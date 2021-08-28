Мир реагирует на трансфер Роналду в МЮ. Шутки, миллионы лайков и участие в сделке сэра Алекса Фергюсона

Много юмора, инсайды и реакция Фердинанда – скрытого героя сделки.
Пост с официальным подтверждением сделки МЮ с Роналду в Инстаграме собрал около 12 млн лайков, хотя выстрелил в Твиттере. Далеко до почти 26 млн «сердечек», когда Месси выбрал ПСЖ, но отклик общемировой:
Рио Фердинанд всю ночь перед сделкой был на связи с Роналду. Не общались столько за все предыдущие годы после расхождения их путей в МЮ. Агент Рио отработал идеально:
……. pic.twitter.com/RkchkEZzBJ— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 27, 2021
И этот пост с намеком, что обгонят «Манчестер Сити» — уже часть истории МЮ:
……… pic.twitter.com/AT2QfsYAqB— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 27, 2021
Петер Шмейхель открыл бутылку шампанского и использовал известный рефрен из песни: «Он вернулся домой».
HE IS COMING HOME! Back where you belong @Cristiano 🤩🔴🏆 pic.twitter.com/37FzMqYFIT— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) August 27, 2021
Если самого Роналду обрабатывали Бруну Фернандеш и Фердинанд, то американских владельцев доставал сэр Алекс. Фергюсон настаивал, что нельзя отдавать Криштиану врагам из «Манчестер Сити» — это гарантия чемпионства Гвардиолы и недовольства фанатов.
«Сэр Алекс Фергюсон по пути в дом Роналду»:
Sir Alex Ferguson on his way to Ronaldo's house pic.twitter.com/Jouin6qxOj— Project Football (@ProjectFootbalI) August 26, 2021
Известно, что шотландец настоял на официальном запросе на трансфер к «Ювентусу», а затем позвонил Мендешу, с которым далеко не всегда дружил, и Роналду. Ветеран футбола не дал Гвардиоле заполучить Криштиану, а Хосеп резюмировал сделку:
Игроки такого типа сами решают, где будут играть. У них решающая роль во время переговоров.
Теперь фанаты МЮ смогут купить новую футболку с Роналду вместо сожженных раритетных:
August 27, 2021
Вот что случится, когда Роналду повстречает Кавани с «семеркой» на спине (спойлер – говорят, уругваец отдаст знаковый номер Криштиану):
Ronaldo taking the number 7 shirt from Edi Cavani pic.twitter.com/uhgqld8obt— Troll Football (@TrollFootball) August 27, 2021
Фанат на заднем плане задал тон репортажу о трансфере Роналду:
August 27, 2021
Поклонник футбола из Франции намекает, что в случае с Роналду речь о решении сердцем, а в случае с Месси – ставка строго на деньги:
#MessiPSG #Ronaldo— SaM L'⚪lyⓂ️pieN (@lemarocain75) August 27, 2021
Le Coeur les dollars pic.twitter.com/p9l0U8SADj
Хотя не увидим в ЛЧ матчи Месси против Роналду в группе, ведь Криштиану не перешел в МС, но теперь у МЮ больше шансов отомстить «Вильярреалу» за поражение в финале Лиги Европы:
Manchester United fans to Villareal after signing Ronaldo: pic.twitter.com/YfM3YPsuLg— Tron (@T_r_o_n_21) August 27, 2021
Фанаты «Челси» напоминают, что пока у Роналду против их команды 15 матчей, 6 поражений, 4 мировых и всего один забитый мяч. Добро пожаловать в АПЛ, Криштиану!
Ronaldo's headers be like pic.twitter.com/lEPWHcszgD— SAMURAI! (@iamGitau) August 27, 2021
А ирландский фанат МЮ – боец Конор МакГрегор, рад слышать, что Роналду вернулся в клуб, который сделал его мировой знаменитостью:
Congrats @Cristiano and @ManUtd! Great to hear this! https://t.co/UVrkUnOoaA— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 28, 2021
Даже знаем, кто попробует остановить Роналду от смещений на левый фланг в глубине:
Ronaldo is back in the Premier League— Trendy Best (@menp3_as3m) August 27, 2021
N'Golo Kante: pic.twitter.com/4OIKei0LWL
Бывшая семерка МЮ Андрей Канчельскис уверен, что возвращение Роналду – хороший ход для клуба:
Для МЮ — это хороший трансфер. Роналду там начинал свой славный путь. Хорошая сделка. Что касается завершения карьеры в МЮ, то здесь ещё ничего не понятно, может, в Китае или где-то у арабов. Пару сезонов, думаю, проведёт в «Манчестер Юнайтед». А потом посмотрим, время покажет.
У МЮ взрывная смесь в атаке, где и без Криштиану есть множество звезд и талантов:
Adding Cristano Ronaldo to an attack that already contains Greenwood, Rashford, Cavani, Sancho, Pogba and Bruno pic.twitter.com/hkL6yvzu6C— 𝘊𝘢𝘭𝘦𝘣⚡ (@Caleb_Mufc) August 27, 2021
Напарники по «Ювентусу» прощаются с Роналду, а Криштиану опубликовал свой пост, посвященный времени в Турине:
Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за «Ювентус», всегда буду любить Турин до своих последних дней.
Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, я чувствую, что и я часть вашей. Италия, «Юве», Турин, тифози «бьянконери», вы всегда будете в моем сердце.
Раньше шутки об исполнении пенальти применяли к играм сборной Португалии, но Бруну Фернандеш может лишиться источника голов:
When Manchester United get a penalty this season 😅pic.twitter.com/TFcUQG5UwC— B/R Football (@brfootball) August 27, 2021
Вспомним, как Роналду играл за МЮ раньше. Голешники на загляденье:
Cristiano Ronaldo was magical at Manchester United ✨ (A THREAD)— B/R Football (@brfootball) August 28, 2021
(🎥: @ManUtd)pic.twitter.com/HdsmyCIMmh
Как Погба будет ассистировать Роналду в этом сезоне:
Pogba assisting Ronaldo this season like:#Cristiano | #Ronaldo pic.twitter.com/QKhiNfmf2O— S p e c O f G o l d ⚠️ (@jeff_slimesick) August 27, 2021
Роналду был в шаге от «Манчестер Сити», но затем включился «Юнайтед»:
#Ronaldo— Phusu (@PhusuDtoxx7) August 27, 2021
Ronaldo on his way to Man City
Man United:👇 pic.twitter.com/m3Ea9CEUen
Фанаты МЮ и МС прямо сейчас:
Manchester United and Manchester City right now😂#Ronaldo pic.twitter.com/wpbgjF9AvG— Football Video (@FootballVideoid) August 27, 2021
Сульшер и Бруну подвозят Роналду на медицинское обследование перед трансфером:
Ole and Bruno picking Ronaldo up for his medical.. pic.twitter.com/TCayfBsc2q— Desire MUFC (@DesireMUFC) August 28, 2021
Посмотрим, что получится на футбольном поле. Но для АПЛ возвращение Роналду – знаковое событие. Это совсем другой футболист, чем тот, который финтил на фланге у сэра Алекса. Но теперь ситуация интереснее, «Ювентус» ищет замену для форварда, а вписать Роналду в схемы Сульшера сейчас сложнее. Зато без вариантов – Криштиану вернулся в родной клуб, не стал предателем в глазах миллионов фанатов МЮ по всему миру.
И то что МЮ несмотря на все траты на зарплату станет в любом случае только в плюсе ➕➕➕ об этом можно даже не спорить. Реклама и телевидение сделают своё дело с лихвой. Манчестер станет ещё более популярен во всём мире, а просмотр их игр с Роном поднимется в разы, а это очень большой куш 💰💰💰 в копилку клуба ! А поиграть ещё он сможет года два так точно, учитывая его работоспособность и стремление добиваться своих целей делают его ещё конкурентно способным на поле ! Я думаю в целом выигрывают все и АПЛ и весь футбольный мир ✌. Новый вызов в жизни, новые эмоции !!! Ждём первых игр Рона в МЮ и конечно же Удачи !!!
Всем Добра
И то что МЮ несмотря на все траты на зарплату станет в любом случае только в плюсе ➕➕➕ об этом можно даже не спорить. Реклама и телевидение сделают своё дело с лихвой. Манчестер станет ещё более популярен во всём мире, а просмотр их игр с Роном поднимется в разы, а это очень большой куш 💰💰💰 в копилку клуба ! А поиграть ещё он сможет года два так точно, учитывая его работоспособность и стремление добиваться своих целей делают его ещё конкурентно способным на поле ! Я думаю в целом выигрывают все и АПЛ и весь футбольный мир ✌. Новый вызов в жизни, новые эмоции !!! Ждём первых игр Рона в МЮ и конечно же Удачи !!!
Всем Добра
Роналду добился своего - зарплату сохранил, клуб поменял. Только не понятна логика МЮ, зачем им 37 летний футболист с огромной зарплатой? Он не будет много бегать, отрабатывать в обороне. Пенальти Бруну хорошо исполнял. Зачем?
Роналду добился своего - зарплату сохранил, клуб поменял. Только не понятна логика МЮ, зачем им 37 летний футболист с огромной зарплатой? Он не будет много бегать, отрабатывать в обороне. Пенальти Бруну хорошо исполнял. Зачем?
и фаны мс, которые орали, что нужен такой как рон, лучший замыкатель, поможет взять долгожданную лч итд итп, стали говорить, что он совсем не нужен и будет баластом))
и фаны мс, которые орали, что нужен такой как рон, лучший замыкатель, поможет взять долгожданную лч итд итп, стали говорить, что он совсем не нужен и будет баластом))