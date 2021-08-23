Вновь о Пеле. Недосказанное

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вчера, 09:45

Думаю, это будет заключительный материал о Пеле. Три предыдущие мои статьи были в августе этого года:

Сегодня будут или не вошедшие в перечисленные статьи факты (недосказанное), либо существенные уточнения (не ТО сказанное), либо же существующие варианты одного и того же события.

Что касается точности в каких-то фактах из жизни Пеле, то — как я убедился лично — лучше вообще не опираться на его мемуары «Моя жизнь и прекрасная игра». Хорошая книга, но в ней масса нестыковок с другими источниками. Дух эпохи, настроение и эмоции самого автора книга отражает, а вот факты перепутаны и не соответствуют тому, что было в тот или иной период времени. Подобные факты хранит периодика, сайты, посвящённые Пеле и клубу «Сантос».

Я (вслед за Пеле в его мемуарах) указал в своей первой статье, что первый профессиональный контракт с клубом Пеле подписал 8 апреля 1957 года. В действительности же такой контракт был подписан в среду 25 июня 1957 года. А это значит, что боссы клуба «вспомнили», что игроку уже 16 лет и у него нет «настоящего» контракта лишь после его успешного дебюта за сборную Бразилии 7 июля 1957 года. Контракт на 16 месяцев, скорее всего был рассчитан до конца 1958 года, т.е. до конца того сезона.

Вот полное фото подписания контракта. Чаще всего в интернете фигурирует снимок только самого 16-летнего Пеле за письменным столом перед бумагами.

В крупнейшей ежедневной спортивной газете «A Gazeta Esportiva», выходящей в Сан-Паулу, не было сообщения о первом голе Пеле за «Сантос» в матче 7 сентября 1956 г. с командой «Санту-Андре» (см. вторую статью).

Но вот в газете «Folha de Manhã» (также из Сан-Паулу) уже 8 сентября 1956 г. был отчёт о том матче. И перечислены авторы всех 7 голов, в том числе и 15-летний Пеле. Только минуты забитых голов несколько отличаются от тех, что указываются обычно.

Вот скрин того отчёта в Folha:

В своих мемуарах Пеле пишет, что его имя стало появляться в местной прессе. Были ведь и газеты, выходившие в самом городе Сантус.

Кстати говоря, впервые о Пеле в прессе штата Сан-Паулу было рассказано в среду 25 июля 1956 года. Т.е. на 4-й день его появления на базе клуба.

Спортивный журналист 49-летний Де Вэни (ударение на «э», De Vaney, полное имя Adriano Neiva da Motta e Silva) в газете «A Tribuna» (Сантус) рассказал о новичке клуба в заметке с многообещающим заголовком «Сантос нанял молодого человека, который обещает быть „crack“». Слово «crack», думаю, следует читать как «звезда».

Вот и фото первого интервью:

Есть сведения, что юный Пеле несколько раз ночевал в доме журналиста в Сантусе. Пеле называл Де Вэни своим «белым отцом». Их отношения испортились после того, как в 1975 г. журналист опубликовал скандальную книгу «Правда о Пеле: фантазии, преувеличения, мифы и история дезертира». Книга продавалась ровно две недели, потом её изъяли и запретили. Это редкая книга, лично мне прочитать её пока не довелось. Причиной разлада стал отказ Короля футбола играть за сборную на ЧМ -74. Де Вэни умер 30 января 1990 года. Гроб с телом покойного был покрыт флагом клуба «Сантос». После его смерти его семья создала Центр спортивной памяти Де Вэни в городе Сантус, в котором хранились части драгоценного архива журналиста. Центр был разграблен.

Было два крупных журналиста, которые вели скрупулёзную статистику Пеле — это Де Вэни и Томмазо Маццони из «A Gazeta Esportiva», хранившим в своей голове «сорок лет бразильского футбола». У них были разногласия по двум-трём голам Пеле, и 1000-й гол был у каждого свой, т.е. в разных матчах.

Разночтения возникли из-за отменённого матча «Сантоса» с «Коринтиансом» (сыграли только один тайм, потом был ливень), Пеле и Ривелино забили по голу. В турне по Африке «Сантос» сыграл два матча в один день. Национальный спортивный совет Бразилии предписал своим клубам соблюдать интервал между матчами минимум 72 часа. А в одном из матчей в турне Пеле играл и забил за африканскую команду. Было над чем поломать голову статистикам.

Публикуя в первой статье рукописный протокол первого матча Пеле, я говорил, что это «почищенный» скан. Вот и сам оригинал:

И вот ещё:

Как видим сначала автором шестого гола записали Раймундиньо, но потом исправили на Пеле.

Раймундиньо оказался вообще загадочной личностью. Но сначала поправим один факт, ранее упоминаемый мною. На фото от 7 сентября 1956 г. двух команд («Сантос» и «Санту-Андре») перед духовым оркестром было сказано, что Пеле стоит девятым, начиная отсчёт с левого фланга команды от игрока в более светлой форме. Есть и видео, на котором фокусируется внимание на темнокожем игроке, чьё лицо примыкает к раструбу духового инструмента.

Но нашлось более чёткое фото. Вот оно:

Есть и подпись, сделанная кем-то вручную — Пеле стоял четвёртым от правого фланга команды. Он как раз стоит рядом с ещё одним темнокожим игроком — это и есть Раймундиньо. А до трубы темнокожий футболист — скорее всего Фиоти (а возможно и Дарваль).

О капитане команды «Сантос». В своих мемуарах Пеле называет Васконселоса капитаном команды — именно в первый день, когда Пеле появился на базе клуба. Но в истории «Сантоса» известен один «вечный капитан» — это Зито. Пеле появился 22 июля, в день очередного матча чемпионата Паулиста. Играл и Зито, и Васконселос. Кто уж там у них был тогда капитаном на самом деле — вопрос открытый. Составы команд бразильцы хранят, а вот номера игроков, и кто был капитаном команды — это уже «избыточная» информация.

Теперь про байку о присвоении номеров игрокам сборной Бразилии на ЧМ -58. Есть в газете «A Gazeta Esportiva» от 25 мая 1958 г. заметка о том, что игрокам накануне раздали чемоданчики с формой. Каждый чемоданчик был пронумерован. В заметке сказано, что сам тренер Висенте Феола распределял номера согласно позиции и алфавиту. Про свой чемоданчик с номером 7 вспоминал и Марио Загалло. Так что о хаотичном присвоении номеров стоит забыть: так решил тренер. И чемоданчики, и форму игроки получили до вылета в Италию, где команда провела несколько подготовительных матчей перед турниром в Швеции.

Что касается номеров, под которыми Пеле играл в сборной. Повторюсь — в бразильской прессе этому аспекту очень редко уделяют внимание. Но недавно попался в интернете один уже заброшенный блог под названием CANDANGOL. И там была заметка о матче Египет — Бразилия 6 мая 1960 года. В заметке утверждалось, что Пеле в том матче играл не под своим №10, а под №9. А с «десяткой» был форвард из клуба «Ботафого» Куарентинья. Никаких документальных подтверждений этому факту блогер не привёл. Не нашёл их и я, возможно, пока не нашёл. Владелец аккаунта @SirPele в твиттере пообещал в ближайшее время что-нибудь раздобыть в египетских газетах.

Кстати, Куарентинья был уникальным бомбардиром, явно выраженный левша. Он за сборную Бразилии сыграл 11 матчей и забил ровно 11 голов. Является до сих пор лучшим бомбардиром «Ботафого» в его истории (313 голов).

Есть масса сайтов, посвященных истории клуба «Сантос». Очень много информации можно найти на двух из них — acervosantosfc.com и www.santosfc.com.br. По поводу протокола первого матча есть разные варианты выходивших на замену игроков. В некоторых вариантах у «Сантоса» были заменены даже 6, а не 5 игроков. А по поводу первого гола Пеле вообще существуют три версии.

Одну версию я представил во второй статье — индивидуальный проход после паса защитника Эльвио. Эту версию озвучивал один из обыгранных защитников противоборствующей команды. Второй вариант даёт Раймундиньо: он и Титэ перепасовались и Раймундиньо дал пас Пеле в штрафную. Третий вариант от «пострадавшего» вратаря Залуара — пас юному игроку дал вице-чемпион мира Жаир. Между прочим, Залуар много позже в ветеранской команде с гордостью носил футболку с надписью «Goalkeeper Rei Pelé 0001».

Уже несколько раз промелькнуло имя Раймундиньо. В первой статье я опрометчиво сказал, что от этого игрока остался в памяти лишь рукописный протокол матча 7 сентября 1956 года. Ошибся я.

Имя Раймундиньо встречается в списке игравших за «Сантос» и в 1955 (1 матч), и в 1956 (3 матча), и в 1957 (4 игры), а в 1958 г. и вовсе 22 игры. Только вот почти все его матчи были товарищескими, в сезоне 1958 г. он забил 2 гола.

Есть интересная история с его уходом из «Сантоса». В 1956 г. в «Сантос» перешёл Фиоти. Перешёл он из клуба второго дивизиона «Сан-Бенту», сыграв свой первый матч за «Сантос» 23 мая 1956 г. Он был правым защитником, в основу не попадал, но когда играл, был безупречен.

За него «Сантос» в обмен отдавал несколько своих резервистов. Президент клуба «Сан-Бенту» прибыл на очередной домашний матч «Сантоса» для отбора не принимавших участия в матче игроков. Пеле и Раймундиньо (оба темнокожие) были как раз в резерве. Президент «положил глаз» на Раймундиньо — Пеле был до того худым, что никому не могло прийти в голову делать на него ставку. Вместе с Раймундиньо ушли также Вальдир и Зезиньо.

Раймундиньо уже в сезоне 1957 г. стал лучшим бомбардиром второго дивизиона чемпионата Паулиста с 24 голами. В 1962 г. и вовсе «Сан-Бенту» стал победителем второго дивизиона.

Честно сказать — игроков с таким именем много, но ни об одном из того времени вы не найдёте точных биографических данных. Так и осталось невыясненным — тот же самый Раймундиньо в 1958 г. играл за «Сантос» в 22 матчах, или это уже другой футболист.

А интересующий нас Раймундиньо — один из тех, кто отдал пас Пеле, когда он забивал свой первый гол за клуб (один из вариантов). Известна только точная дата смерти Раймундиньо — 18.06.2007. В 2006 г. ветеран рассказал журналисту, что именно он отдавал пас Пеле 7 сентября 1956 г. в матче с «Санта-Андре».

Интересно, что 19 ноября 1969 г. в матче «Васко да Гама» — «Сантос» на Маракане в составе хозяев поля был также игрок с именем Раймундиньо. Но это уже очередной «однофамилец», бразильцы подтвердили буквально вчера в твиттере. А было бы символично — Раймундиньо давал пас на первый гол Пеле и играл против него, когда он забивал свой 1000-й гол. Но это мы уже выдаём желаемое за действительное.

Вот совместного фото Раймундиньо и Пеле в «Сантосе», скорее всего в 1956 году:

Кто уж там из них худее — вопрос, конечно, интересный. Есть воспоминания из 1963 года. Пеле — уже двукратный чемпион мира, мировая величина. Раймундиньо не всегда попадает в состав «Сан-Бету». Пеле при встрече с бывшим партнёром намекнул ему о таких поворотах судьбы. Раймундиньо не жалел ни о чём, был рад, что завтра сыграет в очередном матче. А ведь оба могли оказаться в клубе второго дивизиона. Судьба…

На этом и завершу о Пеле и о бразильском футболе. Я в июле этого года отвлёкся от основной своей темы на историю Чемпионатов Европы, несколько исторических обзоров разместил в блоге «Цифровое измерение» на сайте soccer.ru. Затем я случайно наткнулся на номер 13 у Пеле на футболке — и вот несколько статей о его дебютах в клубе и в сборной Бразилии. Моя основная тема — история и статистика чемпионатов мира.

Не прощаюсь.