«Динамо» Киев – «Бенфика»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика», который состоится 14 сентября 2021 года
«Динамо» Киев
Киевский коллектив под руководством Мирчи Луческу лидирует в чемпионате Украины и с уверенностью в собственных силах подходит к предстоящему матчу Лиги Чемпионов. Команда практически не имеет проблем с травмированными игроками и расценивает эту игру как одну из важнейших во всем групповом этапе. Матч с «Бенфикой» коллектив начнет осторожно, но попытается проводить опасные позиционные атаки.
11 сентября «Динамо» обыграло в чемпионате «Металлист 1925», а 28 августа команда разгромила на своем поле «Колос» (7:0).
«Бенфика»
Португальский клуб в очередной раз хорошо усилился на трансферном рынке и смог пробиться через сетку плей-офф в групповой этап. Команда находится в хорошей физической форме, и многие эксперты отдают большое предпочтение в предстоящем матче именно португальцам. В чемпионате клуб идет на первом месте, имея в активе 15 очков в пяти матчах, при этом пропустив всего два мяча.
11 сентября «Бенфика» разгромила на выезде «Санта-Клару» (5:0), а 29 августа обыграла на своем поле «Тонделу» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 3.36
- Ничья – 2.26
- Победит «Бенфика» – 2.36
Статистика
- «Динамо» Киев выиграло три последних поединка с разницей мячей (13:0)
- «Бенфика» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- «Бенфика» выиграла три последних встречи с «Динамо» Киев
- Четыре последних матча между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Португальский коллектив выглядит стабильнее киевлян и всех болельщиков ждет сложный и интересный поединок, исход которого решит один мяч.