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К нам приедут Фалькао, Варди и Спаллетти. «Спартак» и «Локомотив» получили в Лиге Европы соперников уровня Лиги чемпионов

сегодня, 15:58
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Зато весело!

Групповой этап Лиги Европы 2021/22

Группа А: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»

Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»

Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»

Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Фенербахче», «Антверпен»

Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»

Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»

Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»

Группа H: «Динамо» (Загреб), «Генк», «Вест Хэм», «Рапид» (Вена)

5 фактов о группе «Спартака»

1. Составы «Лестера» и «Наполи» в сумме оцениваются в 1 миллиард евро с хвостиком, «Спартак» и «Легия» безнадежно отстают от представителей топ-чемпионатов, хотя между российским и польским клубами тоже внушительная дистанция. «Лестер» — 557.1 млн евро, «Наполи» — 497.4 млн евро. «Спартак» — 141.6 млн евро, «Легия» — 24.83 млн евро.

2. В 1990 году «Спартак» встречался с «Наполи» в 1/8 финала Кубка чемпионов и оставил звездную команду с самим Диего Марадоной за бортом главного еврокубка. Матчи в Неаполе и Москве не принесли зрителям забитых голов в игре, а в серии пенальти подопечные Олега Романцева били безошибочно — 5:3.

3. С недавних пор «Наполи» возглавляет Лучано Спаллетти, который в качестве главного тренера «Зенита» 10 раз встречался со «Спартаком»: одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения. А лидером «Наполи» является новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье, которого этим летом слухи связывали с тем же «Зенитом».

4. У «Спартака» и «Легии» давние и разные отношения. В сезоне 1995/96 москвичи выиграли 6 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов, и одним из поверженных противников был как раз варшавский клуб (2:1; 1:0). 16 лет спустя «Легия» взяла реванш, когда не пустила «Спартак» в группу Лиги Европы, выиграв у команды под руководством Валерия Карпина по сумме двух матчей (2:2; 3:2).

5. Попадание «Спартака» и «Легии» в одну группу Лиги Европы заставило бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесов прервать затянувшееся молчание. За «Спартак» он играл (в том числе против «Наполи» в 1990-м) и тренировал «красно-белых» с переменным успехом, а вот с «Легией» добился успехов безоговорочных, выиграв в сезоне 2015/16 чемпионат и Кубок Польши.

Мнение. Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака»:

Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти». Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» — команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. Будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают.

5 фактов группе «Локомотива»

1. В отличие от «Спартака», у «Локомотива» самый дешевый состав в своей группе: «Лацио» — 327 млн евро, «Марсель» — 252.9 млн евро, «Галатасарай» — 100.53 млн евро, «Локомотив» — 78.55 млн евро.

2. Только представьте, в сезоне 1998/99 «Локомотив» и «Лацио» играли в полуфинале Кубка обладателей Кубков, и римляне прошли дальше только благодаря правилу выездного гола (1:1 в Москве, 0:0 в Риме). За «орлов» тогда играли Синиша Михайлович, Алессандро Неста, Деян Станкович, Павел Недвед, Роберто Манчини, Марсело Салас и Кристиан Вьери. Звездная команда Свена-Горана Эрикссона взяла Кубок Кубков, а через год завоевала Скудетто.

3. «Локомотив» впервые встретится с «Марселем», который 13 раз играл против российских клубов — «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Общая статистика в пользу французского клуба, который одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

4. Пути «Локомотива» и «Галатасарая» дважды пересекались на групповых стадиях Лиги чемпионов, эти команды никогда не делили очки и поровну разделили победы в четырех матчах. Последние встречи состоялись три года назад, когда «железнодорожники» под руководством Юрия Сёмина вернулись в Лигу чемпионов после длительного перерыва. В Стамбуле «Локо» уступил 0:3, а дома выиграл 2:0.

5. Попадание в одну группу с «Лацио» сулит «Локомотиву» встречу со старым знакомым: колумбиец Фелипе Кайседо играл за московский клуб (63 матча, 15 голов), а с 2017-го выступает за римских «орлов» (139 матчей, 33 гола).

Мнение. Марко Николич, главный тренер «Локомотива»:

Сейчас для нас самая важная игра — это сегодняшняя встреча с «Динамо». Тот, кто победит в дерби сегодня вечером, уйдет на первом месте в таблице на перерыв сборных, для нас это очень важно. Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов. У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне. Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче.

Кроме того

В составе «Монако» будем внимательно следить за Александром Головиным, а в составе «Байера» надеемся увидеть Андрея Лунёва. Монегаски попали в непростую и интересную группу с ПСВ и «Реалом Сосьедад», а «Байер» получил в соперники «Селтик», «Бетис» и «Ференцварош» — тоже весьма яркий жребий. Есть надежда, что именно в Лиге Европы российский вратарь получит игровую практику.

Групповой этап Лиги конференций 2021/22

Определился состав групп нового турнира УЕФА — Лиги конференций. Российских клубов в списке участников не значится, а для стороннего наблюдателя этот турнир вряд ли представляет большой интерес, разве что к четвертьфиналам/полуфиналам аудитория вырастет. Зато у «Тоттенхэма» есть действительно хороший шанс выиграть трофей.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:18
Легия 6 очков и у лестера с наполи очков 5 возьмем, а весной посмотрим кто будет
volga.kot
volga.kot
сегодня в 16:48
Наши клубы опять отличатся повышенным гостеприимством!!!!!!!! ))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:38, ред.
Спасибо за осведомление. Здесь особых фаворитов нет, чуть-чуть больше мне симпатичен Вест Хэм, но все равно не явный фаворит. Группа Локомотива интересная, удачи им. Конечно сложно будет, но у них есть шанс, и вполне хороший. Для Спартака дела состоят посложнее - обыграть Наполи, или Лестер. В этом году плохо стартовали, ну удачи им тоже.
Лига Европы всегда в тени Лиги чемпионов, но думаю в отдельных отрезках, там матчи могут быть и поинтереснее.
Эджуке
Эджуке
сегодня в 16:33
shlomo
shlomo
сегодня в 16:24
Спасибо за статью.... ну что, приятно конечно посмотреть на "чужих", а вот на своих ..... на данную минуту лично мне очень трудно оценивать, что происходит со Спартаком.... кто виноват: тренер, футболисты или женщина на корабле?.... когда я увидел, как они играли на предсезонном кубке, подумал, что они готовы к 100-летию..... но сейчас происходит вообще что-то непонятное.... оценивая то, что я видел вчера (матч Спартак 1:2 Сочи), для красно-белых нет проходимых команд..... Наполи, Лестер?...... они и Легию не обыграют..... Локо вообще последние годы не везет, хотя они держатся..... мне нравятся, что там ребята борются несмотря ни на что, ни на шум вокруг команды, ни на соперников....они хотя бы пытаются, и в Лиге Европы с Лацио и Марселем тоже будут пытаться.... правда, шансов мало.....УДАЧИ, ВЕЗЕНИЯ И Хоттабыча на трибуне!!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ fanliverpoolfan 77 (раскрыть)
сегодня в 16:20
Приедет кошолку полную мячей отгрузить!)
fanliverpoolfan 77
fanliverpoolfan 77
сегодня в 16:10
А Валера говорил Фалькао к нам не приедит
cp2yr7rs6p2m
cp2yr7rs6p2m
сегодня в 16:02
Так хорошо , что сильные команды приедут.
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