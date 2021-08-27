Мбаппе почти в «Реале», Роналду возвращается в Манчестер. Главные сюжеты последних дней трансферного лета в Европе

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сегодня, 13:17

Горячие сделки на подходе.

Трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов, в том числе в пяти ведущих (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) открыто до 31 августа. Вторничный дедлайн неумолимо приближается, осталось четыре дня с хвостиком, чтобы закрыть все дела. На этот раз окончание периода дозаявок будет горячим, ведь клубы могут сменить обладатель пяти «Золотых мячей» и молодой чемпион мира, который должен стать одним из ключевых футболистов следующего футбольного десятилетия. Но для начала вспомним самые важные состоявшиеся трансферы лета-2021.

Топ-5 самых дорогостоящих сделок

1. Джек Грилиш (Англия) — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117.5 млн евро

2. Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро

3. Джейдон Санчо (Англия) — из «Боруссии Д» в «Ман Юнайтед» за 85 млн евро

4. Ашраф Хакими (Морокко) — из «Интера» в ПСЖ за 60 млн евро

5. Бен Уайт (Англия) — из «Брайтона» в «Арсенал» за 58.5 млн евро

- В роли покупателей в 4 из 5 самых дорогостоящих трансферов лета-2021 на данный момент выступали английские клубы, в 3 из 4 случаев они покупали англичан.

- Не вошел в топ-5 по стоимости переход Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (50 млн евро с учетом бонусов), однако новый поворот в карьере чемпиона мира определенно попадет в число главных трансферов лета.

Топ-5 важнейших переходов свободных агентов

1. Лионель Месси (Аргентина) — из «Барселоны» в «Пари-Сен Жермен»

2. Серхио Рамос (Испания) — из «Реала» в «Пари-Сен Жермен»

3. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — из «Милана» в «Пари-Сен Жермен»

4. Давид Алаба (Австрия) — из «Баварии» в «Реал»

5. Мемфис Депай (Нидерланды) — из «Лиона» в «Барселону»

- Этим летом было много ярких трансферов свободных агентов, а доминирует на этом поле ПСЖ . В принципе, на месте Мемфиса Депая мог быть другой голландец — Джорджиньо Вейналдум, который оказался в Париже так же, как Месси, Рамос и Доннарумма.

- Еще несколько интересных свободных агентов: Хакан Чалханоглу («Милан» — «Интер»), Серхио Агуэро и Эрик Гарсия (оба «Манчестер Сити» — «Барселона»), Эрик Ламела («Тоттенхэм» — «Севилья»).

Топ-5 неоконченных сюжетов трансферного лета

5. Эдуардо Камавинга рассматривает предложения топ-клубов (и мечтает о «Реале»)

Имя этого полузащитника на слуху уже два года, а ведь Эдуардо всего лишь 18 лет. Камавинга отказался продлевать истекающий в следующем году контракт с «Ренном», и французский клуб не против продать вундеркинда сейчас, чтобы заработать на его трансфере. Но все оказалось не так просто из-за разборчивости самого футболиста.

Предметный интерес к Эдуардо проявлял «Манчестер Юнайтед», подыскивающий замену Полю Погба, выходил на связь «Пари Сен-Жермен», однако Камавинга не спешит в Париж или на Туманный Альбион. Талантливый хавбек мечтает продолжить карьеру в Ла Лиге, а конкретно — в мадридском «Реале». Но ради этой мечты ему придется провести еще сезон в «Ренне» и оставить родной клуб без денег.

4. Переезд Сауля Ньигеса в Англию

Несколько лет назад Сауль Ньигес был безоговорочным лидером «Атлетико» и считался звездой, но в последнее время хавбек не столь успешен на фоне недовольства своим положением в команде. Возможно, ему нужен новый вызов, чтобы себя подхлестнуть. И «Матрасники» не станут чинить препятствий Саулю, если получат выгодное предложение из-за рубежа.

В числе интересующихся Ньигесом «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Оле-Гуннар Сульшер не исключает, что получит такой «бонус» в последние дни августа, «Челси» и «Ливерпуль» тоже готовятся сделать предложения, так что переезд Сауля на Туманный Альбион может состояться.

3. Жюль Кунде в «Челси»

Французский защитник «Севильи» — лакомый кусочек на трансферном рынке, в разное время клинья к нему подбивали «Тоттенхэм», МЮ , «Реал» и «Челси». «Синие» пошли дальше всех и договорились о трансфере Кунде с андалузским клубом, но есть одна загвоздка: чтобы приобрести одного французского защитника, нужно продать другого, а Зума по прежнему на борту. Если Курт завершит свой переход в «Вест Хэм», то Жюль приедет на «Стэмфорд Бридж».

2. Уход Криштиану Роналду из «Ювентуса»

И не говорите, что мы не предупреждали. В трансферах звезд такого калибра определяющую роль играет желание самого футболиста, а Роналду определенно остыл к «Ювентусу», который не выстроил вокруг португальца команду, соответствующую его амбициям.

Зато такая команда есть в Манчестере, и это не «Юнайтед», за который Криштиану играл прежде, а «Сити», где его ждут Гвардиола и Де Брюйне, который мечтал сыграть с Роналду в одной команде. Похоже, чаяниям Кевина суждено сбыться. После несостоявшегося перехода Кейна «Ман Сити» обратился к кандидатуре обладателя пяти «Золотых мячей», и он ответил: «Да!» Похоже, роман со «Старой Синьорой» подошел к концу.

1. Килиан Мбаппе в «Реале»

Иногда Перес похож на деда, который забывает принимать таблетки, но дон Флорентино вознесет себя на вершину трансферных искусств, если осуществит свой амбициозный план: этим летом подписать Мбаппе, а следующим — Холанда. Разговоры об Эрлинге впереди, а вот для Килиана, кажется, уже нет пути назад.