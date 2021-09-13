«Барселона» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» – «Бавария», который состоится 14 сентября 2021 года
«Барселона»
Команда Рональда Кумана находится не в лучшем эмоциональном и физическом состоянии, в связи с уходом двух лидеров клуба и большими долгами. Тем не менее, коллектив набрал семь очков в трех поединках Примеры и продолжает бороться за самые высокие места во внутреннем первенстве. Матч с «Баварий» станет настоящим испытанием для каталонцев, где они планируют набирать очки, несмотря на то, что не являются фаворитами у букмекеров.
29 августа «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» (2:1), а 21 числа команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1). Оба матча прошли в рамках Примеры
«Бавария»
Клуб из Мюнхена плохо играл контрольные матчи в межсезонье, однако при старте официальных матчей зрители увидели настоящий немецкий коллектив, который играет до последней минуты и не останавливается на достигнутом успехе посреди матча. Сейчас «Бавария» идет на втором месте в Бундеслиге, набрав 10 очков в четырех матчах. В поединке с «Барселоной» мюнхенские игроки будут оказывать серьезное давление с первых минут и искать ошибки соперника.
11 сентября «Бавария» выиграла у «РБ Лейпциг» (4:1), а 28 августа коллектив разгромил «Герту» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 3.54
- Ничья – 4.1
- Победит «Бавария» – 1.99
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» закончились исходом «обе забьют»
- «Бавария» забивает на выезде более, чем в 25 матчах подряд во всех турнирах
- Каталонский клуб выиграл пять последних матчей на своем поле (включая товарищеские поединки)
- «Бавария» оказалась сильнее «Барселоны» в четырех из пяти последних матчей подряд
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Немецкий гранд сейчас выглядит более уверенно и вероятнее всего, сможет забрать три очка в Испании, однако матч будет напряженный и с большим количеством голевых моментов.