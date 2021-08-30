Регламент отбора ЧМ-2022: Азия

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вчера, 22:01

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в Азии проходит с 6 Июня 2019 и определит участников ЧМ от АФК. Сборная Катара также будет принимать участие в турнире, но для неё он будет играть роль отбора на Кубок Азии 2023.

В финальный турнир выйдут 4 команды, ещё одна команда будет участвовать в межконтинентальных стыковых матчах, и сборная Катара уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.

Формат:

Первый раунд : 12 худших сборных (согласно рейтингу ФИФА ) разбиваются на пары согласно жребию и играют друг с другом два матча на своём поле и на поле соперника. 6 победителей проходят во второй раунд.

: 12 худших сборных (согласно рейтингу ) разбиваются на пары согласно жребию и играют друг с другом два матча на своём поле и на поле соперника. 6 победителей проходят во второй раунд. Второй раунд : 6 победителей первого раунда и оставшиеся 34 азиатские сборные согласно жребию разбиваются на 8 групп, в рамках которых проводится традиционный двухкруговой турнир. Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2023 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).

: 6 победителей первого раунда и оставшиеся 34 азиатские сборные согласно жребию разбиваются на 8 групп, в рамках которых проводится традиционный двухкруговой турнир. Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2023 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира). Третий раунд : 12 команд будут разбиты на две группы по 6 команд, где каждая команда с каждой сыграют по две игры — «дома» и «в гостях». Две лучшие команды из каждой группы напрямую проходят в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие третьи места проходят в четвёртый раунд.

: 12 команд будут разбиты на две группы по 6 команд, где каждая команда с каждой сыграют по две игры — «дома» и «в гостях». Две лучшие команды из каждой группы напрямую проходят в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие третьи места проходят в четвёртый раунд. Четвёртый раунд: две команды сыграют друг с другом одну игру, победитель выходит на межконтинентальный стыковой матч.

В случае равенства очков между двумя или несколькими командами в группе применялись следующие критерии:

Разница забитых и пропущенных мячей

Общее количество забитых мячей

Количество очков в очных встречах

Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах

Общее количество забитых мячей в очных встречах

В случае сохранения равенства между командами после применения всех этих критериев, они сыграли бы между собой дополнительный матч на нейтральном поле.