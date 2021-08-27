Самый неожиданный трансфер лета. МЮ вернул легенду, чьи футболки нетерпеливые фанаты жгли всю неделю

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вчера, 23:23

Роналду захотелось внимания, в котором купался Месси после перехода в ПСЖ .

Криштиану в полете сменил «Сити» на «Юнайтед»

Неожиданность и даже некоторая сенсационность заключается в том, что все последние дни обсуждался переход Криштиану Роналду в «Сити». Мы тут даже на него шкуру предателя примерили, и зря. Даже сегодня, когда португалец прощался с партнерами по «Ювентусу», не было сомнений, что он отправляется именно в «Сити».

И все вроде бы сходилось: Гвардиоле кровь из носу нужен нападающий после расставания с Агуэро и отказа Кейна. Разочаровавшийся в «Ювентусе» Криштиану выбирает проект с натуральными амбициями и прицелом на победу в Лиге чемпионов. Деньги для «Горожан», опять же, не проблема. Были сомнения со стороны Гвардиолы и дискомфорт Роналду из-за перехода на синюю сторону Манчестера, но казалось, что это не помешает трансферу.

Кажется, Криштиану был где-то в небе над Европой, когда Фабрицио Романо написал о выходе «Манчестер Сити» из переговоров и предложении «Манчестер Юнайтед», а через какой-то час манкунианцы объявили о возвращении легенды №7 официально. За пару дней такую сделку устроить невозможно, получается, Вудворд и Мендеш всех нас искусно водили за нос? Аплодисменты умельцам.

Денежная сторона сделки

В «Ювентусе» не хотели признавать этого вслух, но 60 миллионов в год на содержание Роналду (зарплата + налоги) были тяжкой ношей для итальянского клуба. А с возвращением на тренерский мостик Аллегри, который заставляет всех и каждого работать на команду, наличие такой примы в составе автоматически создавало конфликтные ситуации. В Италии даже высказывались мнения о том, что по ходу сезона Криштиану может оказаться на скамейке, если вернувшийся на условиях расширенных полномочий Аллегри увидит в нем угрозу своим идеям. Это стало бы совершенной катастрофой для «Юве».

А так «Старая Синьора» снимает с себя весомый контракт португальца и получает 15 миллионов евро от «Манчестер Юнайтед». Еще 8 предусмотрены в качестве бонусов. И это за футболиста, которому по ходу сезона-2021/22 исполнится 37 лет. Помимо прочего, Криштиану стал самым дорогим игроком в истории в возрасте 35+. Обычно в таком возрасте меняют клубную прописку в статусе свободных агентов. Контракт КриРо с МЮ рассчитан на два года, годовая зарплата — 25 миллионов фунтов (29 миллионов евро), то есть почти столько же, как и в «Ювентусе», где португалец зарабатывал 31 миллион евро в год.

Переход Месси в ПСЖ мог повлиять на решение Роналду

Безусловно, были и более важные причины: пассивность «Ювентуса» на трансферном рынке и отношения с Аллегри. Роналду порывался покинуть Турин еще в мае, потом успокоился, но, не увидев вокруг себя конкурентоспособную по меркам Лиги чемпионов команду, нажал на кнопку «Escape». Роналду снова поставил свой клуб перед фактом: ушел, когда захотел и куда захотел. При похожих обстоятельствах он оставлял «Манчестер Юнайтед» (ради «Реала» и мировой короны), потом «Реал» (ради любви болельщиков), а теперь и «Ювентус».

Возможно, отчасти спровоцировал Роналду на побег из «Ювентуса» его вечный соперник и конкурент Лионель Месси, который собрал миллионы «сердечек», сделав резкий поворот в своей карьере. Аргентинец не сходил с первых полос, покинув «Барселону» и подписав контракт с ПСЖ , португалец хочет отчасти перехватить позитивную повестку, причем вряд ли это было бы возможно, окажись он в «Сити».

А тут — вернулся на «Олд Траффорд» 12 лет спустя, не нарушил давно данное слово. Может показаться, что «Манчестер Сити» во всей этой истории нужен был ради пиара, чтобы показать, как Роналду из двух опций выбирает «правильную», поступает благородно. Впрочем, в данном случае история, которую скормили массам, во многом совпадает с искренним порывом футболиста, особенно если в сделке деятельное участие принимал сэр Алекс Фергюсон, футбольный папа не избалованного отеческой любовью парня.

Роналду в АПЛ — это прекрасно

За Серией A закрепился титул «лиги пенсионеров», пусть многие старички дадут фору молодым. Роналду и Лукаку, когда играли в Италии, не юлили, отмечая, что против защитников в Серии A играть сложнее, чем против их коллег в АПЛ . В Англии футбол более интенсивный, но у атакующих игроков всегда больше шансов выудить момент в быстро меняющейся обстановке, особенно когда речь идет о таком атлете и магните голов, как Роналду.

Португалец уверен, что Премьер-Лига ему по зубам, кроме того, это более роскошная сцена, чем Серия A. В свете английских софитов Роналду гарантировано огромное внимание, если с футболом у него будет все в порядке. В Италии Криштиану многим «приелся», его стали воспринимать как данность, а местами — даже скептически и критически, что парню с таким самолюбием совершенно не нравится.