня они проверят как раз «Арсенал», который летом потратил целых 147 млн евро, не считая бонусов, а заработал всего 29.4. Ушли в глубокий минус.

Кроме Уайта и Рамсдейла, взяли также Эдегора – долго думали, платить ли за молодого норвежца 35 млн евро «Реалу», но в итоге забрали плеймейкера, который в аренде не заработал репутацию будущего Касорлы. Но в первую очередь Артета отчаянно пытается усилить безалаберную линию обороны, ведь нужна свежая кровь. А со старыми модниками, вроде Бельерина, как говорят, молодой тренер в ссоре. Возможно, со временем на фланге заиграет Нуну Тавареш – новичок из «Бенфики», левый защитник в команду, где уже есть Тирни.

Артете нужно научить «Арсенал» отражать схемы элитных соперников, поэтому рискуем увидеть три центральных защитника. Тогда шотландец Киран сыграет в сердце обороны, оставив фланг или Сака, или новичку из Португалии. Также подписали за немалые деньги – 17.5 млн евро, центрального хавбека «Андерлехта» Локонга. Очередная попытка перехватить одаренного мальчишку с помощью переплаты. Хотя разве Альберт был на прицеле у самых известных клубов мира? Играй тот же Эдегор роскошно, никто бы его Артете не отдал.

Еще одна проблема, кроме отказа самых интересных потенциальных новичков — доходы «Арсенала». Потеряли 57 млн евро от года к году с начала пандемии. Не играют в ЛЧ, чтобы получать огромные премиальные УЕФА. Не выигрывают АПЛ – там большие призовые, но не за восьмое место в таблице. Это ведет нас к разговору о продажах. Эль-Нени, Торрейра и Виллиан могут покинуть команду в ближайшее время, но на таких расставаниях много не заработать.

А вот форварды – ценные лоты на торгах. За Обамеянга и Ляказетта немало заплатили, а оба сейчас не на пике формы и трансферной стоимости. Артете важно сделать правильный выбор и перестраивать команду на фоне привычного фанатского давления. Продажи неизбежны, чтобы свести дебет и кредит, а на поле до баланса далеко. Если соперник уровня «Челси» задаст высокие частоты, то «канониры» автоматически превратятся в аутсайдера дерби и похожих матчей. Но, хотя класса самим не хватает, придется продать одну из звезд известному клубу.

Талантливые ребята у Артеты останутся, сам испанец не бездарь. Но клуб, где переплачивали за Пепе, а теперь за Рамсдейла и Уайта, не набрал состав для верной борьбы за первую четверку. И даже если навредят фаворитам, вроде «Челси», позже легко уступят очередному «Брентфорду».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Bastardo (раскрыть)
вчера в 23:50
Я читаю футбольные новости каждый день. И лично мне очень странно бывает, когда за человека, чью фамилию я слышу впервые , отдают почти 60 лямов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:09, ред.
купили Рамсдейла,сразу пришла мысль,что готовят сани в ЧШ.ПОЧЕМУ САНИ? Да потому что к зиме будут пребывать в глубоком накауте. Борнмут, Шеффилд последние клубы Аарона,которые без всяких усилий откатились во-свояси.Имели нормального резервиста Мартинеса,взяли его и продали в Виллу.Ушёл из Арсенала и сразу Трофей на Кубке Америки.Да уже бы продали клуб какому нибудь Шейху - Путин Спасёт!
Bastardo
Bastardo ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:24
По ТМ при оформлении трансферов никто не ориентируется. Ни один трансферный рекорд и близко не похож по цене на то, что написано в ТМ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:59
По поводу Уайта согласен, очень странная переплата. Могли раза в 2 его дешевле брать. КТо он такой вообще? Трансфермаркет его тем более так и оценивает, в 28 лямов.
112910415
112910415
вчера в 15:29
с руководством у них беда
ну и тренер тоже ...
Viduka
Viduka
вчера в 14:59
«И давайте не забывать, что «Арсенал» уже переплачивал за центрбека – Мустафи. Немец не заиграл.»

Ничего себе не заиграл:)
Nazi
Nazi
вчера в 14:46
Арсеналу ничего не поможет. Кого бы они не купили все равно им страдать на придворках 10 го места. С их владельцем и тупым тренером :)
Медив
Медив
вчера в 14:32
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 14:21, ред.
    Тут нечего анализировать, причем так слабо - "Тогда шотландец Киран сыграет в сердце обороны, оставив фланг или Сака, или новичку из Португалии".

    Сака играл на фланге обороны, кроме того, что он как совсем зеленый юнец начинал как латераль, только вынужденно, когда выбыли и Тирни и Колошинац. И он слабо при этом играл там.

    По остальному же можно сказать коротко

    1) В "Арсенале" нет владельца.

    Стэн Кроенке - не бизнесмен, он человек, который женился на на наследнице "Уолл-Март", на женины деньги он и накупил спортивных клубов, но уже по "Арсеналу" видно, что одно дело - получить 8 миллиардов, а другое - их заработать.

    Его сынок Джош, который сейчас является генеральным директором команды, не лучше - все помнят, как во время кризиса с Суперлигой он единственный не стал никак общаться с фанатами, а кинул им через прессу фразу "Не хотите играть в Суперлиге - значит, будете играть со "Сток Сити"". Зная, что "Сток Сити" играет в Шипе, или Джош Кроенке вообще не смотрит в таблицу, будучи руководителем, либо он намеренно сказал, что фанатам нечего ждать.

    2) В "Арсенале" нет спортивного директора.

    Предыдущий спортивный директор, Рауль Санллехи, тот самый из "Барселоны", который провел трансфер Неймара, после которого до сих пор ни суд, ни бывшие владельцы Неймара не могут разобраться, кто кому сколько заплатил, так же решил действовать и в "Арсенале", сразу поняв, что Стэн немамонт, провернул аферу с Пепе, которая вскрылась после того, как сразу несколько газет написали, что "Лилль" изначально был согласен на 60 миллионов за Пепе, но сам Санллехи настоял на 80 миллионах. Санллехи был уволен.

    Но на его место пришел вообще новичок и такая же "лихенда" клуба, как Нольтета, Эду (средним он был игроком тоже). Который, судя по трансферам, в основном тоже Кроенке разводит.

    3) В "Арсенале" нет тренера. Тут нечего говорить - если человек выглядит как грач, каркает, как грач, и ходит, как грач, то, наверное, это и есть грач. Два года подряд проиграть свободным агентам из "Олимпиакоса" у себя дома на "Эмирейтс" не смог бы даже Стив Брюс.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 14:06
    Сегодня Челси их на место поставят!!!!
    A.S.A
    A.S.A ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    вчера в 13:58
    И не его одного...
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:57, ред.
    В Арсенале нет нормального спортивного директора! У нас всегда была огромная проблема с продажей игроков, и сейчас она продолжается....от нас многие уходят свободными агентами, и мне всегда было интересно, почему клуб держится за игроков с истекающими контрактами, зная что игрок не горит желанием нго продлевать...почему нельзя хоть за копейки но продать таких игроков?!??? Еще один минус менеджмента, это то слишком долго ведут переговоры и часто подписывают игроков в последнии дни ТО, а то вообще не подписывая (год вели Буэндиа и Ауара, в итоге ни того ни другого нет) ну и самая огромная проблема это травмы...Партей до перехода в Арсенал не знал что такое травмы, новичек наш Бэн Уайт получил первую травму перейдя в наш клуб...что это за мед.штаб? что за физиотерапевты? И то что мы потратили 150 млн, это ни о чем не говорит...проблемы были и будут пока клубом правят непонятно кто...
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 13:57
    непонятные приобретения, конфликты судя по всему внутри команды, невнятная сама игра на поле, что в прошлом сезоне, что в дебюте этого - думаю всё это не добавляет оптимизма болелам канониров. Артету надо было увольнять после прошедшего сезона. имхо.
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 13:49
    Сегодня глянем что да как.
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