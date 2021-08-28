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Мир реагирует на трансфер Роналду в МЮ. Шутки, миллионы лайков и участие в сделке сэра Алекса Фергюсона

сегодня, 12:53
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Много юмора, инсайды и реакция Фердинанда – скрытого героя сделки.

Пост с официальным подтверждением сделки МЮ с Роналду в Инстаграме собрал около 12 млн лайков, хотя выстрелил в Твиттере. Далеко до почти 26 млн «сердечек», когда Месси выбрал ПСЖ, но отклик общемировой:

Рио Фердинанд всю ночь перед сделкой был на связи с Роналду. Не общались столько за все предыдущие годы после расхождения их путей в МЮ. Агент Рио отработал идеально:

И этот пост с намеком, что обгонят «Манчестер Сити» — уже часть истории МЮ:

Петер Шмейхель открыл бутылку шампанского и использовал известный рефрен из песни: «Он вернулся домой».

Если самого Роналду обрабатывали Бруну Фернандеш и Фердинанд, то американских владельцев доставал сэр Алекс. Фергюсон настаивал, что нельзя отдавать Криштиану врагам из «Манчестер Сити» — это гарантия чемпионства Гвардиолы и недовольства фанатов.

«Сэр Алекс Фергюсон по пути в дом Роналду»:

Известно, что шотландец настоял на официальном запросе на трансфер к «Ювентусу», а затем позвонил Мендешу, с которым далеко не всегда дружил, и Роналду. Ветеран футбола не дал Гвардиоле заполучить Криштиану, а Хосеп резюмировал сделку:

Игроки такого типа сами решают, где будут играть. У них решающая роль во время переговоров.

Теперь фанаты МЮ смогут купить новую футболку с Роналду вместо сожженных раритетных:

Вот что случится, когда Роналду повстречает Кавани с «семеркой» на спине (спойлер – говорят, уругваец отдаст знаковый номер Криштиану):

Фанат на заднем плане задал тон репортажу о трансфере Роналду:

Поклонник футбола из Франции намекает, что в случае с Роналду речь о решении сердцем, а в случае с Месси – ставка строго на деньги:

Хотя не увидим в ЛЧ матчи Месси против Роналду в группе, ведь Криштиану не перешел в МС, но теперь у МЮ больше шансов отомстить «Вильярреалу» за поражение в финале Лиги Европы:

Фанаты «Челси» напоминают, что пока у Роналду против их команды 15 матчей, 6 поражений, 4 мировых и всего один забитый мяч. Добро пожаловать в АПЛ, Криштиану!

А ирландский фанат МЮ – боец Конор МакГрегор, рад слышать, что Роналду вернулся в клуб, который сделал его мировой знаменитостью:

Даже знаем, кто попробует остановить Роналду от смещений на левый фланг в глубине:

Бывшая семерка МЮ Андрей Канчельскис уверен, что возвращение Роналду – хороший ход для клуба:

Для МЮ — это хороший трансфер. Роналду там начинал свой славный путь. Хорошая сделка. Что касается завершения карьеры в МЮ, то здесь ещё ничего не понятно, может, в Китае или где-то у арабов. Пару сезонов, думаю, проведёт в «Манчестер Юнайтед». А потом посмотрим, время покажет.

У МЮ взрывная смесь в атаке, где и без Криштиану есть множество звезд и талантов:

Напарники по «Ювентусу» прощаются с Роналду, а Криштиану опубликовал свой пост, посвященный времени в Турине:

Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за «Ювентус», всегда буду любить Турин до своих последних дней.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, я чувствую, что и я часть вашей. Италия, «Юве», Турин, тифози «бьянконери», вы всегда будете в моем сердце.

Раньше шутки об исполнении пенальти применяли к играм сборной Португалии, но Бруну Фернандеш может лишиться источника голов:

Вспомним, как Роналду играл за МЮ раньше. Голешники на загляденье:

Как Погба будет ассистировать Роналду в этом сезоне:

Роналду был в шаге от «Манчестер Сити», но затем включился «Юнайтед»:

Фанаты МЮ и МС прямо сейчас:

Сульшер и Бруну подвозят Роналду на медицинское обследование перед трансфером:

Посмотрим, что получится на футбольном поле. Но для АПЛ возвращение Роналду – знаковое событие. Это совсем другой футболист, чем тот, который финтил на фланге у сэра Алекса. Но теперь ситуация интереснее, «Ювентус» ищет замену для форварда, а вписать Роналду в схемы Сульшера сейчас сложнее. Зато без вариантов – Криштиану вернулся в родной клуб, не стал предателем в глазах миллионов фанатов МЮ по всему миру.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:23, ред.
Как бы кто не относился к Рону, он в любом случае остаётся великим игроком современности !!!
И то что МЮ несмотря на все траты на зарплату станет в любом случае только в плюсе ➕➕➕ об этом можно даже не спорить. Реклама и телевидение сделают своё дело с лихвой. Манчестер станет ещё более популярен во всём мире, а просмотр их игр с Роном поднимется в разы, а это очень большой куш 💰💰💰 в копилку клуба ! А поиграть ещё он сможет года два так точно, учитывая его работоспособность и стремление добиваться своих целей делают его ещё конкурентно способным на поле ! Я думаю в целом выигрывают все и АПЛ и весь футбольный мир ✌. Новый вызов в жизни, новые эмоции !!! Ждём первых игр Рона в МЮ и конечно же Удачи !!!
Всем Добра
shlomo
shlomo
сегодня в 13:09
Спасибо за такую подборку...ну что, не сказать, что я прям фанат Роналду, но был расстроен слухами о переходе в МС.... и мне кажется, что это было бы некрасиво, кто бы что ни говорил..... а так - прекрасная история вырисовывается, особенно если дьяволам поможет вернуться на вершину..... так сказать, ЭПИЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУТ МОЖНО И КАРЬЕРУ ЗАВЕРШАТЬ!!!!!!!.... и чем то напоминает возвращение Андрея Шевченко в Динамо, когда после Великой карьеры в Милане и испорченными 3 годами в Челси он вернулся в свой родной клуб и на мажорной ноте закончил свою славную карьеру))......а что касается МЮ, то это почти идеальный выбор.... у них собрался отличный состав, но не хватает забивного бомбардира, Роналду не только единственный но и в целом отличный вариант, хоть он не предпочитает играть чистого центр форварда, на этой позиции он идеален и часто на ней играет...... Криш забьет, если не много, то прилично..... отличная покупка..... теперь МЮ поборется в АПЛ и Европе.......Удачи тебе Рон!
Elliada
Elliada
сегодня в 13:09
Какой выбор сердцем? Его агент всем клубам предлагал Роналду. Никто, кроме МЮ, не согласился. И зарплата у него в МЮ то же не от большой любви, где 50% скоращение?
Роналду добился своего - зарплату сохранил, клуб поменял. Только не понятна логика МЮ, зачем им 37 летний футболист с огромной зарплатой? Он не будет много бегать, отрабатывать в обороне. Пенальти Бруну хорошо исполнял. Зачем?
sihafazatron
sihafazatron ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 13:02
по-моему сам рон ничего не показывал, да и мс официального запроса не делал, это все СМИ выдумали, может даже с подачи Мендеша)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:01, ред.
многие быстро "переобулись" вчера) фаны мю, которые сжигали его футболки и желали ему всего наихудшего, а один пожелал ему заболеть раком, потом уже приветствовали его как любимчика))
и фаны мс, которые орали, что нужен такой как рон, лучший замыкатель, поможет взять долгожданную лч итд итп, стали говорить, что он совсем не нужен и будет баластом))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 12:57
Роналду совершил классный финт! Показал, что пойдёт в Сити, а сам рванул в Юнайтед!
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