«Лудогорец» — «Мальме»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Лудогорец» — «Мальме», который состоится 24 августа 2021 года

«Лудогорец»

Чемпион Болгарии проиграл первый выездной матч шведскому клубу в два мяча, и теперь группа Лиги Чемпионов под большим вопросом. Однако «Лудогорцу» уже нечего терять и коллектив может выйти, сыграть в свой футбол и постараться исправить положение. Даже если клуб ждет неудача, болгары продолжат свое выступление в Лиге Европы. В матче с «Мальме» команде придется открываться с первых минут, чтобы провести быстрый гол.

21 августа «Лудогорец» обыграл в национальном чемпионате «Локомотив» София (5:0), а 18 числа уступил в первом матче «Мальме» (0:2).

«Мальме»

Шведская команда в первом матче продемонстрировала уверенную игру и добилась нужного результата. Теперь от команды требуется грамотно сыграть в обороне и завершить матч в свою пользу по сумме двух встреч. В чемпионате «Мальме» делит первые два места с «»Юргорденом», при этом сыграв на одну игру больше.

21 августа «Мальме» обыграло на своем поле «Дагерфорс» в чемпионате, а 18 августа одолело «Лудогорец» в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лудогорец» – 2.58

Ничья – 3.43

Победит «Мальме» – 2.82

Статистика

Оба коллектива выиграли по семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Лудогорец» забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти выездных матчей «Мальме» закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре последних матча «Мальме» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.58. Болгарский клуб уверенно играет дома и не уходит с поля без забитого мяча. Команда одержит победу, но непонятно хватит ли этого, чтобы отыграться и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.