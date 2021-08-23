«Лудогорец» — «Мальме»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Лудогорец» — «Мальме», который состоится 24 августа 2021 года
«Лудогорец»
Чемпион Болгарии проиграл первый выездной матч шведскому клубу в два мяча, и теперь группа Лиги Чемпионов под большим вопросом. Однако «Лудогорцу» уже нечего терять и коллектив может выйти, сыграть в свой футбол и постараться исправить положение. Даже если клуб ждет неудача, болгары продолжат свое выступление в Лиге Европы. В матче с «Мальме» команде придется открываться с первых минут, чтобы провести быстрый гол.
21 августа «Лудогорец» обыграл в национальном чемпионате «Локомотив» София (5:0), а 18 числа уступил в первом матче «Мальме» (0:2).
«Мальме»
Шведская команда в первом матче продемонстрировала уверенную игру и добилась нужного результата. Теперь от команды требуется грамотно сыграть в обороне и завершить матч в свою пользу по сумме двух встреч. В чемпионате «Мальме» делит первые два места с «»Юргорденом», при этом сыграв на одну игру больше.
21 августа «Мальме» обыграло на своем поле «Дагерфорс» в чемпионате, а 18 августа одолело «Лудогорец» в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лудогорец» – 2.58
- Ничья – 3.43
- Победит «Мальме» – 2.82
Статистика
- Оба коллектива выиграли по семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Лудогорец» забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти выездных матчей «Мальме» закончились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре последних матча «Мальме» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.58. Болгарский клуб уверенно играет дома и не уходит с поля без забитого мяча. Команда одержит победу, но непонятно хватит ли этого, чтобы отыграться и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.