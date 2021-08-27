К нам приедут Фалькао, Варди и Спаллетти. «Спартак» и «Локомотив» получили в Лиге Европы соперников уровня Лиги чемпионов

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сегодня, 15:58

Зато весело!

Групповой этап Лиги Европы 2021/22

Группа А: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»

Группа B: «Монако», ПСВ , «Реал Сосьедад», «Штурм»

Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»

Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Фенербахче», «Антверпен»

Группа E: «Лацио», «Локомотив» , «Марсель», «Галатасарай»

Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»

Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»

Группа H: «Динамо» (Загреб), «Генк», «Вест Хэм», «Рапид» (Вена)

5 фактов о группе «Спартака»

1. Составы «Лестера» и «Наполи» в сумме оцениваются в 1 миллиард евро с хвостиком, «Спартак» и «Легия» безнадежно отстают от представителей топ-чемпионатов, хотя между российским и польским клубами тоже внушительная дистанция. «Лестер» — 557.1 млн евро, «Наполи» — 497.4 млн евро. «Спартак» — 141.6 млн евро, «Легия» — 24.83 млн евро.

2. В 1990 году «Спартак» встречался с «Наполи» в 1/8 финала Кубка чемпионов и оставил звездную команду с самим Диего Марадоной за бортом главного еврокубка. Матчи в Неаполе и Москве не принесли зрителям забитых голов в игре, а в серии пенальти подопечные Олега Романцева били безошибочно — 5:3.

31 год назад играли с «Наполи» Диего Армандо Марадоны 🔵



Теперь сыграем с «Наполи» на стадионе Диего Армандо Марадоны 🏟 pic.twitter.com/3LGa2Ji3FC — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 27, 2021

3. С недавних пор «Наполи» возглавляет Лучано Спаллетти, который в качестве главного тренера «Зенита» 10 раз встречался со «Спартаком»: одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения. А лидером «Наполи» является новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье, которого этим летом слухи связывали с тем же «Зенитом».

4. У «Спартака» и «Легии» давние и разные отношения. В сезоне 1995/96 москвичи выиграли 6 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов, и одним из поверженных противников был как раз варшавский клуб (2:1; 1:0). 16 лет спустя «Легия» взяла реванш, когда не пустила «Спартак» в группу Лиги Европы, выиграв у команды под руководством Валерия Карпина по сумме двух матчей (2:2; 3:2).

5. Попадание «Спартака» и «Легии» в одну группу Лиги Европы заставило бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесов прервать затянувшееся молчание. За «Спартак» он играл (в том числе против «Наполи» в 1990-м) и тренировал «красно-белых» с переменным успехом, а вот с «Легией» добился успехов безоговорочных, выиграв в сезоне 2015/16 чемпионат и Кубок Польши.

Мнение. Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака»:

Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти». Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» — команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. Будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают.

5 фактов группе «Локомотива»

1. В отличие от «Спартака», у «Локомотива» самый дешевый состав в своей группе: «Лацио» — 327 млн евро, «Марсель» — 252.9 млн евро, «Галатасарай» — 100.53 млн евро, «Локомотив» — 78.55 млн евро.

2. Только представьте, в сезоне 1998/99 «Локомотив» и «Лацио» играли в полуфинале Кубка обладателей Кубков, и римляне прошли дальше только благодаря правилу выездного гола (1:1 в Москве, 0:0 в Риме). За «орлов» тогда играли Синиша Михайлович, Алессандро Неста, Деян Станкович, Павел Недвед, Роберто Манчини, Марсело Салас и Кристиан Вьери. Звездная команда Свена-Горана Эрикссона взяла Кубок Кубков, а через год завоевала Скудетто.

3. «Локомотив» впервые встретится с «Марселем», который 13 раз играл против российских клубов — «Спартака», «Зенита» и ЦСКА . Общая статистика в пользу французского клуба, который одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

4. Пути «Локомотива» и «Галатасарая» дважды пересекались на групповых стадиях Лиги чемпионов, эти команды никогда не делили очки и поровну разделили победы в четырех матчах. Последние встречи состоялись три года назад, когда «железнодорожники» под руководством Юрия Сёмина вернулись в Лигу чемпионов после длительного перерыва. В Стамбуле «Локо» уступил 0:3, а дома выиграл 2:0.

5. Попадание в одну группу с «Лацио» сулит «Локомотиву» встречу со старым знакомым: колумбиец Фелипе Кайседо играл за московский клуб (63 матча, 15 голов), а с 2017-го выступает за римских «орлов» (139 матчей, 33 гола).

Мнение. Марко Николич, главный тренер «Локомотива»:

Сейчас для нас самая важная игра — это сегодняшняя встреча с «Динамо». Тот, кто победит в дерби сегодня вечером, уйдет на первом месте в таблице на перерыв сборных, для нас это очень важно. Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов. У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне. Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче.

Кроме того

В составе «Монако» будем внимательно следить за Александром Головиным, а в составе «Байера» надеемся увидеть Андрея Лунёва. Монегаски попали в непростую и интересную группу с ПСВ и «Реалом Сосьедад», а «Байер» получил в соперники «Селтик», «Бетис» и «Ференцварош» — тоже весьма яркий жребий. Есть надежда, что именно в Лиге Европы российский вратарь получит игровую практику.

Групповой этап Лиги конференций 2021/22