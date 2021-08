Мир реагирует на трансфер Роналду в МЮ. Шутки, миллионы лайков и участие в сделке сэра Алекса Фергюсона

1630144437

сегодня, 12:53

Много юмора, инсайды и реакция Фердинанда – скрытого героя сделки.

Пост с официальным подтверждением сделки МЮ с Роналду в Инстаграме собрал около 12 млн лайков, хотя выстрелил в Твиттере. Далеко до почти 26 млн «сердечек», когда Месси выбрал ПСЖ , но отклик общемировой:

Рио Фердинанд всю ночь перед сделкой был на связи с Роналду. Не общались столько за все предыдущие годы после расхождения их путей в МЮ . Агент Рио отработал идеально:

И этот пост с намеком, что обгонят «Манчестер Сити» — уже часть истории МЮ :

Петер Шмейхель открыл бутылку шампанского и использовал известный рефрен из песни: «Он вернулся домой».

HE IS COMING HOME! Back where you belong @Cristiano 🤩🔴🏆 pic.twitter.com/37FzMqYFIT — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) August 27, 2021

Если самого Роналду обрабатывали Бруну Фернандеш и Фердинанд, то американских владельцев доставал сэр Алекс. Фергюсон настаивал, что нельзя отдавать Криштиану врагам из «Манчестер Сити» — это гарантия чемпионства Гвардиолы и недовольства фанатов.

«Сэр Алекс Фергюсон по пути в дом Роналду»:

Sir Alex Ferguson on his way to Ronaldo's house pic.twitter.com/Jouin6qxOj — Project Football (@ProjectFootbalI) August 26, 2021

Известно, что шотландец настоял на официальном запросе на трансфер к «Ювентусу», а затем позвонил Мендешу, с которым далеко не всегда дружил, и Роналду. Ветеран футбола не дал Гвардиоле заполучить Криштиану, а Хосеп резюмировал сделку:

Игроки такого типа сами решают, где будут играть. У них решающая роль во время переговоров.

Теперь фанаты МЮ смогут купить новую футболку с Роналду вместо сожженных раритетных:

Вот что случится, когда Роналду повстречает Кавани с «семеркой» на спине (спойлер – говорят, уругваец отдаст знаковый номер Криштиану):

Ronaldo taking the number 7 shirt from Edi Cavani pic.twitter.com/uhgqld8obt — Troll Football (@TrollFootball) August 27, 2021

Фанат на заднем плане задал тон репортажу о трансфере Роналду:

Поклонник футбола из Франции намекает, что в случае с Роналду речь о решении сердцем, а в случае с Месси – ставка строго на деньги:

Хотя не увидим в ЛЧ матчи Месси против Роналду в группе, ведь Криштиану не перешел в МС , но теперь у МЮ больше шансов отомстить «Вильярреалу» за поражение в финале Лиги Европы:

Manchester United fans to Villareal after signing Ronaldo: pic.twitter.com/YfM3YPsuLg — Tron (@T_r_o_n_21) August 27, 2021

Фанаты «Челси» напоминают, что пока у Роналду против их команды 15 матчей, 6 поражений, 4 мировых и всего один забитый мяч. Добро пожаловать в АПЛ , Криштиану!

А ирландский фанат МЮ – боец Конор МакГрегор, рад слышать, что Роналду вернулся в клуб, который сделал его мировой знаменитостью:

Даже знаем, кто попробует остановить Роналду от смещений на левый фланг в глубине:

Ronaldo is back in the Premier League

N'Golo Kante: pic.twitter.com/4OIKei0LWL — Trendy Best (@menp3_as3m) August 27, 2021

Бывшая семерка МЮ Андрей Канчельскис уверен, что возвращение Роналду – хороший ход для клуба:

Для МЮ — это хороший трансфер. Роналду там начинал свой славный путь. Хорошая сделка. Что касается завершения карьеры в МЮ , то здесь ещё ничего не понятно, может, в Китае или где-то у арабов. Пару сезонов, думаю, проведёт в «Манчестер Юнайтед». А потом посмотрим, время покажет.

У МЮ взрывная смесь в атаке, где и без Криштиану есть множество звезд и талантов:

Adding Cristano Ronaldo to an attack that already contains Greenwood, Rashford, Cavani, Sancho, Pogba and Bruno pic.twitter.com/hkL6yvzu6C — 𝘊𝘢𝘭𝘦𝘣⚡ (@Caleb_Mufc) August 27, 2021

Напарники по «Ювентусу» прощаются с Роналду, а Криштиану опубликовал свой пост, посвященный времени в Турине:

Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за «Ювентус», всегда буду любить Турин до своих последних дней. Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, я чувствую, что и я часть вашей. Италия, «Юве», Турин, тифози «бьянконери», вы всегда будете в моем сердце.

Раньше шутки об исполнении пенальти применяли к играм сборной Португалии, но Бруну Фернандеш может лишиться источника голов:

When Manchester United get a penalty this season 😅pic.twitter.com/TFcUQG5UwC — B/R Football (@brfootball) August 27, 2021

Вспомним, как Роналду играл за МЮ раньше. Голешники на загляденье:

Cristiano Ronaldo was magical at Manchester United ✨ (A THREAD)



(🎥: @ManUtd)pic.twitter.com/HdsmyCIMmh — B/R Football (@brfootball) August 28, 2021

Как Погба будет ассистировать Роналду в этом сезоне:

Pogba assisting Ronaldo this season like:#Cristiano | #Ronaldo pic.twitter.com/QKhiNfmf2O — S p e c O f G o l d ⚠️ (@jeff_slimesick) August 27, 2021

Роналду был в шаге от «Манчестер Сити», но затем включился «Юнайтед»:

#Ronaldo



Ronaldo on his way to Man City



Man United:👇 pic.twitter.com/m3Ea9CEUen — Phusu (@PhusuDtoxx7) August 27, 2021

Фанаты МЮ и МС прямо сейчас:

Manchester United and Manchester City right now😂#Ronaldo pic.twitter.com/wpbgjF9AvG — Football Video (@FootballVideoid) August 27, 2021

Сульшер и Бруну подвозят Роналду на медицинское обследование перед трансфером:

Ole and Bruno picking Ronaldo up for his medical.. pic.twitter.com/TCayfBsc2q — Desire MUFC (@DesireMUFC) August 28, 2021