Хорошее плохое решение. Федун вернулся из отпуска, у «Спартака» будет новый тренер

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Руй Витория, кажется, всё.

Федун вернулся из отпуска и обнаружил «Спартак» на 10-й строчке РПЛ , наверняка доложили о настроениях болельщиков, которые поносили владельца клуба и его семью во время последних домашних матчей. Леонид Арнольдович вынужден реагировать, и его реакция вполне предсказуема: Руй Витория не справился, и он должен уйти, взяв на себя груз ответственности за неудачи. Инсайдеры сообщают, что португалец отправится в отставку, если «Спартак» найдет ему замену во время паузы на матчи сборных, но раз такая информация просочилась в СМИ , прощание с Виторией кажется неизбежным.

Португалец был обречен на провал

Стоит ли удивляться судьбе, которая постигла Руя Виторию в «Спартаке»? Наверное, нет, если еще до официального назначения португальского специалиста Зарема Салихова демонстративно покинула совет директоров клуба и дала уничижительную характеристику новому тренеру:

Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера Руя Виторию, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии? После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.

Может быть, Руй действительно не подходил «Спартаку», а может быть, его «прибило» теплой встречей и последующими событиями. Зарема не остановилась на достигнутом, в ходе непрерывных телеграм-атак она выжила из клуба спортивного директора Попова и медиадиректора Фетисова, на Виторию не нападала в открытую, скорее высказывалась небрежно, как и после поражения от «Сочи».

Следующего тренера должна одобрить Зарема

Очевидно, спутница Леонида Федуна и бывший член совета директоров «Спартака» не в восторге от Руя Витории. Очевидно, вопреки обещаниям, Зарема Салихова продолжила принимать активное участие в жизни клуба. Очевидно, что после закрытия телеграм-канала, в котором в урожайный день выходило по три десятка постов, столь деятельная особа не перестала влиять на «Спартак».

Скорее ее влияние стало даже более весомым, ведь во время отпуска Леонид Федун максимально обосабливается от внешнего мира и уделяет все свое внимание семье. На фоне безропотного вылета «Спартака» из Лиги чемпионов, а также домашних поражений в РПЛ от «Нижнего Новгорода» и «Сочи», у Заремы достаточно причин, чтобы начать судьбоносный для «Спартака» диалог с Леонидом Арнольдовичем со слов: «А я же говорила!»

Сейчас невозможно разобраться, была Салихова права относительно Руя Витории или выпестовала свою правоту не самыми честными методами. Не хочется верить, что эту правоту приближала команда, хотя некоторые футболисты внезапно разучились играть в футбол с приходом Руя Витории. Так или иначе, нравится вам это или нет, но ситуация такова, что поддержку и шанс на успешность в «Спартаке» сейчас может получить только тренер, которого выбрала или одобрила Зарема.

Расставание с Виторией обойдется «всего лишь» в 1.5 млн евро

Согласно условиям контракта между Виторией и «Спартаком», у тренера предусмотрен «период стажировки» (по разным данным от 3 до 6 месяцев), во время которого клуб имеет возможность расстаться с португальцем, выплатив ему в качестве компенсации полтора миллиона евро. Это «копейки» по сравнению с размером неустоек, выплаченных «Спартаком» бывшим футболистам, тренерам и директорам.

Такой пункт в договоре многое говорит о серьезности отношений и доверии. Клуб не сделал трансферов под Руя Виторию, на втором месяце работы со скандалом ушел приглашавший его спортивный директор, в таких условиях от португальца сложно было ожидать рвения в работе. Думаю, он давно понимал, к чему все идет. «Спартаку» удобно расстаться с Виторией сейчас, по сути, их по-прежнему ничего не связывает, кроме бумажки, которую можно разорвать. Общие трансферы — мимо, совместного преодоления трудностей тоже не будет, ведь Федун выйдет из отпуска и отправит в отпуск Руя.

Приоритет — сильный иностранец

Искать тренера в конце августа — задачка не из легких. Большинство специалистов, которые меняли работу этим летом, уже сделали свой выбор, а свободные мастера лучше отдохнут, чем нырнут с головой в омут спартаковского безумия. Витория — тренер с европейским именем, они видят, как с ним обошлись. Есть и другой момент: трансферное окно закрывается, на усиление состава рассчитывать не приходится, нужно будет работать с теми, кто есть.

Тедеско знает эту команду вдоль и поперек, в прошлом сезоне выиграл «серебро», а ключевое преимущество Доменико заключается в том, что Зарема Салихова его уважает, а сам он умеет давать результат и справляться с потоками хаоса в клубе. Однако немец слишком хорошо знает, что его ждет в «Спартаке», да и проблема с семьей никуда не делась. Действительно, будет весело, если три месяца спустя Тедеско вернется.

Не нашли работу Паулу Фонсека и Руди Гарсия, которых сватали в «Спартак» весной, но эти специалисты рассчитывают на предложения из топ-чемпионатов, вряд ли их соблазнишь Москвой, репутаций «Спартака» и гарантированным отсутствием трансферов до зимы. Впрочем, если перебрать всех доступных кандидатов, кто-то да согласится, хотя бы из-за денег. Методы Руя Витории совсем не работают, так что, наверное, при новом тренере станет лучше. На некоторое время.