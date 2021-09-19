«Штутгарт» – «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Байер», который состоится 19 сентября 2021 года

«Штутгарт»

Коллектив неудачно стартовал в Бундеслиге и теперь игрокам необходимо вновь искать уверенность в своих силах. Клуб смог набрать только четыре очка в четырех стартовых турах, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящем матче с «Байером» коллектив постарается сыграть более компактно и не дать свободные зоны сопернику, в которых он чувствует себя лучше всего.

12 сентября «Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а второго числа команда обыграла в товарищеском матче «Нюрнберг» (3:0).

«Байер»

«Байер» только несколько дней назад сыграл тяжелый матч Лиги Европы и к предстоящему поединку подойдет с определенной долей усталости. Клуб из Леверкузена ставит перед собой самые высокие цели, а для этого необходимо набирать очки в таких сложных матчах. В предстоящей встрече именно «Байер» будет контролировать ход игры, и стараться пробиться к воротам соперника через позиционные атаки.

16 сентября «Байер» выиграл в Лиге Европы у «Ференцвароша» (2:1), а 11 сентября уступил в интересной игре «Боруссии» Д (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 3.32

Ничья – 3.79

Победит «Байер» – 2.19

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти матчей «Байера» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл четыре последних матча из пяти со «Штутгартом»

Шесть из восьми последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. «Штутгарт» не показывает лучшую игру и имеет серьезные проблемы с реализацией. В такой ситуации, гости должны набирать три очка, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места в Бундеслиге.