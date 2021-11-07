«Милан» – «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 ноября 2021, 13:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Интер», который состоится 7 ноября 2021 года

«Милан»

«Красно-черные» отлично провели стартовый отрезок сезона во внутреннем первенстве. Сейчас коллектив идет на втором месте с 31 очком и только по дополнительным показателям уступает лидеру «Наполи». В Лиге Чемпионов у клуба не все так радужно, ведь в четырех матчах он смог набрать всего один балл и уже не сможет выйти в плей-офф. Матч с «Интером» пропустят пять человек ввиду травм и дисквалификации.

31 октября «Милан» обыграл на выезде «Рому» (2:1), а 26 числа команда обыграла «Торино» на своем поле (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги показывают стабильный и интересный футбол, свойственный чемпиону Италии. Однако в некоторых матчах клубу не хватает с везения и концентрации, что приводило к потере очков. Сейчас «Интер» идет на третьем месте с 24 очками и отстает от лидеров на семь пунктов. Команда больше всех забила в чемпионате (28 голов) и попытается увеличить свой результат в миланском дерби.

31 октября «Интер» уверенно обыграл на своем поле «Удинезе» (2:0), а 27 числа команда обыграла с тем же счетом «Эмполи» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 3.33

Ничья – 3.63

Победит «Интер» – 2.24

Статистика

«Милан» проиграл две из десяти последних встречи во всех турнирах, а «Интер» уступил всего в одном матче

«Интер» забивал в 18 из 20 последних матчей на выезде во всех турнирах

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Милана»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Гости имеют хорошую статистику личных встреч с «Миланом» и играют на их общем стадионе, поэтому преимущество своего поля не учитывается. Предполагаем сложную победу чемпиона Италии.