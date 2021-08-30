Регламент отбора ЧМ-2022: Африка

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вчера, 22:40

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в Африке, состоящий из трёх этапов проходит со 2 сентября 2019 года по ноябрь 2021 года и определяет участников финальной части ЧМ -2022 в Катаре от КАФ.

Первый раунд:

28 худшие команды по рейтингу ФИФА (занимающие места 27—54 среди участников) на июль 2019 года разбились на пары и провели по матчу на поле каждого из соперников. Победители выйдут во второй раунд. Жеребьёвка первого раунда прошла в Каире 29 июля. Первую корзину для жеребьёвки составили команды на 27—40 местах рейтинга, вторую — на 41—54 местах. Первые матчи прошли на полях более слабых команд.

Второй раунд:

Во втором раунде выступают 40 сборных (26 сборных с более высоким рейтингом + 14 победителей из первого раунда), разделённых на 10 групп по 4 команды. Матчи второго раунда пройдут по круговой системе в шесть туров. Изначально матчи должны были пройти с 31 мая 2021 года по 12 октября 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 ФИФА перенесла матчи на сентябрь—ноябрь 2021 года и на март 2022 года. В третий раунд пройдут только победители групп.

Третий раунд:

Победители групп в последнем раунде будут разделены на пары и сыграют по системе плей-офф «дома» и «в гостях». Матчи состоятся в июне 2022 года. Пять победителей выходят в финальную часть.

Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблицу будут определены:

1. Разница забитых и пропущенных мячей;

2. Количество забитых мячей в матчах;

3. Результат очных встреч (число очков между собой, разница забитых и пропущенных мячей между собой, количество забытых мячей между собой).