ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лудогорец» — «Мальме»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Лудогорец» — «Мальме», который состоится 24 августа 2021 года

«Лудогорец»

Чемпион Болгарии проиграл первый выездной матч шведскому клубу в два мяча, и теперь группа Лиги Чемпионов под большим вопросом. Однако «Лудогорцу» уже нечего терять и коллектив может выйти, сыграть в свой футбол и постараться исправить положение. Даже если клуб ждет неудача, болгары продолжат свое выступление в Лиге Европы. В матче с «Мальме» команде придется открываться с первых минут, чтобы провести быстрый гол.

21 августа «Лудогорец» обыграл в национальном чемпионате «Локомотив» София (5:0), а 18 числа уступил в первом матче «Мальме» (0:2).

«Мальме»

Шведская команда в первом матче продемонстрировала уверенную игру и добилась нужного результата. Теперь от команды требуется грамотно сыграть в обороне и завершить матч в свою пользу по сумме двух встреч. В чемпионате «Мальме» делит первые два места с «»Юргорденом», при этом сыграв на одну игру больше.

21 августа «Мальме» обыграло на своем поле «Дагерфорс» в чемпионате, а 18 августа одолело «Лудогорец» в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лудогорец» – 2.58
  • Ничья – 3.43
  • Победит «Мальме» – 2.82

Статистика

  • Оба коллектива выиграли по семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Лудогорец» забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах
  • Семь из десяти выездных матчей «Мальме» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре последних матча «Мальме» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.58. Болгарский клуб уверенно играет дома и не уходит с поля без забитого мяча. Команда одержит победу, но непонятно хватит ли этого, чтобы отыграться и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
24gqdv6dcbbf
24gqdv6dcbbf
вчера в 19:18
Футбольный клуб Лудогорец (Разград) одержит победу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:12
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100