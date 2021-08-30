Регламент отбора ЧМ-2022: Азия

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в Азии проходит с 6 Июня 2019 и определит участников ЧМ от АФК. Сборная Катара также будет принимать участие в турнире, но для неё он будет играть роль отбора на Кубок Азии 2023.
В финальный турнир выйдут 4 команды, ещё одна команда будет участвовать в межконтинентальных стыковых матчах, и сборная Катара уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.
Формат:
- Первый раунд: 12 худших сборных (согласно рейтингу ФИФА) разбиваются на пары согласно жребию и играют друг с другом два матча на своём поле и на поле соперника. 6 победителей проходят во второй раунд.
- Второй раунд: 6 победителей первого раунда и оставшиеся 34 азиатские сборные согласно жребию разбиваются на 8 групп, в рамках которых проводится традиционный двухкруговой турнир. Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2023 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).
- Третий раунд: 12 команд будут разбиты на две группы по 6 команд, где каждая команда с каждой сыграют по две игры — «дома» и «в гостях». Две лучшие команды из каждой группы напрямую проходят в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие третьи места проходят в четвёртый раунд.
- Четвёртый раунд: две команды сыграют друг с другом одну игру, победитель выходит на межконтинентальный стыковой матч.
В случае равенства очков между двумя или несколькими командами в группе применялись следующие критерии:
- Разница забитых и пропущенных мячей
- Общее количество забитых мячей
- Количество очков в очных встречах
- Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- Общее количество забитых мячей в очных встречах
В случае сохранения равенства между командами после применения всех этих критериев, они сыграли бы между собой дополнительный матч на нейтральном поле.
02.09, 03:10 Япония - Оман
02.09, 04:00 Южная Корея - Ирак
02.09, 09:00 Иран - Сирия
02.09, 09:45 ОАЭ - Ливан
02.09, 11:00 Австралия - Китай
02.09, 11:00 Саудовская Аравия - Вьетнам
Очень жаль что команды из Центральной Азии бывшего Союза не попали в третий раунд, хотя были очень близки к этому. Но в любом случаи удачи им в следующем цикле обязательно добиться права играть на Чемпионате Мира 2026 года. Удачи
02.09, 03:10 Япония - Оман
02.09, 04:00 Южная Корея - Ирак
02.09, 09:00 Иран - Сирия
02.09, 09:45 ОАЭ - Ливан
02.09, 11:00 Австралия - Китай
02.09, 11:00 Саудовская Аравия - Вьетнам
Очень жаль что команды из Центральной Азии бывшего Союза не попали в третий раунд, хотя были очень близки к этому. Но в любом случаи удачи им в следующем цикле обязательно добиться права играть на Чемпионате Мира 2026 года. Удачи
Сборные Сирии, Австралии, Ирана, Саудовской Аравии, Японии, ОАЭ и Республики Корея стали победителями своих групп и вышли в следующий отборочный раунд.
Кроме того, по итогам второго раунда в следующую стадию отборочного цикла ЧМ-2022 вышли пять лучших команд, занявших вторые места. Это Оман, Ирак, Вьетнам, Китай и Ливан.
Результаты жеребьевки третьего раунда:
Группа А: Иран, Республика Корея, ОАЭ, Ирак, Сирия, Ливан
Группа В: Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Китай, Оман, Вьетнам
Сборные Сирии, Австралии, Ирана, Саудовской Аравии, Японии, ОАЭ и Республики Корея стали победителями своих групп и вышли в следующий отборочный раунд.
Кроме того, по итогам второго раунда в следующую стадию отборочного цикла ЧМ-2022 вышли пять лучших команд, занявших вторые места. Это Оман, Ирак, Вьетнам, Китай и Ливан.
Результаты жеребьевки третьего раунда:
Группа А: Иран, Республика Корея, ОАЭ, Ирак, Сирия, Ливан
Группа В: Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Китай, Оман, Вьетнам