Эксперты со всего мира пророчат Роналду неудачу в МЮ. Оспариваем их аргументы

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сегодня, 10:27

Все забыли про две «маленькие» детали.

Португалец – великий футболист

Не просто хороший, как Шоу, не просто великолепный, как Погба, а великий. В «Ювентусе» были серьезные проблемы с уровнем отдельных игроков, которые слабо поддерживали Криштиану. И без него лучше не стало. Но в МЮ с поставленной игрой у Сульшера порядок. Бывают веселые моменты в защите, но там появился Варан – многократный победитель ЛЧ . Роналду выдаст мощный сезон, если не вмешаются травмы. Иначе попросту не умеет. Были плохие отрезки в «Реале» и «Ювентусе», но что для португальца – черная серия, то для других – лучший отрезок в жизни. А ниже уровня голевой машины форвард не опускался более десяти лет.

МЮ не отступил от своей стратегии

Добавят одного чемпиона и вся схема Сульшера развалится? Тогда проблема в модели игры, а не в Роналду. Классный аргумент про наработки, которые новичок якобы разрушит, но давайте посчитаем титулы, которые добыли с нынешней гениальной стратегией. Пока старик Роналду в сложной для форвардов Италии выиграл 5 трофеев (пять!), Сульшер за почти три года у руля МЮ не взял даже Кубок лиги. Да и существует ли эта самая «стратегия» у Вудворда, дом которого фанаты порывались сжечь? Эда внутри не было, людей нельзя запугивать, но сами протесты против его работы ожидаемые. МЮ даже не команда для легкой победы в финале Лиги Европы. После Моуриньо ту же высоту Сульшер против Эмери не взял. Да и трансферной стратегии как таковой не существует, если присмотреться.

Утопили рынок трансферов в деньгах

Погба пришел за сто миллионов, чтобы стать вечной целью критиков из числа фанатов МЮ . Все понимают, какого уровня хавбек – соберет 4 ассиста в одном матче, если захочет. Но он же не потянет выход в финал Лиги чемпионов с МЮ , ведь по пути упустит соперника. Может, Кавани – форвард мечты? С учетом хронических травм в любой момент может вылететь надолго. Разве Бруну взяли не с очередной попытки, а поначалу отказались от него? Марсьяль стал вторым Анри для АПЛ , как его представляли? Линделеф из «Бенфики» круче, чем Диаш в «Сити»? Магуайр стал чемпионским ответом ван Дейку? МЮ часто переплачивал за игроков, но поскольку это неприлично богатый клуб – позволили себе 36-летнего ветерана с зарплатой в 480 тысяч фунтов в неделю. Ах, да, о стратегии. Де Хеа не отпустили в «Реал», привязали жирным контрактом, который расслабил испанца. А гениальный трансфер Алексиса Санчеса, видимо, тоже был частью той самой Стратегии с большой буквы, о которой говорят эксперты и которую сейчас разрушит Роналду.

Зеркальная система Оле не для титула

Можно сколько угодно шикарно проводить центральные матчи, но таковых в АПЛ немного, учитывая 20 участников. Чтобы стать чемпионом, надо выносить середняков и аутсайдеров. МЮ в 2013-м стал чемпионом, набрав 89 пунктов. С той поры подобные показатели не повторяли, хотя чемпионами становились команды с 99 и 100 пунктами, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Надо быть безупречными со всеми, а не только умно прессинговать, повторяя схемы соперников. Послушность МЮ наоборот говорит, что игроки могут пожертвовать эго ради адаптации Роналду, в отличие от своенравного «Ювентуса». Играть от соперника логично, когда твоя команда слабее. Против «Манчестер Сити» правильно прессинговать, озадачивать Гвардиолу тактически и выигрывать. Но против лондонцев и «Ливерпуля», если задача МЮ – чемпионство, надо действовать иначе. И для формирования разницы нужен такой человек, как Роналду.

Вредность CR7 для тактики переоценили

Даже в «Сити» Роналду мог заиграть, хотя Гвардиола, похоже, и убил эту сделку после разговора с Криштиану. И понятно, почему выдают однотипные заключения, что не заиграет в МЮ . Во-первых, всегда можно потом прийти и сказать: «Я же говорил». Во-вторых, фанаты Роналду и МЮ начнут спорить, а конфликта и добиваются. Впрочем, глупо спорить, что появление легенды накладывает на Сульшера бремя. Но Оле-Гуннар как раз специалист по тасканию чужих тяжестей. Вот только лепить из Роналду обузу не стоит, он был командой в команде в «Реале». Всегда немножко отдельно. Когда коллектив чемпионский, то форвард не мешал Анчелотти и Зидану строить собственные подходы, дополнял голами. В «Ювентусе», где завязка на Криштиану произошла параллельно с тренерскими и кадровыми ошибками, увидели другую картину не по вине форварда. Роналду невероятно работает внутри штрафной площади, на втором этаже и, хотя потерял резкость, на классе многих раскидает. В сборной Португалии, где не всегда были удобные напарники именно в атаке, Криштиану смотрелся чужеродным телом лишь на коротких отрезках. Роналду лучше 99.9% игроков мира адаптируется к соперникам, а уж в собственной команде всегда в одной роли – большой босс.

Криштиану не умеет жить без титулов

Первая «мелкая» деталь – игрок великий, вторая – пришел в клуб с коллекцией фееричных неудач. По вине всей команды «Манчестер Юнайтед» снова может ничего не выиграть. Но винить Роналду смешно, ведь не было ощущения, что у Сульшера есть готовая команда чемпионов без Варана и Роналду. А теперь достаточно интересные, чтобы допускать титул «красных дьяволов». Откуда это неуемное желание напророчить Роналду неудачу в Манчестере? Рио Фердинанд, Эвра и другие звезды последнего великого состава сэра Алекса радуются, ведь смотрят много матчей МЮ и понимают – батьки на поле не было, новый Кантона просится. Махновщина захаживала, но Кавани, Марсьяль, Рэшфорд или Бруну близко не провели столько великолепных центральных матчей в клубах и сборных, как Роналду.

Лишь с появлением Роналду тренер Сульшер получает варианты на случай сложного матча против середняка, когда один гол может все изменить, а пенальти не назначают. МЮ окультурился тактически, очевидно, но пока это не команда для полуфинала ЛЧ или лидерства в АПЛ перед последним туром. Но нюансы со схемами на таком уровне надо решать мгновенно, если тебе посчастливилось обзавестись Роналду. Неудачи тренера Пирло смазали впечатления, но вообще-то 36-летний форвард выиграл гонку снайперов в Серии А. Криштиану это 1 созданный гол за матч в среднем, до сих пор феноменальный показатель.