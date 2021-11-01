Символическая сборная 13-го тура: неудержимый «Зенит» Семака и киллеры фаворитов

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01 ноября 2021, 10:00

Сложные матчи подарили непростых героев.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов») – собранность тура

Без неудачного паса Петрова на Сафонова – подарил самарцам гол, «горожане» могли забить первыми. Но когда «Краснодар» пропускает, то словно что-то ломается. «Горожане» зажали соперника, создали 17 атак с ударами, 8 раз попали в створ. И Ломаев отказался пропускать. Ему повезло с отменой гола – Кордоба закрыл обзор голкиперу, но по углам напрыгался. Такими темпами Иван доиграется до расширенной заявки сборной.

Защитники

Тимофей Маргасов («Сочи»)

«Сочи» делит второе место с «Локомотивом». Прекрасный результат для команды, которую вдумчиво собрал Федотов. И такие опытные люди, как Маргасов, часто становятся незаметными героями. Тимофей помог разогнать первую голевую атаку, и хотя потом «Арсенал» пытался прижать защитника на фланге, четырежды Маргасов идеально занимал позицию и выручал «Сочи». Минимальная победа – и его заслуга.

Максим Осипенко («Ростов»)

А Соболев и Ларссон были на поле? Промеса пару раз видели слева, Мозес ходил в гости к Пояркову, хотя безрезультатно для «Спартака». И ни один из сэйвов Песьякова не равен по размаху выходу Селихова за пределы штрафной площади с удачной игрой плечом. «Ростов» прилично держался, а Осипенко подстраховал голкипера на линии ворот, выигрывал воздух и совершил 9 выносов мяча от ворот. Гости пропустили, но не пустили «Спартак» к победе.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – штрафной недели

Пока его бывший напарник по «Шахтеру» Ордец огорчался, Ярослав снова стал главным диспетчером Семака. В сотом матче за «Зенит» получил памятную футболку и шанс назвать новый клуб великим. А на поле раздавал фирменные передачи и забил мяч со штрафного. Некому целовать Ярослава в лысину, как делал травмированный Оздоев? Традицию в стиле Блана и Бартеза закинули, но фирменная игра Ракицкого выручает «Зенит». Еще и в защите при счете 1:1 спас!

Боян Йокич («Уфа»)

Агаларов забил очередной победный мяч после передачи Йокича. 35-летний словенец сыграл так, что оба правофланговых игрока Талалаева ушли с поля до конца матча. Кроме передачи на лучшего снайпера сезона в РПЛ , у Бояна три перехвата, отборы, победы на втором этаже. Можно также отметить, как Караваев сыграл по левому флангу за «Зенит». Но Йокич тоже один из героев боевитого тура.

Полузащитники

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Гисдолю повезло: навес Ненахова привел к суматохе, голкипер не сыграл в мяч, а Миладинович неудачно подставился. Шло добавленное время, «Локомотив» нашел два очка. Но кто отдал передачу на Ненахова, а до этого сумел сравнять счет после красивой игры один в один и хлесткого удара низом? Рифат в отсутствие Смолова (у Федора сомнительный тест на коронавирус) был за «старшего» в атаке. На его счету четыре удара и участие в обоих голах.

Вендел («Зенит») – аккуратность тура

По составу сразу понятно, для кого тур сложился строго положительно. Вендел забил «Динамо» важный второй мяч, а дальше уже Дзюба ставил рекорд по голам в РПЛ , Ракицкий праздновал юбилей ударом поверх стенки. Но почву подготовили два бразильца. Азмун свои четыре удара не реализовал, а вот Вендел был хорош в разных фазах игры. Кроме симпатичного удара, навязывал борьбу и связывал команду передачами с точностью в 90 %.

Данил Глебов («Ростов») – реванш недели

Опорник Кафанова не смог остановить Литвинова в своей штрафной площади, но там и рослым защитникам «Ростова» стоило быть расторопнее после подачи Бакаева. Но до мяча «Спартака» Глебов активно разрушал атаки соперника. Были победы на втором этаже, отборы и перехваты. Глебов играл просто, но «красно-белых» останавливал. А в конце матча вовсе стал героем. Данил убежал от «пианиста» Рассказова и перебросил Селихова. Исправил ошибку и принес важный пункт борцу за выживание.

Сеад Хакшабанович («Рубин»)

Безотрадно скучно развивался поединок в Казани. В концовке матча обе стороны в целом устраивала ничья. Березуцкий не увидел ошибок от Дюпина, Акинфеев отразил пять ударов хозяев, хотя лишь один можно назвать по-настоящему непростым. Но тут Хакшабанович решил, что раз мастер игры на втором этаже Костюков появился на поле, то надо вырезать подачу на гол. ЦСКА проиграл впервые с августа, Слуцкий выдохнул, ведь прервал серию из шести матчей без побед.

Клаудиньо («Зенит») – цепкость тура

До чего же ловкий парень! Когда Ордец оказался на пути мяча, то Клаудиньо не пытался нарисовать пенальти, а технично проскочил защитника и на восьмой минуте испортил «Динамо» план на игру. Кроме гола, создал момент для напарника, попал в каркас ворот. А самое главное, в чем новичок удивляет – снова прекрасно прессинговал и работал в защите. Пять раз выносил мяч от ворот – рекорд матча, и трижды выиграл борьбу один в один.

Нападающий

Матео Касьерра («Сочи») – дубль тура

Колумбиец в очередной раз играет, как классический центральный нападающий. Не имея пяти-шести моментов, реализует все, что только можно. Два удара – два гола, идеальный выбор позиции. А еще трижды форвард Федотова замечал напарников, создавая им моменты. Юсупов, награжденный по итогам победы «Сочи» званием «Игрок матча», тоже сыграл нормально, но разницу сделал именно форвард. Также похвалим Азмуна и Агаларова, но Матео был еще хитрее.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

«Рубину» и «Локомотиву» повезло со случайными голами в концовках. «Крылья Советов» — с неудачным пасом соперника. «Ростову» повезло отыграться, когда «Спартак» уже праздновал победу. А Семак вносил коррективы против очень непростого соперника. «Зенит» не контролировал весь матч с «Динамо». Неправильно строить все выводы на итоговом счете. Нет, прессинг Шварца был проблемой. Но Семак изменил «Зенит» к лучшему и побеждает.

Рекордсмен выходных. Артем Дзюба («Зенит»)