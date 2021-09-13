«Барселона» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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13 сентября 2021, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» – «Бавария», который состоится 14 сентября 2021 года

«Барселона»

Команда Рональда Кумана находится не в лучшем эмоциональном и физическом состоянии, в связи с уходом двух лидеров клуба и большими долгами. Тем не менее, коллектив набрал семь очков в трех поединках Примеры и продолжает бороться за самые высокие места во внутреннем первенстве. Матч с «Баварий» станет настоящим испытанием для каталонцев, где они планируют набирать очки, несмотря на то, что не являются фаворитами у букмекеров.

29 августа «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» (2:1), а 21 числа команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1). Оба матча прошли в рамках Примеры

«Бавария»

Клуб из Мюнхена плохо играл контрольные матчи в межсезонье, однако при старте официальных матчей зрители увидели настоящий немецкий коллектив, который играет до последней минуты и не останавливается на достигнутом успехе посреди матча. Сейчас «Бавария» идет на втором месте в Бундеслиге, набрав 10 очков в четырех матчах. В поединке с «Барселоной» мюнхенские игроки будут оказывать серьезное давление с первых минут и искать ошибки соперника.

11 сентября «Бавария» выиграла у «РБ Лейпциг» (4:1), а 28 августа коллектив разгромил «Герту» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 3.54

Ничья – 4.1

Победит «Бавария» – 1.99

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» закончились исходом «обе забьют»

«Бавария» забивает на выезде более, чем в 25 матчах подряд во всех турнирах

Каталонский клуб выиграл пять последних матчей на своем поле (включая товарищеские поединки)

«Бавария» оказалась сильнее «Барселоны» в четырех из пяти последних матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Немецкий гранд сейчас выглядит более уверенно и вероятнее всего, сможет забрать три очка в Испании, однако матч будет напряженный и с большим количеством голевых моментов.