«Штутгарт» – «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Байер», который состоится 19 сентября 2021 года
«Штутгарт»
Коллектив неудачно стартовал в Бундеслиге и теперь игрокам необходимо вновь искать уверенность в своих силах. Клуб смог набрать только четыре очка в четырех стартовых турах, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящем матче с «Байером» коллектив постарается сыграть более компактно и не дать свободные зоны сопернику, в которых он чувствует себя лучше всего.
12 сентября «Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а второго числа команда обыграла в товарищеском матче «Нюрнберг» (3:0).
«Байер»
«Байер» только несколько дней назад сыграл тяжелый матч Лиги Европы и к предстоящему поединку подойдет с определенной долей усталости. Клуб из Леверкузена ставит перед собой самые высокие цели, а для этого необходимо набирать очки в таких сложных матчах. В предстоящей встрече именно «Байер» будет контролировать ход игры, и стараться пробиться к воротам соперника через позиционные атаки.
16 сентября «Байер» выиграл в Лиге Европы у «Ференцвароша» (2:1), а 11 сентября уступил в интересной игре «Боруссии» Д (3:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 3.32
- Ничья – 3.79
- Победит «Байер» – 2.19
Статистика
- Семь из восьми последних матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти матчей «Байера» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл четыре последних матча из пяти со «Штутгартом»
- Шесть из восьми последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. «Штутгарт» не показывает лучшую игру и имеет серьезные проблемы с реализацией. В такой ситуации, гости должны набирать три очка, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места в Бундеслиге.