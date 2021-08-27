Мбаппе почти в «Реале», Роналду возвращается в Манчестер. Главные сюжеты последних дней трансферного лета в Европе

Горячие сделки на подходе.
Трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов, в том числе в пяти ведущих (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) открыто до 31 августа. Вторничный дедлайн неумолимо приближается, осталось четыре дня с хвостиком, чтобы закрыть все дела. На этот раз окончание периода дозаявок будет горячим, ведь клубы могут сменить обладатель пяти «Золотых мячей» и молодой чемпион мира, который должен стать одним из ключевых футболистов следующего футбольного десятилетия. Но для начала вспомним самые важные состоявшиеся трансферы лета-2021.
Топ-5 самых дорогостоящих сделок
1. Джек Грилиш (Англия) — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117.5 млн евро
2. Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро
3. Джейдон Санчо (Англия) — из «Боруссии Д» в «Ман Юнайтед» за 85 млн евро
4. Ашраф Хакими (Морокко) — из «Интера» в ПСЖ за 60 млн евро
5. Бен Уайт (Англия) — из «Брайтона» в «Арсенал» за 58.5 млн евро
- В роли покупателей в 4 из 5 самых дорогостоящих трансферов лета-2021 на данный момент выступали английские клубы, в 3 из 4 случаев они покупали англичан.
- Не вошел в топ-5 по стоимости переход Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (50 млн евро с учетом бонусов), однако новый поворот в карьере чемпиона мира определенно попадет в число главных трансферов лета.
Топ-5 важнейших переходов свободных агентов
1. Лионель Месси (Аргентина) — из «Барселоны» в «Пари-Сен Жермен»
2. Серхио Рамос (Испания) — из «Реала» в «Пари-Сен Жермен»
3. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — из «Милана» в «Пари-Сен Жермен»
4. Давид Алаба (Австрия) — из «Баварии» в «Реал»
5. Мемфис Депай (Нидерланды) — из «Лиона» в «Барселону»
- Этим летом было много ярких трансферов свободных агентов, а доминирует на этом поле ПСЖ. В принципе, на месте Мемфиса Депая мог быть другой голландец — Джорджиньо Вейналдум, который оказался в Париже так же, как Месси, Рамос и Доннарумма.
- Еще несколько интересных свободных агентов: Хакан Чалханоглу («Милан» — «Интер»), Серхио Агуэро и Эрик Гарсия (оба «Манчестер Сити» — «Барселона»), Эрик Ламела («Тоттенхэм» — «Севилья»).
Топ-5 неоконченных сюжетов трансферного лета
5. Эдуардо Камавинга рассматривает предложения топ-клубов (и мечтает о «Реале»)
Имя этого полузащитника на слуху уже два года, а ведь Эдуардо всего лишь 18 лет. Камавинга отказался продлевать истекающий в следующем году контракт с «Ренном», и французский клуб не против продать вундеркинда сейчас, чтобы заработать на его трансфере. Но все оказалось не так просто из-за разборчивости самого футболиста.
Предметный интерес к Эдуардо проявлял «Манчестер Юнайтед», подыскивающий замену Полю Погба, выходил на связь «Пари Сен-Жермен», однако Камавинга не спешит в Париж или на Туманный Альбион. Талантливый хавбек мечтает продолжить карьеру в Ла Лиге, а конкретно — в мадридском «Реале». Но ради этой мечты ему придется провести еще сезон в «Ренне» и оставить родной клуб без денег.
4. Переезд Сауля Ньигеса в Англию
Несколько лет назад Сауль Ньигес был безоговорочным лидером «Атлетико» и считался звездой, но в последнее время хавбек не столь успешен на фоне недовольства своим положением в команде. Возможно, ему нужен новый вызов, чтобы себя подхлестнуть. И «Матрасники» не станут чинить препятствий Саулю, если получат выгодное предложение из-за рубежа.
В числе интересующихся Ньигесом «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Оле-Гуннар Сульшер не исключает, что получит такой «бонус» в последние дни августа, «Челси» и «Ливерпуль» тоже готовятся сделать предложения, так что переезд Сауля на Туманный Альбион может состояться.
3. Жюль Кунде в «Челси»
Французский защитник «Севильи» — лакомый кусочек на трансферном рынке, в разное время клинья к нему подбивали «Тоттенхэм», МЮ, «Реал» и «Челси». «Синие» пошли дальше всех и договорились о трансфере Кунде с андалузским клубом, но есть одна загвоздка: чтобы приобрести одного французского защитника, нужно продать другого, а Зума по прежнему на борту. Если Курт завершит свой переход в «Вест Хэм», то Жюль приедет на «Стэмфорд Бридж».
2. Уход Криштиану Роналду из «Ювентуса»
И не говорите, что мы не предупреждали. В трансферах звезд такого калибра определяющую роль играет желание самого футболиста, а Роналду определенно остыл к «Ювентусу», который не выстроил вокруг португальца команду, соответствующую его амбициям.
Зато такая команда есть в Манчестере, и это не «Юнайтед», за который Криштиану играл прежде, а «Сити», где его ждут Гвардиола и Де Брюйне, который мечтал сыграть с Роналду в одной команде. Похоже, чаяниям Кевина суждено сбыться. После несостоявшегося перехода Кейна «Ман Сити» обратился к кандидатуре обладателя пяти «Золотых мячей», и он ответил: «Да!» Похоже, роман со «Старой Синьорой» подошел к концу.
1. Килиан Мбаппе в «Реале»
Иногда Перес похож на деда, который забывает принимать таблетки, но дон Флорентино вознесет себя на вершину трансферных искусств, если осуществит свой амбициозный план: этим летом подписать Мбаппе, а следующим — Холанда. Разговоры об Эрлинге впереди, а вот для Килиана, кажется, уже нет пути назад.
Все произошло, как по заранее написанному сценарию, ведь близкие к Пересу журналисты еще в начале года говорили, что большая каша заварится в последнюю неделю августа. Чего стоит только серия предложений «Реала», как из пулемета. ПСЖ смирился с неизбежным, официально о трансфере Мбаппе могут объявить даже сегодня, хотя, скорее всего, отложат новость на пару дней, чтобы должным образом подготовиться к встрече нового «Галактико».
Джейдон Санчо, поменяв клуб, дал шанс Холланду забивать больше голов за Боруссию, и в Лиге чемпионов им достались вполне удобные соперники. А Санчо точно укрепит состав Манчестера.
ПСЖ в этом году установил "олимпийский рекорд" подписав столько свободных агентов, и здесь важнее не количество.
Что касается Роналду, он в своей карьере всегда решался когда надо было, и сейчас для него именно такой момент. Ему 36, если пора, так надо уходить из Ювентуса сейчас, для обеих сторон это выгодно. Ну удачи всем.
Джейдон Санчо, поменяв клуб, дал шанс Холланду забивать больше голов за Боруссию, и в Лиге чемпионов им достались вполне удобные соперники. А Санчо точно укрепит состав Манчестера.
ПСЖ в этом году установил "олимпийский рекорд" подписав столько свободных агентов, и здесь важнее не количество.
Что касается Роналду, он в своей карьере всегда решался когда надо было, и сейчас для него именно такой момент. Ему 36, если пора, так надо уходить из Ювентуса сейчас, для обеих сторон это выгодно. Ну удачи всем.