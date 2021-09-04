ФИФА начала войну против УЕФА. Венгер предложил чемпионаты мира каждые два года

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вчера, 15:37

Случайно раскрыли, кто ещё стоял за Суперлигой.

Опасения подтвердились – Инфантино пошел в атаку

В атаку за большей властью и новыми миллиардами. Инертная позиция ФИФА в деле Суперлиги выводит на заключение. Похоже, Инфантино все знал. Логично, ведь хитрый юрист дружит со всеми плохими парнями из мира футбола. А ФИФА нужны деньги, много денег. Если упрекнут в алчности – напомнят, сколько миллионов раздают на развитие футбола по всему миру.

Венгер так и сделал, когда снова поделился идеей о чемпионатах мира раз в два года. Разумеется, деньги раздают, но кто их зарабатывает? Если Инфантино выйдет играть – никто смотреть не станет. Роналду переставил бутылку с газировкой, и весь мир обсуждал больше недели. Понятно, что когда интерес к футболу растет, то постоянно нужен свежий контент.

Индия, Китай и США активно погружаются в тему футбола. Венгер как глава отдела по глобальному развитию футбола предлагает изменить систему отбора на ЧМ . Но сделать так, чтобы турнир проводили раз в два года. Теоретически возможно – Кубок Америки сыграли четыре раза за последние семь лет, а логистические возможности ФИФА куда круче, легко организуют такой фокус.

Другое дело, что тогда логично поменять систему отбора и гонять Евро тоже раз в два года. И нельзя увеличить количество участников мундиаля, а именно это Инфантино мог обещать с глазу на глаз главам конфедераций футбола, когда его выбирали новым президентом ФИФА . ЧМ раз в два года, еще и с 48 участниками – кристально чистый бред. С другой стороны, нельзя смотреть на предложение однобоко.

У Венгера припасены козыри не для фанатов, а для тех, кто принимает решения. Проще говоря, сейчас Инфантино ищет союзников среди клубных боссов в Европе.

Футболистам и тренерам предлагают отпуск на месяц

Бывший тренер «Арсенала» постоянно воевал с институтом сборных. Ненавидел такую практику всей душой, поскольку забирали здоровых, а возвращали уставших или больных, еще и компенсацию платить не желали. Теперь работает на ФИФА и предлагает разыгрывать кубок мира раз в два года. Где логика? Все просто – на самом деле Венгер хочет сократить отборы и количество отлучений футболистов в сборные.

Мощная идея, поскольку Клопп и компания постоянно жалуются на паузы для сборных. А недавнее решение АПЛ не отпускать футболистов в национальные команды из стран, которые в красной пандемийной зоне по решению правительства Великобритании, лишь усугубило конфликт. ФИФА будет угрожать ответной реакцией. Но Инфантино тоже нужна поддержка сильных мира футбола, а это не главы федераций или ассоциаций.

Тебас, напуганный Суперлигой, уже назвал идею с ЧМ раз в два года плохой. Чеферин возмутился, что Венгер устроил пиар-акцию тому, о чем Инфантино не сообщал официально – говоря о решении начать ЧМ раз в два года с 2028-го. Старина Арсен заявил, что если каждый сезон будет завершаться крупным турниром – или Евро, или ЧМ , то сразу после можно устроить отпуск на 20-25 дней. Откуда возьмут время для передышки?

Хотят изменить систему отбора на ЧМ . Будут компактно играть матчи, сократив количество которых отлучений. Клубы будут рады – потеряют игроков лишь дважды в год.

В минусе маленькие сборные, но деньги для ФИФА важнее

Для ФИФА миллиарды всегда были на первом месте. Предыдущее руководство с Блаттером во главе доигралось до создания коррупционной организации, членов которой активно судят сейчас по всему миру. Чиновники идут на сделки со следствием, чтобы не умереть в тюрьмах, ведь часто речь о пожилых мошенниках.

Если самого Беккенбауэра подозревали в подкупе, чтобы Германия провела у себя ЧМ -2006, то истории о выборах других хозяев не удивляют ни на йоту. Вот в ход и пошли новые идеи. Конечно, частые паузы на матчи сборных, что для фанатов клубного футбола давно стали мемом, связаны с рисками для спортсменов и мешают гладкому календарю клубного, прежде всего, европейского футбола.

Достаточно отправить Месси туда-обратно за океан – теряется свежесть. Если придумают систему, что сократит количество отборочных матчей и высвободит дни для отдыха игроков, то это хорошо. Тем более, УЕФА через пару лет радостно займет слоты новыми матчами ЛЧ в революционном формате. Когда вместо рядового матча Роналду против Андорры увидим игру португальца против «Ювентуса» в еврокубках, то вряд ли зритель останется недоволен.

Деньги важнее, и все последние реформаторские идеи строго о деньгах. Не исключено, что для маленьких сборных будет квалификация в основной укороченный отбор ЧМ .

Венгер настаивает, что новый формат ЧМ не ради рейтингов

Турнир, который проводится раз в четыре года, невероятно популярный. Но готовы поставить все свое имущество на то, что не найдутся любители посмотреть ЧМ раз в два года? Тут ведь Венгер зашел с козырей. В нашем опросе, понравилась ли вам игра сборной России против Хорватии, 24% респондентов выбрали вариант «не смотрел матч». Поверьте, в Испании или Бельгии, если они играют против слабых сборных отбор с понятной развязкой, люди тоже выбирают другие развлечения.

Интерес к отборочным матчам намного ниже, чем к играм финальной части Евро или ЧМ . Очевидно, что Инфантино с помощью дедушки Арсена заигрывает с топ-клубами. Специально наняли 71-летнего старика озвучивать все безумные идеи, чтобы на случай чего спихнуть всю вину на него. Заявят, что это концепция, а не официальная позиция ФИФА . А на деле Джанни хочет свою Суперлигу – клубный чемпионат мира в новом формате.

Инфантино будет заигрывать с Аньелли и Пересом. Начнет дружить против Тебаса и руководства Серии А. А если идея с клубным ЧМ под эгидой ФИФА не выгорит, то всегда можно удвоить количество мундиалей. Джанни нужно, чтобы шейхи из ПСЖ бросили Чеферина. Катарцы благодарны, что чиновники закрывают глаза на тысячи трупов рабочих при подготовке к ЧМ . Венгер говорит то, что огорчит часть фанатов, но одновременно предлагает плей-офф вместо матчей отбора.