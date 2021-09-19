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«Штутгарт» – «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Байер», который состоится 19 сентября 2021 года

«Штутгарт»

Коллектив неудачно стартовал в Бундеслиге и теперь игрокам необходимо вновь искать уверенность в своих силах. Клуб смог набрать только четыре очка в четырех стартовых турах, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящем матче с «Байером» коллектив постарается сыграть более компактно и не дать свободные зоны сопернику, в которых он чувствует себя лучше всего.

12 сентября «Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а второго числа команда обыграла в товарищеском матче «Нюрнберг» (3:0).

«Байер»

«Байер» только несколько дней назад сыграл тяжелый матч Лиги Европы и к предстоящему поединку подойдет с определенной долей усталости. Клуб из Леверкузена ставит перед собой самые высокие цели, а для этого необходимо набирать очки в таких сложных матчах. В предстоящей встрече именно «Байер» будет контролировать ход игры, и стараться пробиться к воротам соперника через позиционные атаки.

16 сентября «Байер» выиграл в Лиге Европы у «Ференцвароша» (2:1), а 11 сентября уступил в интересной игре «Боруссии» Д (3:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» – 3.32
  • Ничья – 3.79
  • Победит «Байер» – 2.19

Статистика

  • Семь из восьми последних матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти матчей «Байера» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл четыре последних матча из пяти со «Штутгартом»
  • Шесть из восьми последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. «Штутгарт» не показывает лучшую игру и имеет серьезные проблемы с реализацией. В такой ситуации, гости должны набирать три очка, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места в Бундеслиге.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
сегодня в 16:05
Байер не проиграет этот матч
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