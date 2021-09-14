«Динамо» Киев – «Бенфика»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1631601820

вчера, 09:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика», который состоится 14 сентября 2021 года

«Динамо» Киев

Киевский коллектив под руководством Мирчи Луческу лидирует в чемпионате Украины и с уверенностью в собственных силах подходит к предстоящему матчу Лиги Чемпионов. Команда практически не имеет проблем с травмированными игроками и расценивает эту игру как одну из важнейших во всем групповом этапе. Матч с «Бенфикой» коллектив начнет осторожно, но попытается проводить опасные позиционные атаки.

11 сентября «Динамо» обыграло в чемпионате «Металлист 1925», а 28 августа команда разгромила на своем поле «Колос» (7:0).

«Бенфика»

Португальский клуб в очередной раз хорошо усилился на трансферном рынке и смог пробиться через сетку плей-офф в групповой этап. Команда находится в хорошей физической форме, и многие эксперты отдают большое предпочтение в предстоящем матче именно португальцам. В чемпионате клуб идет на первом месте, имея в активе 15 очков в пяти матчах, при этом пропустив всего два мяча.

11 сентября «Бенфика» разгромила на выезде «Санта-Клару» (5:0), а 29 августа обыграла на своем поле «Тонделу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 3.36

Ничья – 2.26

Победит «Бенфика» – 2.36

Статистика

«Динамо» Киев выиграло три последних поединка с разницей мячей (13:0)

«Бенфика» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Бенфика» выиграла три последних встречи с «Динамо» Киев

Четыре последних матча между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Португальский коллектив выглядит стабильнее киевлян и всех болельщиков ждет сложный и интересный поединок, исход которого решит один мяч.