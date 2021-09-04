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ФИФА начала войну против УЕФА. Венгер предложил чемпионаты мира каждые два года

вчера, 15:37
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Случайно раскрыли, кто ещё стоял за Суперлигой.

Опасения подтвердились – Инфантино пошел в атаку

В атаку за большей властью и новыми миллиардами. Инертная позиция ФИФА в деле Суперлиги выводит на заключение. Похоже, Инфантино все знал. Логично, ведь хитрый юрист дружит со всеми плохими парнями из мира футбола. А ФИФА нужны деньги, много денег. Если упрекнут в алчности – напомнят, сколько миллионов раздают на развитие футбола по всему миру.

Венгер так и сделал, когда снова поделился идеей о чемпионатах мира раз в два года. Разумеется, деньги раздают, но кто их зарабатывает? Если Инфантино выйдет играть – никто смотреть не станет. Роналду переставил бутылку с газировкой, и весь мир обсуждал больше недели. Понятно, что когда интерес к футболу растет, то постоянно нужен свежий контент.

Индия, Китай и США активно погружаются в тему футбола. Венгер как глава отдела по глобальному развитию футбола предлагает изменить систему отбора на ЧМ. Но сделать так, чтобы турнир проводили раз в два года. Теоретически возможно – Кубок Америки сыграли четыре раза за последние семь лет, а логистические возможности ФИФА куда круче, легко организуют такой фокус.

Другое дело, что тогда логично поменять систему отбора и гонять Евро тоже раз в два года. И нельзя увеличить количество участников мундиаля, а именно это Инфантино мог обещать с глазу на глаз главам конфедераций футбола, когда его выбирали новым президентом ФИФА. ЧМ раз в два года, еще и с 48 участниками – кристально чистый бред. С другой стороны, нельзя смотреть на предложение однобоко.

У Венгера припасены козыри не для фанатов, а для тех, кто принимает решения. Проще говоря, сейчас Инфантино ищет союзников среди клубных боссов в Европе.

Футболистам и тренерам предлагают отпуск на месяц

Бывший тренер «Арсенала» постоянно воевал с институтом сборных. Ненавидел такую практику всей душой, поскольку забирали здоровых, а возвращали уставших или больных, еще и компенсацию платить не желали. Теперь работает на ФИФА и предлагает разыгрывать кубок мира раз в два года. Где логика? Все просто – на самом деле Венгер хочет сократить отборы и количество отлучений футболистов в сборные.

Мощная идея, поскольку Клопп и компания постоянно жалуются на паузы для сборных. А недавнее решение АПЛ не отпускать футболистов в национальные команды из стран, которые в красной пандемийной зоне по решению правительства Великобритании, лишь усугубило конфликт. ФИФА будет угрожать ответной реакцией. Но Инфантино тоже нужна поддержка сильных мира футбола, а это не главы федераций или ассоциаций.

Тебас, напуганный Суперлигой, уже назвал идею с ЧМ раз в два года плохой. Чеферин возмутился, что Венгер устроил пиар-акцию тому, о чем Инфантино не сообщал официально – говоря о решении начать ЧМ раз в два года с 2028-го. Старина Арсен заявил, что если каждый сезон будет завершаться крупным турниром – или Евро, или ЧМ, то сразу после можно устроить отпуск на 20-25 дней. Откуда возьмут время для передышки?

Хотят изменить систему отбора на ЧМ. Будут компактно играть матчи, сократив количество которых отлучений. Клубы будут рады – потеряют игроков лишь дважды в год.

В минусе маленькие сборные, но деньги для ФИФА важнее

Для ФИФА миллиарды всегда были на первом месте. Предыдущее руководство с Блаттером во главе доигралось до создания коррупционной организации, членов которой активно судят сейчас по всему миру. Чиновники идут на сделки со следствием, чтобы не умереть в тюрьмах, ведь часто речь о пожилых мошенниках.

Если самого Беккенбауэра подозревали в подкупе, чтобы Германия провела у себя ЧМ-2006, то истории о выборах других хозяев не удивляют ни на йоту. Вот в ход и пошли новые идеи. Конечно, частые паузы на матчи сборных, что для фанатов клубного футбола давно стали мемом, связаны с рисками для спортсменов и мешают гладкому календарю клубного, прежде всего, европейского футбола.

Достаточно отправить Месси туда-обратно за океан – теряется свежесть. Если придумают систему, что сократит количество отборочных матчей и высвободит дни для отдыха игроков, то это хорошо. Тем более, УЕФА через пару лет радостно займет слоты новыми матчами ЛЧ в революционном формате. Когда вместо рядового матча Роналду против Андорры увидим игру португальца против «Ювентуса» в еврокубках, то вряд ли зритель останется недоволен.

Деньги важнее, и все последние реформаторские идеи строго о деньгах. Не исключено, что для маленьких сборных будет квалификация в основной укороченный отбор ЧМ.

Венгер настаивает, что новый формат ЧМ не ради рейтингов

Турнир, который проводится раз в четыре года, невероятно популярный. Но готовы поставить все свое имущество на то, что не найдутся любители посмотреть ЧМ раз в два года? Тут ведь Венгер зашел с козырей. В нашем опросе, понравилась ли вам игра сборной России против Хорватии, 24% респондентов выбрали вариант «не смотрел матч». Поверьте, в Испании или Бельгии, если они играют против слабых сборных отбор с понятной развязкой, люди тоже выбирают другие развлечения.

Интерес к отборочным матчам намного ниже, чем к играм финальной части Евро или ЧМ. Очевидно, что Инфантино с помощью дедушки Арсена заигрывает с топ-клубами. Специально наняли 71-летнего старика озвучивать все безумные идеи, чтобы на случай чего спихнуть всю вину на него. Заявят, что это концепция, а не официальная позиция ФИФА. А на деле Джанни хочет свою Суперлигу – клубный чемпионат мира в новом формате.

Инфантино будет заигрывать с Аньелли и Пересом. Начнет дружить против Тебаса и руководства Серии А. А если идея с клубным ЧМ под эгидой ФИФА не выгорит, то всегда можно удвоить количество мундиалей. Джанни нужно, чтобы шейхи из ПСЖ бросили Чеферина. Катарцы благодарны, что чиновники закрывают глаза на тысячи трупов рабочих при подготовке к ЧМ. Венгер говорит то, что огорчит часть фанатов, но одновременно предлагает плей-офф вместо матчей отбора.

Никто не заставит ФИФА передумать, если будут уверены, что крупные страны хотят у себя дома чемпионаты мира, а клубы подкупят сокращением количества отборочных игр.

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29 августаВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии11
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:36
Так к тому и стремятся, чтобы состязания слонов с моськами убрать.
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
Кончится тем, что ЧМ будут проводить ежегодно в свободное от клубных соревнований время. Отбирать будут по рейтингу ФИФА, т.е. с первого места до места равного количеству участников ЧМ. Если будет 42 участника, то с 1 по 42 рейтинги. Возможно, что предоставят возможность УЕФА и другим объединениям посылать команды по своим рейтингам, но в пределах квот, выделенных ФИФА, исходя из её рейтингов. Например, если по рейтингу ФИФА европейских участников 20, то УЕФА сможет направить первые 20 сборных по своему рейтингу. ЧЕ в таком случае по аналогии с хоккеем придётся заменить на Еврокубок, чтобы, как и в хоккее, было где обкатывать составы сборных на ЧМ и заодно зарабатывать рейтинги, а вместе с ним и право на участие в ЧМ.
steel900
steel900
вчера в 20:26
Деньги, деньги, деньги... ((
112910415
112910415
вчера в 19:38
Деньги, больше денег, ещё больше...
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:31
футбол катиться в пропасть
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 18:00
Жаль, что Венгер решил замарать свое имя подобными инициативами. Вся сакральность ЧМ умрет, как умерла сакральность Копа Америка- 4 раза за семь лет, лишь бы Лео Месси получил свой трофей со сборной.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:49
Будут компактно играть матчи, сократив количество которых отлучений. -
Слово "которых" непонятно в контексте.
Байкал-38
Байкал-38 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 17:16
Но хоккею проще, там нет ЧЕ. Есть конечно евротур, но всё происходит только ради самих соревновании, нет былого накала.
Футбол всегда стоял особняком, но его хотят превратить в ширпотреб...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:11
Раз в четыре года!!!!! Это уже давно и пусть так и будет
3ton
3ton
вчера в 16:41, ред.
Футбол все скучнее становится
ЛЧ убили .
Евро расширением убили .
У меня из друзей как и я все меньше смотрит футбол , начинаем с ПО .
На битву слона и моськи не интересно смотреть .
liverpool-today
liverpool-today ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:23
Будет такой же интерес, как и к чемпионату мира по хоккею
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:21
Что-то безумное грядёт. Лишь бы не перестарались с экспериментами. Но на всякий случай я против суперлиги)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:20
После пандемии все сошли с ума понемножку, особенно Инфантино в своих решениях. Что они хотят от футболистов, ну что? Мало "пашут" игровое поле? Им движет лишь жажда денег, он что боиться, что его не возьмут на Марс? Накапливает деньги на черный день? Эх, вы — главари бездушные, не мало вам что имеете, хотите травмировать игроков навсегда, хотите погубить карьеру каждого, лишь бы...? Позор.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:11, ред.
Финансовые потоки в свои "карманы"- главный повод для того, чтобы вопреки здравому смыслу, проводить чемпионаты мира каждые два года...
Инициаторов этой идеи ничего не волнует, кроме одного... Прибыль, и чем больше, тем лучше... "Прикрываясь" мало убедительными аргументами, жадные до безумия, ненасытные чиновники, любыми путями пытаются обогащаться, несмотря ни на что, несмотря ни на кого...
Футбол, для этих чиновников, только средство наживы, и ничего более, поэтому, манипулируя сознанием людей, рождаются безумные идеи, которые пытаются воплотить в жизнь.
Чемпионат мира - раз в два года, побольше футбольных турниров, побольше команд в футбольных турнирах, и чем больше этого побольше, тем "солиднее" финансовые потоки...

Футбол, любимая игра миллионов болельщиков по всему миру, превращается в бизнес для чиновников, которые "потеряли стыд и совесть", и для которых футбол, только средство наживы, всё остальное, болельщики, игроки, тренеры - вторично...Только нажива, чем больше, тем лучше...
Печально, но факт, и главное, впереди никакого просвета...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04
Очень глупо. А давайте каждый год проводить ЧМ, ЧЕ, кубок Америки и т.д. и главное лопату побольше взять, что бы загребать побольше!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:01
10 очков надо? Поздно дежурные...
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