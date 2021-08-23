«Хетафе» — «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Севилья», который состоится 23 августа 2021 года
«Хетафе»
«Хетафе» последние пару лет славится своей качественно выстроенной обороной, поэтому любому клубу тяжело играть с этой командой, особенно на выезде. В первом туре, тем не менее, коллектив минимально уступил и теперь захочет реабилитироваться на своем поле. Матч с «Севильей» будет очень сложным, ведь соперник умеет, как позиционно наступать, так и выбегать в контратаки. «Хетафе» сыграет от обороны и будет ждать свой шанс.
13 августа «Хетафе» минимально уступил «Валенсии» в чемпионате (0:1), а восьмого числа в товарищеском матче обыграл «Брайтон» (2:0).
«Севилья»
Команда в прошлом сезоне смогла занять четвертое место и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Коллектив обладает мощным составом, которому по силам бороться за самые высокие места в чемпионате Испании. В предстоящем матче команда будет играть с позиции силы, первым номером, пытаясь вскрыть оборону соперника. В первом матче нового сезона команда одержала уверенную победу, что придаст ей в дальнейшем уверенности в себе.
15 августа «Севилья» крупно обыграла «Райо Вальекано» в чемпионате (3:0), а 31 июля в товарищеском матче с «Ромой» сыграла вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 3.61
- Ничья – 3.06
- Победит «Севилья» – 2.39
Статистика
- «Севилья» не проигрывает шесть матчей подряд (включая товарищеские встречи)
- Пять последних матчей «Хетафе» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» выиграла четыре последние встречи у «Хетафе»
- Шесть последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу Севильи, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Гости на порядок сильнее и обладают более квалифицированными игроками, которые в конечном результате сделают разницу.