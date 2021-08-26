ЛЧ-2021/22: «Зенит» сразится с чемпионом, Месси и Рамос встретятся с Гвардиолой и, возможно, с Роналду

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вчера, 21:51

Лучшие клубы Европы узнали своих соперников по лигочемпионской осени!

Группа А: «Манчестер Сити», ПСЖ , «РБ Лейпциг», «Брюгге»

Весной «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» выясняли отношения в полуфинале Лиги чемпионов, и «горожане» выиграли в обоих матчах, однако накануне новых встреч богатейших клубов планеты говорим скорее не о реванше, а о встречах старых знакомых. «Ман Сити» на каком-то этапе интересовался Лионелем Месси, но аргентинец оказался в Париже, чтобы незамедлительно встретиться с Хосепом Гвардиолой.

Это гарантированное свидание, но еще интереснее будет увидеть новую дуэль Месси и Роналду, если Криштиану все-таки перейдет в «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Лео и КриРо играли друг против друга на групповой стадии, и последнее слово осталось за португальцем, который огорчил «Барсу» на «Камп Ноу» дублем в футболке «Ювентуса». Рамосу тоже будет интересно пересечься со своим бывшим партнером по «Реалу».

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. ПСЖ . 3. «РБ Лейпциг». 4. «Брюгге».

Группа B: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»

Сразу было понятно, что группа, которой из четвертой корзины достанется «Милан», получится душевной. Жеребьевка не обманула наших ожиданий. «Милан» и «Ливерпуль» прежде встречались только в финалах Лиги чемпионов, один из которых невозможно забыть. Против «Атлетико» «россонери» провели свой последний на сегодняшний день матч в Лиге чемпионов: проиграли 1:4 в 1/8 финала в сезоне-2013/14.

У «Ливерпуля» тоже есть зуб на банду Диего Симеоне за недавний вылет от «матрасников» в ранге действующего обладателя Кубка чемпионов. «Порту», может, и выглядит простачком, но в прошлом сезоне «драконы» выбили «Ювентус» и попрощались с Лигой чемпионов только после встречи с «Челси». А еще все команды из этой группы в XXI веке играли в финалах ЛЧ , а трое — побеждали.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Атлетико». 3. «Милан». 4. «Порту».

Группа C: «Спортинг», «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс», «Бешикташ»

Очевидно, все остальные команды рады были вытащить из первой корзины «Спортинг», который вполне может остаться без плей-офф, если у лучшего форварда предыдущего розыгрыша Эрлинга Холанда не собьется прицел, а «Аякс» будет действовать не только эффектно, но и эффективно. Это один из двух квартетов ЛЧ -2021/22 без абсолютного топ-клуба в списке участников, хотя команды подобрались сплошь талантливые и открытые. Могут подарить яркие сюжеты и много голов.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Боруссия» (Дортмунд). 2. «Аякс». 3. «Спортинг». 4. «Бешикташ».

Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтёр», «Шериф»

В первый момент захотелось протереть глаза, ведь это наглый «Ctrl+C»/«Ctrl+V» прошлогоднего жребия. Тогда «Реал», «Интер» и «Шахтёр» тоже были в одной группе, а компанию им составляла гладбахская «Боруссия», которая вышла в плей-офф вместе с «Мадридом». Пожалуй, идеальная группа для дебютирующего в Лиге чемпионов «Шерифа»: клуб, представляющий Молдову, в любой компании считался бы аутсайдером, а так Тирасполь увидит грандов и яркий «Шахтёр», который прошлой осенью дважды обыграл мадридский «Реал» и дважды сыграл вничью с «Интером». Старые счеты — это то, что мы любим.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. «Шахтер». 3. «Интер». 4. «Шериф».

Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев

Последняя встреча «Баварии» и «Барселоны» завершилась с неприличным счетом 8:2 в пользу мюнхенцев, которые могут снова сделать больно каталонцам, оставшимся без Месси. Очень интересно будет посмотреть на схватку старых лисов — Жорже Жезуша и Мирчи Луческу, тем более «Спартак» на фоне «Бенфики» мы видели, теперь сравним с киевским «Динамо». Наверное, «Барселоне» хватит индивидуального класса футболистов, чтобы опередить португальцев и украинцев, хотя ненадежный голем Рональда Кумана может внезапно рухнуть. Хотя, так уж внезапно ли, раз мы это предполагаем?

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Барселона». 3. «Бенфика». 4. «Динамо» (Киев).

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»

А тут повторение финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» сенсационно переиграл «Манчестер Юнайтед». Команда Оле-Гуннара Сульшера летом усилилась Джейдоном Санчо и Рафаэлем Вараном, манкунианцы уже мечтают упоительно отомстить «Желтой субмарине», но за этими разборками не стоит забывать об «Аталанте», у которой пока стопроцентное соотношение участий в Лиге чемпионов и попаданий в плей-офф. Кажется, что команда с Алексеем Миранчуком в составе окажется выше молодых парней из Швейцарии и парней Унаи Эмери, который получит еще одну возможность покорить Лигу Европы.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. МЮ . 2. «Аталанта». 3. «Вильярреал». 4. «Янг Бойз».

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»

Вот и вторая группа без топ-клуба, но если в квартете с «Аяксом», «Боруссией» и «Спортингом» предполагаем веселье, то здесь скорее будет перетягивание каната. «Севилья» любит и умеет разрушать чужую игру, «Лилль» без тренера-чемпиона Галтье, видимо, уже не тот, у «Зальцбурга» и «Вольфсбурга» тоже новые тренеры, которым нужно время, чтобы крепко взять вожжи в свои руки. Выстроенная «Севилья» должна этим воспользоваться, а вторым станет тот, кто допустит меньше ошибок. Для каждой команды сам факт попадания в плей-офф будет событием, поэтому будут первым делом заботиться о результате.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Севилья». 2. «Вольфсбург». 3. «Зальцбург». 4. «Лилль».

Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме»

«Зениту» часто везло со жребием, однако на этот раз петербуржцы вытащили двух европейских грандов, один из которых является действующим победителем Лиги чемпионов. В такой группе успехом будет попадание в Лигу Европы, хотя «Мальме» глупо недооценивать: шведы по пути в основную сетку прошли четыре отборочных раунда, выбили в том числе «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. В любом случае нужно играть в футбол — и против «Челси» с «Ювентусом», и против «Мальме». Зато стадион будущего финала в Санкт-Петербурге увидит лучшую команду предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, да и ко встрече с Криштиану Роналду на поле Артём Дзюба сейчас ближе, чем Лионель Месси.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Челси». 2. «Ювентус». 3. «Зенит». 4. «Мальме».