«Хетафе» — «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Севилья», который состоится 23 августа 2021 года

«Хетафе»

«Хетафе» последние пару лет славится своей качественно выстроенной обороной, поэтому любому клубу тяжело играть с этой командой, особенно на выезде. В первом туре, тем не менее, коллектив минимально уступил и теперь захочет реабилитироваться на своем поле. Матч с «Севильей» будет очень сложным, ведь соперник умеет, как позиционно наступать, так и выбегать в контратаки. «Хетафе» сыграет от обороны и будет ждать свой шанс.

13 августа «Хетафе» минимально уступил «Валенсии» в чемпионате (0:1), а восьмого числа в товарищеском матче обыграл «Брайтон» (2:0).

«Севилья»

Команда в прошлом сезоне смогла занять четвертое место и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Коллектив обладает мощным составом, которому по силам бороться за самые высокие места в чемпионате Испании. В предстоящем матче команда будет играть с позиции силы, первым номером, пытаясь вскрыть оборону соперника. В первом матче нового сезона команда одержала уверенную победу, что придаст ей в дальнейшем уверенности в себе.

15 августа «Севилья» крупно обыграла «Райо Вальекано» в чемпионате (3:0), а 31 июля в товарищеском матче с «Ромой» сыграла вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 3.61

Ничья – 3.06

Победит «Севилья» – 2.39

Статистика

«Севилья» не проигрывает шесть матчей подряд (включая товарищеские встречи)

Пять последних матчей «Хетафе» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» выиграла четыре последние встречи у «Хетафе»

Шесть последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Севильи, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Гости на порядок сильнее и обладают более квалифицированными игроками, которые в конечном результате сделают разницу.