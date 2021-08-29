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Эксперты со всего мира пророчат Роналду неудачу в МЮ. Оспариваем их аргументы

сегодня, 10:27
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Все забыли про две «маленькие» детали.

Португалец – великий футболист

Не просто хороший, как Шоу, не просто великолепный, как Погба, а великий. В «Ювентусе» были серьезные проблемы с уровнем отдельных игроков, которые слабо поддерживали Криштиану. И без него лучше не стало. Но в МЮ с поставленной игрой у Сульшера порядок. Бывают веселые моменты в защите, но там появился Варан – многократный победитель ЛЧ. Роналду выдаст мощный сезон, если не вмешаются травмы. Иначе попросту не умеет. Были плохие отрезки в «Реале» и «Ювентусе», но что для португальца – черная серия, то для других – лучший отрезок в жизни. А ниже уровня голевой машины форвард не опускался более десяти лет.

МЮ не отступил от своей стратегии

Добавят одного чемпиона и вся схема Сульшера развалится? Тогда проблема в модели игры, а не в Роналду. Классный аргумент про наработки, которые новичок якобы разрушит, но давайте посчитаем титулы, которые добыли с нынешней гениальной стратегией. Пока старик Роналду в сложной для форвардов Италии выиграл 5 трофеев (пять!), Сульшер за почти три года у руля МЮ не взял даже Кубок лиги. Да и существует ли эта самая «стратегия» у Вудворда, дом которого фанаты порывались сжечь? Эда внутри не было, людей нельзя запугивать, но сами протесты против его работы ожидаемые. МЮ даже не команда для легкой победы в финале Лиги Европы. После Моуриньо ту же высоту Сульшер против Эмери не взял. Да и трансферной стратегии как таковой не существует, если присмотреться.

Утопили рынок трансферов в деньгах

Погба пришел за сто миллионов, чтобы стать вечной целью критиков из числа фанатов МЮ. Все понимают, какого уровня хавбек – соберет 4 ассиста в одном матче, если захочет. Но он же не потянет выход в финал Лиги чемпионов с МЮ, ведь по пути упустит соперника. Может, Кавани – форвард мечты? С учетом хронических травм в любой момент может вылететь надолго. Разве Бруну взяли не с очередной попытки, а поначалу отказались от него? Марсьяль стал вторым Анри для АПЛ, как его представляли? Линделеф из «Бенфики» круче, чем Диаш в «Сити»? Магуайр стал чемпионским ответом ван Дейку? МЮ часто переплачивал за игроков, но поскольку это неприлично богатый клуб – позволили себе 36-летнего ветерана с зарплатой в 480 тысяч фунтов в неделю. Ах, да, о стратегии. Де Хеа не отпустили в «Реал», привязали жирным контрактом, который расслабил испанца. А гениальный трансфер Алексиса Санчеса, видимо, тоже был частью той самой Стратегии с большой буквы, о которой говорят эксперты и которую сейчас разрушит Роналду.

Зеркальная система Оле не для титула

Можно сколько угодно шикарно проводить центральные матчи, но таковых в АПЛ немного, учитывая 20 участников. Чтобы стать чемпионом, надо выносить середняков и аутсайдеров. МЮ в 2013-м стал чемпионом, набрав 89 пунктов. С той поры подобные показатели не повторяли, хотя чемпионами становились команды с 99 и 100 пунктами, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Надо быть безупречными со всеми, а не только умно прессинговать, повторяя схемы соперников. Послушность МЮ наоборот говорит, что игроки могут пожертвовать эго ради адаптации Роналду, в отличие от своенравного «Ювентуса». Играть от соперника логично, когда твоя команда слабее. Против «Манчестер Сити» правильно прессинговать, озадачивать Гвардиолу тактически и выигрывать. Но против лондонцев и «Ливерпуля», если задача МЮ – чемпионство, надо действовать иначе. И для формирования разницы нужен такой человек, как Роналду.

Вредность CR7 для тактики переоценили

Даже в «Сити» Роналду мог заиграть, хотя Гвардиола, похоже, и убил эту сделку после разговора с Криштиану. И понятно, почему выдают однотипные заключения, что не заиграет в МЮ. Во-первых, всегда можно потом прийти и сказать: «Я же говорил». Во-вторых, фанаты Роналду и МЮ начнут спорить, а конфликта и добиваются. Впрочем, глупо спорить, что появление легенды накладывает на Сульшера бремя. Но Оле-Гуннар как раз специалист по тасканию чужих тяжестей. Вот только лепить из Роналду обузу не стоит, он был командой в команде в «Реале». Всегда немножко отдельно. Когда коллектив чемпионский, то форвард не мешал Анчелотти и Зидану строить собственные подходы, дополнял голами. В «Ювентусе», где завязка на Криштиану произошла параллельно с тренерскими и кадровыми ошибками, увидели другую картину не по вине форварда. Роналду невероятно работает внутри штрафной площади, на втором этаже и, хотя потерял резкость, на классе многих раскидает. В сборной Португалии, где не всегда были удобные напарники именно в атаке, Криштиану смотрелся чужеродным телом лишь на коротких отрезках. Роналду лучше 99.9% игроков мира адаптируется к соперникам, а уж в собственной команде всегда в одной роли – большой босс.

Криштиану не умеет жить без титулов

Первая «мелкая» деталь – игрок великий, вторая – пришел в клуб с коллекцией фееричных неудач. По вине всей команды «Манчестер Юнайтед» снова может ничего не выиграть. Но винить Роналду смешно, ведь не было ощущения, что у Сульшера есть готовая команда чемпионов без Варана и Роналду. А теперь достаточно интересные, чтобы допускать титул «красных дьяволов». Откуда это неуемное желание напророчить Роналду неудачу в Манчестере? Рио Фердинанд, Эвра и другие звезды последнего великого состава сэра Алекса радуются, ведь смотрят много матчей МЮ и понимают – батьки на поле не было, новый Кантона просится. Махновщина захаживала, но Кавани, Марсьяль, Рэшфорд или Бруну близко не провели столько великолепных центральных матчей в клубах и сборных, как Роналду.

Лишь с появлением Роналду тренер Сульшер получает варианты на случай сложного матча против середняка, когда один гол может все изменить, а пенальти не назначают. МЮ окультурился тактически, очевидно, но пока это не команда для полуфинала ЛЧ или лидерства в АПЛ перед последним туром. Но нюансы со схемами на таком уровне надо решать мгновенно, если тебе посчастливилось обзавестись Роналду. Неудачи тренера Пирло смазали впечатления, но вообще-то 36-летний форвард выиграл гонку снайперов в Серии А. Криштиану это 1 созданный гол за матч в среднем, до сих пор феноменальный показатель.

В МЮ не было такой машины со времен молодого Роналду, и то – тогда форвард забивал реже, чем сейчас. Криштиану закрывает навесы головой, круто бьет издали низом по углам, реализует пенальти (извини, Бруну), открывается именно в штрафной площади. В 36 лет это чистый центральный нападающий, которого бывший форвард Сульшер должен интегрировать в игру МЮ без проблем вместо Кавани. Отходы португальца на фланг будут отсылкой к модной игре без ярко выраженного форварда, но у чужих ворот «дьяволам» нужен аналог Левандовски. Роналду прямо сейчас – новичок нужной породы.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 11:11, ред.
Знаете, у МЮ отличная команда прямо сейчас, не сказал бы отличная командная игра, но в этом трансферном окне они укрепили защиту, еще бы нового вратаря и готово. Оле-Гунар Сульшер должен рассматривать свои схемы, тот же Джесси Лингард в Вест Хэме стал лучше играть и много забивал, и МЮ сразу же понял, что может потерять хорошего огрока. Я бы не сравнил трансфер Алексиса Санчеса с трансфером Роналду. Алексис иногда набирает вес, и он не Роналду. Лично для меня в этом году у них есть шанс что-то выиграть, и хорошо подмечено, Роналду любит трофеи, без них не может. Главный вопрос, сможет ли Сульшер найти схему, и не один, потому что с Бруну Фернандешом нужен другой подход, с Кавани другой. Еще хочу отметить, что они, Бруну Фернандеш и Роналду, играют вместе за сборную, и хорошо знают друг друга.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 11:10
Роналду до сих пор остаётся голевой машиной
Результативность высокая , даже в 36 лет, потрясающее голевое чутье и умение играть на 2 этаже
Elliada
Elliada
сегодня в 11:03
Почему только эксперты? я тоже пророчу ему неудачу.

Что-то не слышал слова поддержки со стороны игроков МЮ. Никто не высказался за трансфер. Месси поддержали игроки ПСЖ
shlomo
shlomo
сегодня в 10:50
Спасибо за статью....ну что, шутки-шутками, а мнение действительно двоякое.... то что Рон велик и в свои 36 спорить бесполезно, это так ....а вот с другой стороны... менеджеры красной части Манчестера, возможно, просто поддались инстинктам (взяли то, что очень сильно блестело и осталось без владельца....)... иными словами, поддались воздействию ажиотажа.... то есть с имиджевой и коммерческой точек зрения выигрывает МЮ ( продажа маек, возможные новые спонсоры и обязательные новые болельщики....).... а вот с футбольной стороны всё не так очевидно.... помимо перегруженности атакующей линии манкунианцев (на 3-4-е позиции в атаке после перехода Роналду будут претендовать 11 человек), встаёт вопрос долгосрочного планирования, учитывая что средний возраст МЮ до сделки по Роналду 26 лет.... Криша подписали за четыре дня до закрытия трансферного окна и ни о каком встраивании его в командную игру через тренировочный процесс говорить не приходится.... Сульшеру придётся искать новый тактический облик и реализовывать его через игры ( а это грозит сложностями и потерянными очками....)....ладно будем посмотреть....конечно, круто осознавать, что мы получили ещё один гиперсюжет на несколько сезонов вперёд, а футбол в очередной раз нас удивил.....
shlomo
shlomo
сегодня в 10:39
И вернуть всех остальных....:))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:32
Рон в любом клубе заиграет!
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