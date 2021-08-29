«Лион» нашел деньги на Азмуна, а Влашича отправляют в Лондон. РПЛ теряет видных легионеров

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сегодня, 20:15

Кварацхелия и Норманн – на низком старте.

«Зенит» подставляет Семака перед Лигой чемпионов

У клуба доходы в размере 236 млн евро, как указывает авторитетная аудиторская контора «Deloitte». Там немного схитрили с отчетностью, чтобы оказаться пятнадцатым самым богатым футбольным клубом Европы, но суть — денег куры не клюют. И вот не могут вовремя расстаться с ключевым форвардом Азмуном, которого хотели «Байер» и «Рома». А получит, похоже, «Лион». Французы схватили большой куш за Корне от «Бернли» — Максвел смешно попутал сторону, где герб нового клуба во время фотосъемок:

Maxwell Cornet showing his love for Burnley straight away… pic.twitter.com/5Ba3ghAb3J — ODDSbible (@ODDSbible) August 29, 2021

Тем временем наставник «ткачей» Бош вел персональные переговоры с Азмуном. Иранец привычно сомневается, его сложно назвать самостоятельным. Бердыев часто за руку водил Сердара из Казани в Ростов-на-Дону и обратно. Процент от сделки с «Лионом» причитается «Рубину», который ждёт переход с нетерпением. «Зенит» тихо пытается усложнить трансфер. До конца трансферного окна во Франции несколько дней, а петербуржцы выставляют условие, которое сложно выполнить.

Готовы отдать Азмуна за 15 млн евро за год до истечения контракта — поэтому цена такая скромная, только если найдут замену. Но на дворе 29 августа. Семаку не привезли чемпиона Европы Белотти, или любого другого крутого форварда, что может повторить результаты Сердара. Непорядок, но привычный. Многие запросы Сергея Богдановича некому выслушать вовремя. В клубе, что выше по доходам, чем «Лестер», «Наполи» или «Аякс», нет спортивного директора. Вот и Азмун не ушел год назад за 30 млн евро, а Дриусси за 20. Дзюба не получил нового крутого напарника.

«Рубин» накупил легионеров, с кем-то пора расстаться

Сегодня Слуцкий сделал доброе дело. Взял собачку из приюта, а назвал питомца в честь Хвичи – Квара. Грузинский вингер может остаться в команде, но ему уже подыскали потенциальную замену, как и Макарову. «Рубин» исключил легионера из Грузии из заявки на РПЛ , пока хавбек восстанавливается от травмы. Вчера после перехода датского вингера Андерса Драйера на контракте у «Рубина» стало 11 легионеров. Пресс-служба пошутила на тему лимита:

Крутятся, как могут, просчитывают варианты – возможна полная отмена лимита в ближайшие дни. Слуцкий полагается на Яровинского, а «Рубин» — пример клуба с работающим спортивным директором. Пусть лучше на контракте будет больше добротных легионеров, чем Леонид Викторович потеряет важных исполнителей, а потом будет локти кусать, как Семаку придется в Лиге чемпионов.

Одновременно поток легионеров в Казань говорит о наличии задачи заработать. Ждут долю от сделки по Азмуну, получили деньги за Старфельда. «Селтик» отдал 5 млн евро за защитника, который приехал в Казань за полтора миллиона. Останавливаться не нужно. Если не сработает стратегия Слуцкого и Яровинского – явно набирают молодых людей, чтобы прокачивать, то «Рубин» не выживет. Вечно доить частных спонсоров бессмысленно, а крутая игра строится на отдаче. Если Деспотович сильнее Игнатьева, то выбор в основу надо делать по справедливости, а не по паспорту.

Влашича и Норманна стоило отпустить в АПЛ намного раньше

При лимите не было смысла отпускать лучших игроков в топ-5, чтобы там росли. ЦСКА прижал серьезный финансовый кризис, когда отдали Головина в «Монако». Хотя это дружественный трансфер российскому владельцу «монегасков». Аналогичный ответ прилетел от «Эвертона», где Усманов знает многие ходы и выходы – отсюда легкий переход Влашича в московский клуб.

Не потеряли Николу, а вовремя расстаться не сумели. Хорват толком не играет, и только любитель славян Мойес может выручить Бабаева и Гинера в конце лета. Говорят, что «Вест Хэм» щедро заплатит. Если так – надо срочно отправлять Влашича в Лондон. Вот только время потеряно, а на поиски правильного новичка для ЦСКА не осталось времени. А потом будем ругать Березуцкого за неудачи?

Норманн тоже давно заслужил тест в топ-5. Возможно, окажется в «Норвиче». Кварацхелии тоже логично уехать, ведь Слуцкий знает, как строить игру без Хвичи. И трансферный баланс лидеров РПЛ за пять лет показательный. «Зенит» — минус 156 млн евро, «Спартак» — минус 46 млн евро, «Краснодар» — минус 63 млн, «Динамо» — минус 65 млн, «Локомотив» — минус 55 млн. А ЦСКА нужен трансфер Влашича, чтобы выйти в плюс, где «Ростов» и «Рубин».

РПЛ остро не хватает объема продаж для успешной жизни

Трансферы имеют обыкновение не срабатывать. Возьмите топ прошлого лета. Оцениваем аренды: Кьеза и МакКенни заиграли, а у Тонали и Юндера не пошло. Берем свободных агентов – Виллиан, Педро и Кальехон выступили ниже возможностей, а Кавани или Тиаго Силва добились успеха на новом месте. А когда смотрим трансферы за огромные деньги, то далеко не всегда видим успех.

Хаверц, Диаш или Чилуэлл заиграли. Пьянич, Артур и Вернер — нет. И Партей не принес «Арсеналу» баланс, как Канте в свое время «Челси». Нужно много трансферов в топ-5 из РПЛ – и россиян, и легионеров, чтобы клубы зарабатывали, а не жили на налоги людей. Нужна репутация, что держится на прорывах, как у Ивановича или Видича. Но с Азмуном, Влашичем и Норманном один подход – запоздалые расставания.

И «Спартак» себя не показал. С Кралом неудача. Ларссон не уехал в «Барселону». Жиго – неизбежная потеря, которую пытаются компенсировать Кофрие, словно издеваются. Когда дело касается не расходов, а заработков, то почти все российские клубы смотрятся неуверенно. Как Кащей – над златом чахнут, мешая развиваться футболистам. Также тормозят развитие самих клубов.

Тот же «Зенит» на базе своевременной и дорогой продажи Паредеса в ПСЖ создал чемпионский состав. Если бы Азмуна отпустили за 30-35 млн евро – давно нашли классного форварда. А так Сердар уедет, а забивать «Ювентусу» и «Челси» предложат Ерохину. Логика рынка нарушена, и фанаты не обрадуются. Сейчас действуют экстренно, рискуя ошибиться — до конца трансферного периода в РПЛ чуть больше недели.

Все похожие проблемы от неумения ставить на заработки. Не думают о деньгах, работая в сфере, где успешные переходы – залог успеха.