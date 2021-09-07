Беларусь – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Беларусь – Бельгия, который состоится 08 сентября 2021 года

Беларусь

Команда Беларуси не может похвастаться хорошими результатами, ведь занимает в своей группе только четвертое место, имея в активе три очка. Коллектив находится не в лучшей форме, и рассчитывать на дальнейшую борьбу за выход на ЧМ 2022, который пройдет в Катаре они не могут. В матче с лидером группы Бельгией команде придется играть весь матч в защите и постараться не пропустить большое количество голов.

5 сентября сборная Беларуси проиграла Уэльсу (2:3), а второго числа команда уступила на выезде Чехии (0:1).

Бельгия

Команда Бельгии является безоговорочным лидером в группе и практически гарантировала себе прямую путевку на ЧМ 2022. Коллектив имеет высококлассных футболистов на всех позициях и является одной из лучших сборных в мире. В случае победы в предстоящем матче команда наберет уже 17 очков и станет почти недосягаема для оппонентов.

5 сентября Бельгия уверенно обыграла на своем поле Чехию (3:0), а второго числа команда обыграла на выезде Эстонию (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Беларусь – 20.41

Ничья – 8.81

Победит Бельгия – 1.133

Статистика

Беларусь проиграла последние четыре матча (включая товарищеский поединок)

Бельгия одержала восемь побед в последних десяти встречах во всех турнирах

В первом круге квалификации Бельгия одержала победу в матче с Беларусью со счетом (8:0)

Пять из шести последних матчей Бельгии на выезде исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Бельгии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.26. Команды слишком различаются в классе и для гостей этот матч не должен составить проблем. Предполагаем, что бельгийцы одержат уверенную и крупную победу.