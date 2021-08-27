«Спартак» и «Локомотив» ждут соперников по Лиге Европы; первая большая жеребьёвка Лиги конференций

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сегодня, 11:52

64 клуба узнают своих соперников.

Вчера мы узнали состав групп Лиги чемпионов, а сегодня проследим за жеребьевкой двух «младших» турниров, тем более что в Лиге Европы у нас два представителя.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2021/22

Где? В Стамбуле.

Когда? Сегодня, 27 августа, в 13:00 по московскому времени.

Как следить? На официальном сайте УЕФА , на телеканалах «Матч!» и «Матч! Футбол 1», а также на «Соккер.ру».

Что еще интересного? С этого сезона все клубные турниры УЕФА проводятся по одной формуле: на групповой стадии Лиги Европы, как и в Лиге чемпионов, выступят 32 команды, а не 48, как было раньше. А еще по ходу церемонии узнаем лучшего игрока предыдущего розыгрыша Лиги Европы. На индивидуальную награду претендуют Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани (оба — «Манчестер Юнайтед») и Жерар Морено («Вильярреал»).

Состав участников Лиги Европы 2021/22. По странам

Англия (2): «Лестер», «Вест Хэм»

Испания (2): «Реал Сосьедад», «Бетис»

Италия (2): «Наполи», «Лацио»

Германия (2): «Айнтрахт» (Франкфурт), «Байер»

Португалия (1): «Брага»

Франция (3): «Монако», «Лион», «Марсель»

Шотландия (2): «Рейнджерс», «Селтик»

Нидерланды (1): ПСВ

Австрия (2): «Рапид» (Вена), «Штурм»

Россия (2): «Спартак», «Локомотив»

Сербия (1): «Црвена Звезда»

Бельгия (2): «Антверпен», «Генк»

Турция (2): «Фенербахче», «Галатасарай»

Греция (1): «Олимпиакос»

Дания (2): «Мидтьюлланд», «Брондбю»

Чехия (1): «Спарта»

Хорватия (1): «Динамо» (Загреб)

Болгария (1): «Лудогорец»

Венгрия (1): «Ференцварош»

Польша (1): «Легия»

- В Лиге Европы сыграют клубы из 20 национальных ассоциаций. Самое мощное представительство у Франции — 3 команды. Так получилось в результате поражения «Монако» от «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов. Монегаски, конечно, рассчитывали выступить в «старшем» турнире.

- Россию в Лиге Европы представляет обладатель Кубка России «Локомотив» и вице-чемпион страны «Спартак», который спустился в Лигу Европы после поражения в квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики». «Локомотив» расположится во второй корзине при жеребьевке, «Спартак» — в третьей.

Состав участников Лиги Европы 2021/22. По корзинам

- 32 клуба разделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА . В одну группу не могут попасть команды из одной национальной ассоциации.

Корзина 1: «Лион», «Наполи», «Байер», «Динамо» (Загреб), «Лацио», «Олимпиакос», «Монако», «Брага».

Корзина 2: «Селтик», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Црвена Звезда», «Лестер», «Рейнджерс», «Локомотив», «Генк», ПСВ .

Корзина 3: «Марсель», «Лудогорец», «Вест Хэм», «Реал Сосьедад», «Фенербахче», «Бетис», «Спартак», «Спарта».

Корзина 4: «Галатасарай», «Рапид» (Вена), «Легия», «Мидтьюлланд», «Ференцварош», «Антверпен», «Штурм», «Брондбю».

Самый представительный квартет: «Монако», «Лестер», «Реал Сосьедад», «Галатасарай».

Группа из участников предыдущего розыгрыша ЛЧ : «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Мидтьюлланд».

Самый «скучный» квартет: «Брага», «Генк», «Лудогорец», «Брондбю».

Группа былых обидчиков «Спартака»: «Брага», «Селтик», «Спартак», «Легия».

Группа «Л» для «Локомотива»: «Лион»/«Лацио», «Локомотив», «Лудогорец», «Легия».

Квартет красно-белого братства: «Олимпиакос», «Црвена Звезда», «Спартак», «Антверпен».

«Легкий» жребий для «Спартака»: «Олимпиакос», «Генк», «Брондбю».

Сложный жребий для «Спартака»: «Наполи», «Лестер», «Галатасарай».

«Легкий» жребий для «Локомотива»: «Брага», «Спарта», «Штурм».

Сложный жребий для «Локомотива»: «Монако», «Вест Хэм», «Мидтьюлланд».

Жеребьёвка ЛЕ . LIVE Группа А Группа В Группа С Группа D Группа Е Группа F Группа G Группа Н

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций 2021/22

Где? В Стамбуле.

Когда? Сегодня, 27 августа, в 14:30 по московскому времени.

Как следить? На официальном сайте УЕФА , на телеканале «Матч! Футбол 1» и на «Соккер.ру». Жмите кнопку F5 в этом материале и не стесняйтесь комментировать.

Что еще интересного? Это первый в истории розыгрыш Лиги конференций и, следовательно, дебютная большая жеребьевка нового турнира УЕФА . Но правила вам знакомы, потому что Лига конференций проводится по той же формуле, что и Лига чемпионов с Лигой Европы, УЕФА привел все клубные турниры к единой формуле. 32 команды будут разделены на 8 квартетов, представители одной страны на групповой стадии не могут встретиться друг с другом.

Состав участников Лиги Конференций 2021/22. По корзинам

- Участники распределены по корзинам в соответствии с клубным рейтингом УЕФА . К сожалению, первый розыгрыш Лиги конференций пройдет без российских клубов, так как «Рубин» и «Сочи» не сумели пройти квалификационные испытания.

Корзина 1: «Рома», «Тоттенхэм», «Базель», «Славия», «Копенгаген», «Гент», « АЗ Алкмар», ЛАСК .

Корзина 2: «Фейеноорд», «Карабах», «Маккаби» (Тель-Авив), ПАОК , «Ренн», «Партизан», «ЧФР Клуж», «Заря».

Корзина 3: «Унион», ЦСКА (София), «Витесс», «Слован», «Яблонец», «Алашкерт», «Флора», «Кайрат».

Корзина 4: «Линкольн», «Раннерс», «Омония», «Анортосис», ХИК , «Маккаби» (Хайфа), «Буде-Глимт», «Мура».

Самый представительный квартет: «Тоттенхэм», «Фейеноорд», «Унион», «Раннерс»/«Рома», «Ренн», «Витесс», «Маккаби» (Хайфа).

Самый «скучный» квартет: «Гент», «ЧФР Клуж», «Флора», «Мура».